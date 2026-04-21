Econoom Paul Schenderling pleit voor 30-urige werkweek: ‘Je wordt écht gelukkiger van minder’

Minder werken, minder kopen, minder moeten en juist méér levensvreugde. Het klinkt bijna te simpel, maar volgens econoom Paul Schenderling zit daar precies de kern. Hij gooide zijn eigen leven om, ging van volle werkweken in de consultancy naar drie dagen werken en pleit nu voor iets wat voor veel mensen nog radicaal klinkt: een 30-urige werkweek.

„We denken dat meer werken en meer verdienen ons gelukkiger maakt”, zegt hij. „Maar in werkelijkheid lever je vooral je tijd in. En tijd is het meest waardevolle dat je hebt.”

Van volle werkweken naar ruimte in je leven

Schenderling begon zijn carrière zoals velen: ambitieus, lange dagen, veel overwerken. „In het begin vond ik het ook echt leuk. Dan voelt het niet erg om meer uren te maken.” Tot het begon te wringen: „Ik merkte: welke relaties kan ik nog betekenisvol onderhouden? En wanneer doe ik dingen die er echt toe doen? Het antwoord was eigenlijk: daar is geen tijd meer voor.”

Ook vrijwilligerswerk, dat hij belangrijk vindt, verdween naar de achtergrond. Dat werd het kantelpunt.

Hij besloot het anders te doen. Van vijf dagen werken naar vier, en uiteindelijk naar drie. „Toen hield ik ineens tijd over. Dat is de grootste winst van een eenvoudiger leven.”

Meer tijd, meer levensvreugde

Die extra tijd vult hij niet met ‘niets doen’, maar juist met dingen die voldoening geven. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. „Omdat ik er zelf voor kies, doe ik het met betrokkenheid. Dat levert me veel levensvreugde op.”

Volgens hem zit geluk minder in spullen of geld, en meer in tijd, relaties en zingeving. „Leven in het nu, iets betekenen voor anderen: dat zijn de dingen waar mensen uiteindelijk voldoening uit halen.”

‘We zitten in een soort verslaving’

Toch is die omslag niet makkelijk. Schenderling is opvallend eerlijk over die eerste fase. „Het klinkt hard, maar ik heb het zo ervaren: we zitten in een soort verslaving. Altijd maar die snelle dopamineprikkels – snelle mails, nieuwe opdrachten, veel dingen kopen.”

Die constante prikkels geven volgens hem geen diepe voldoening. „Het wordt bijna een sport om alles in je leven zo efficiënt mogelijk te plannen. Maar echte vreugde zit daar niet.”

Wie wil veranderen, moet eerst door een soort ‘afkickfase’. „De eerste weken kun je je zelfs ongelukkiger voelen. Maar als je doorzet, merk je dat er iets anders voor in de plaats komt: rust en diepere tevredenheid.”

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zo’n omslag al binnen ongeveer zes weken kan plaatsvinden.

Minder werken als nieuwe norm?

Volgens Schenderling is het tijd om breder te kijken naar werk. „We zijn gewend geraakt aan een prestatiegerichte cultuur. Maar waarom zou je 36 of 40 uur de norm vinden? Historisch gezien hebben we die norm al vaker verlaagd.”

Metro schreef onlangs over hoe te veel werken je hersenen verandert.

Hij ziet een 30-urige werkweek als een logische volgende stap. „Dat zou enorm veel opleveren in welzijn. Minder stress, minder burn-outs, meer tijd voor elkaar en voor de samenleving.”

En opvallend: het hoeft volgens hem niet eens ten koste te gaan van de economie. „Meer vrije tijd betekent ook gezondere mensen en sterkere gemeenschappen. Dat kan juist kosten besparen.”

Minder consumeren, meer leven

Een belangrijk onderdeel van minder werken is volgens hem ook minder consumeren. „We denken dat we met geld betalen, maar eigenlijk betaal je met tijd. Voor elke euro moet je werken.”

Door bewuster te leven, bespaarde hij zelf al zo’n 20 procent op zijn uitgaven. „Koop minder, maar beter. Kies bijvoorbeeld voor één goede vakantie per jaar. Dat levert tijd op, en dus ruimte. Door 20 procent te besparen, kun je dus ook 20 procent minder werken.”

Die ruimte is volgens hem precies waar het om draait. „Je verliest wat afleiding, maar je krijgt er een rijker leven voor terug.”

Simpel beginnen

Voor wie niet meteen zijn werkweek wil halveren, heeft hij een simpel beginpunt. „Kijk eens: waar haal jij je snelle dopamine uit? En kun je dat zes weken lang verminderen of stoppen?”

Dat kan van alles zijn: eindeloos scrollen, constant je mail checken of impulsief kopen. „Na die zes weken kun je evalueren. Grote kans dat je merkt dat je rustiger bent, dichter bij jezelf staat en betere relaties hebt.”

Wacht niet tot het moet

Veel mensen gooien hun leven pas om na een heftige gebeurtenis, ziet Schenderling. „Een ziekte, een ongeluk, iets ingrijpends. Dan beseffen ze ineens: waar was ik eigenlijk mee bezig?”

Zijn advies: wacht daar niet op. „Je kunt nu al beginnen. Waarom zou je wachten tot een midlifecrisis om te ontdekken wat echt belangrijk is?”

De conclusie is voor hem helder: „Minder werken betekent niet minder leven. Integendeel. Het kan juist het begin zijn van een leven met meer diepgang, meer verbinding en meer vreugde.”

