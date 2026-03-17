Is porno kijken goed voor je relatie? Dit zegt een porno-onderzoeker

Voor veel mensen is het kijken naar porno doodnormaal, maar tegelijk hangt er nog altijd een ongemakkelijk taboe omheen. Is het eigenlijk slecht voor je relatie, of kan het juist iets toevoegen aan je seksleven? Cultuursocioloog en porno-onderzoeker Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt in Universiteit van Nederland uit wat de wetenschap erover zegt.

Volgens de onderzoekster is pornografie al eeuwenoud. Toch hangt er een taboe omheen. Ze legt in een video van de Universteit van Nederland uit hoe dat komt: „We hebben bewijzen dat mensen ongeveer 34.000 jaar voor Christus al beeldjes maakten van vrouwenlichamen die erotisch waren. Toen was dat nog niet taboe, maar op een gegeven moment is dat veranderd. Dat begint eigenlijk in de late middeleeuwen en heeft te maken met de invloed van religie. Maar het heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken dat mensen op een gegeven moment in steden en veel dichterbij elkaar zijn gaan wonen en meer contacten onderhouden met andere mensen. Mensen worden afhankelijk van elkaar. Daardoor moeten die emoties wat meer onderdrukt worden om een goede omgang met elkaar mogelijk te maken.”

Is het kijken van porno slecht voor je relatie?

Al langer klinkt de discussie over wat pornografie met ons doet. Want is porno simpelweg onderdeel van onze seksualiteit of is het schadelijker voor ons brein dan we denken? Volgens Van Bohemen bestaan er veel mythes over porno. „Dat porno kijken eigenlijk betekent dat er iets mis is relatie en je seksleven, maar dat is niet waar. We zien eigenlijk dat ook mensen in hele gezonde seksuele relaties porno kijken. Porno kan juist een middel zijn om je relatie en je seksuele liefdesleven te versterken.”

Ze legt uit: „Porno geeft prikkels, het fungeert als een seksuele fantasie en dat helpt mensen om opgewonden te raken. Zeker in langdurige relaties zien we dat het voor heel veel mensen steeds moeilijker wordt. Porno kan dan helpen om juist wél weer opgewonden te raken. Zo kan het ook je seksualiteit binnen een langdurige relatie eigenlijk stimuleren.”

Volgens Van Bohemen zijn er seksuologen die mensen in een lange relatie aanraden on samen porno te kijken. „Om weer die opwinding te vinden. Porno kijken is in die zin niet slecht. Het kan mensen ook iets leren, ook over wat de ander mogelijk prettig vindt. Het kan je iets leren over allerlei mogelijkheden die er zijn binnen seksualiteit. Sommige mensen geven ook binnen een relatie aan dat ze tevredener zijn nu ze samen porno kijken, maar het is wel heel erg belangrijk om erover te communiceren.”

Porno volgens wetenschap niet verslavend

De wetenschap heeft volgens Van Bohemen niet aangetoond dat porno kijken verslavend is. „Sommige mensen ervaren natuurlijk wel dat porno verslavend is en dat is iets wat we wel serieus moeten nemen, maar dat betekent niet dat porno in zichzelf ook echt verslavend is.”

Kan porno iets met je hersenen doen? „Er zijn een paar onderzoeken die aantonen dat het beloningssysteem in de hersenen van volwassen mannen die veelvuldig porno consumeren bijvoorbeeld wat minder goed werkt dan bij mannen die dat niet doen.” Maar daar zitten nog wel wat kanttekeningen aan, zegt ze. „We weten daarbij niet of het beloningssysteem ook echt wordt aangetast door het kijken van porno of dat ze al een minder goed werkend beloningssysteem hadden. Als het gaat over verslaving, dan weten we dat iemands psychologie en hun culturele achtergrond eigenlijk veel belangrijker zijn dan de porno die je kijkt.”

Populariteit van lesbische porno

Tot slot ging ze in op de soorten porno die mensen kijken. Dat veel mensen naar extreme porno kijken, houdt nog niet in dat zij dat type seks ooit willen hebben. „Maar ongeveer een derde van de mensen wil hun seksuele fantasie ook echt daadwerkelijk uitvoeren.” Ook is het volgens haar een misvatting dat iedereen die naar porno kijkt, extreme porno opzet. „Voor een andere groep was het juist heel erg belangrijk dat ze zich echt konden verplaatsen in hetgeen wat ze aan het kijken waren.”

Lesbische porno is zowel onder heteroseksuele mannen als vrouwen een populaire categorie. „Bij heteroseksuele mannen denken we dat het komt omdat pornografie eigenlijk gemaakt is voor het plezier van heteroseksuele mannen. Het draait om vrouwen en om het lichaam van vrouwen. En bij lesbische porno heb je twee vrouwen in beeld.”

Voor een onderzoek analyseerde ze 250.000 titels van pornovideo’s op Pornhub. Daarbij keek ze naar de grammaticale constructie van die pornotitels en kwam ze erachter dat vrouwen in 80 procent van de titels met een passieve én actieve grammaticale constructie staan. „Mannen komen in in titels over pornografie eigenlijk bijna niet voor. Heteroseksuele mannen willen eigenlijk niet zo heel veel van andere mannen zien. Datzelfde zie je eigenlijk ook met de beelden van pornografie. Ook die zijn heel erg gericht op vrouwen en het lichaam van vrouwen.”

Over waarom heteroseksuele vrouwen graag naar lesbische porno kijken, zijn verschillende theorieën. „Een van de meest gangbare theorieën is dat heteroseksuele porno gemaakt is voor die mannelijke blik en het mannelijk plezier en dat vrouwen daaraan eigenlijk niet zo heel veel plezier beleven, terwijl dat bij die lesbische porno anders is. Daar draait het wel veel meer over vrouwelijk plezier. Daar is de seksualiteit ook liever en daarom vinden vrouwen dat waarschijnlijk ook fijner om naar te kijken.”

