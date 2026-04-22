Deze oplichtingstruc wordt steeds vaker toegepast in Nederland

Een kapotte meterkast, lekkage of wespennest en snel een klusjesman nodig? Juist in dat soort stressvolle situaties slaan oplichters toe. De politie waarschuwt dat een specifieke oplichtingstruc met nepklusjesmannen in rap tempo toeneemt en slachtoffers soms duizenden euro’s kost.

Steeds meer meldingen van oplichtingstruc

Alleen al in de eerste maanden van dit jaar kwamen er ruim vierhonderd meldingen binnen van mensen die slachtoffer werden van deze oplichtingstruc. Dat is nu al meer dan in heel 2025. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om slechts een deel van de gevallen, omdat lang niet iedereen aangifte doet.

Achter de praktijken zitten goed georganiseerde groepen die gericht inspelen op spoedsituaties. Denk aan stroomuitval, lekkages of andere acute problemen in huis.

Zo werkt de oplichtingstruc

De oplichters maken slim gebruik van online advertenties. Wie in paniek zoekt naar een loodgieter of elektricien, klikt vaak op een van de eerste resultaten in Google. Juist daar zitten vaak de malafide aanbieders.

Ze investeren veel geld in advertenties, waardoor ze bovenaan verschijnen. De websites zien er betrouwbaar uit, compleet met keurige logo’s, neppe recensies en zelfs verzonnen bedrijfsgegevens.

Eenmaal gebeld, staat er vaak binnen korte tijd iemand op de stoep. Dat lijkt professioneel, maar is onderdeel van de truc.

Van nepklus naar torenhoge rekening

In huis verandert de situatie snel. De ‘klusjesmannen’ werken vaak met z’n tweeën en voeren werkzaamheden uit die er overtuigend uitzien, maar in werkelijkheid weinig voorstellen.

Soms wordt de situatie zelfs expres erger gemaakt om paniek te creëren. Zo zijn er gevallen bekend waarbij schade wordt nagebootst om de urgentie op te voeren. Daarna volgt een snelle, slechte reparatie met materialen die niet aan de eisen voldoen.

Vervolgens komt de rekening en die kan oplopen tot duizenden euro’s. Extra kosten voor spoed, materiaal of weekendwerk worden zonder voorafgaande afspraak toegevoegd. Betalen gebeurt zelden op een normale manier. Pinnen lukt zogenaamd niet, waarna slachtoffers via een QR-code direct geld moeten overmaken. Wie twijfelt of weigert, krijgt te maken met druk of intimidatie aan de deur.

In sommige gevallen gaan de oplichters zelfs mee naar een pinautomaat om zeker te zijn van hun geld.

Lastig te stoppen

Het aanpakken van deze oplichtingstruc is ingewikkeld. De daadwerkelijke oplichting vindt vaak achter de voordeur plaats, waardoor bewijs verzamelen lastig is. Wel worden er af en toe verdachten opgepakt en bezittingen in beslag genomen.

Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt proberen samen met partijen zoals de SIDN nepwebsites en telefoonnummers offline te halen. Radar ging op tv eerder ook op de oplichtingstruc via Google Ads in.

Dit kun je zelf doen

De belangrijkste tip: blijf rustig, ook bij spoed. Klik niet zomaar op de eerste zoekresultaten en controleer altijd of een bedrijf echt bestaat.

Vraag vooraf een prijsindicatie en schakel bij twijfel iemand uit je eigen netwerk in. Even die extra paar minuten nemen kan het verschil maken tussen een eerlijke klus en een dure oplichtingstruc.

