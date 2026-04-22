Kabinet wil goedkopere trein in zomermaanden

Het kabinet gaat zich inzetten voor goedkopere treintickets buiten de spits. Dat wil premier Rob Jetten „voor de komende zomermaanden”, zei hij in het debat over compenserende maatregelen voor de hoge energieprijzen. Het voorstel voor zo’n lager tarief werd eerder in het debat gedaan door GroenLinks-PvdA. Bronnen zeiden eerder al tegen diverse media dat het kabinet welwillend tegenover het idee stond.

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver stelt voor om een dalurenticket voor de trein drie maanden lang 49 euro te laten kosten. Zo’n abonnement „kan waarschijnlijk wel”, zei Jetten. „We zijn dus ook zeer bereid om dat ter hand te nemen en ervoor te zorgen dat we dat met de ov-bedrijven op korte termijn voor elkaar kunnen krijgen.”

Het kabinet heeft al eerder aangegeven dat een groep ov-bestuurders gaat nadenken over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Een groot deel van de Tweede Kamer wil sneller plannen voor het ov zien.

„Ik begrijp de oproep vanuit de Kamer om op kortere termijn al met een tijdelijke maatregel te komen om het ov aantrekkelijker te maken”, zei Jetten. „En wellicht ook een hoop mensen te verleiden om de auto wat vaker te laten staan, het ov vaker te gebruiken en hopelijk ook een permanente gebruiker van het ov te worden.”

ANP

