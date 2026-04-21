Marloes (36) in Burenruzies: ‘De buren verwachten dat mijn kinderen altijd stil zijn’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Marloes (36) dat haar buren verwachten dat haar kinderen van zes en vier zich in hun eigen tuin bijna geruisloos gedragen.

Marloes (36): „Wij wonen hier inmiddels een jaar en het is eigenlijk een hele fijne buurt. Veel gezinnen en veel kinderen die buiten spelen, precies zoals je hoopt dat een buurt is, als je zelf jonge kinderen hebt. Mijn zoon van 6 en mijn dochter van 4 vinden het heerlijk om buiten te zijn. Na school rennen ze vaak meteen de tuin in om te spelen.

Alleen denken onze directe buren daar blijkbaar heel anders over. Het is een ouder echtpaar dat hier al heel lang woont. Ze hebben zelf geen kinderen of kleinkinderen. Je merkt ook echt aan ze dat ze helemaal niets met kinderen hebben.

Wennen aan levendigheid

In het begin probeerde ik dat nog te negeren. Ik dacht: misschien moeten ze gewoon even wennen aan wat levendigheid naast zich, maar inmiddels lijkt het alleen maar erger te worden. Als mijn kinderen een beetje lachen of rennen in de tuin, zie ik mijn buurvrouw weer boven het hek verschijnen. Dan komt haar hoofd langzaam omhoog en hoor je meteen: ‘Sssst! Mensen zitten hier ook voor hun rust!’

De eerste keer stond ik eerlijk gezegd een beetje met mijn mond vol tanden. Mijn kinderen waren gewoon aan het spelen. Niet eens bijzonder druk, gewoon zoals kinderen dat doen.

Sindsdien gebeurt het steeds vaker. Als ze per ongeluk een bal tegen de schutting schoppen, krijgen we commentaar. Als ze in de zomer met water spelen en lachen, is het ook niet goed. Zelfs stoepkrijten in onze eigen tuin kan blijkbaar al te veel zijn. Dan hoor je weer: ‘Kan het misschien wat rustiger?’

Ik vind dat best lastig. Natuurlijk zeg ik ook weleens tegen mijn kinderen dat ze niet moeten gillen of dat ze een beetje rekening moeten houden met de buren. Dat hoort bij opvoeden. Maar kinderen helemaal stil laten zijn, dat kan toch niet? Het gaat hier niet om midden in de nacht herrie maken. Het is gewoon overdag of in de vroege avond. Precies de momenten waarop kinderen nu eenmaal buiten spelen.

Mijn kinderen merken het ook

Wat ik misschien nog wel het meest bijzonder vind, is dat ze ervoor kiezen om hier te blijven wonen. Dit is echt een wijk vol gezinnen. Overal wonen kinderen en in de zomer hoor je ze in bijna elke tuin spelen. Als je daar zo’n moeite mee hebt, vraag ik me af waarom je dan niet ergens gaat wonen waar het rustiger is.

Het vervelende is dat mijn kinderen het inmiddels ook beginnen te merken. Laatst vroeg mijn dochter: ‘Mama, waarom vindt de buurvrouw ons niet leuk?’ Dat brak toch wel een beetje mijn hart. Ik wil niet dat mijn kinderen zich schuldig voelen omdat ze gewoon kind zijn.

Op eieren lopen

Tegelijkertijd wil ik ook niet dat onze band met de buren nóg slechter wordt. Je woont tenslotte naast elkaar en dan is het wel zo prettig als de sfeer een beetje normaal blijft. Maar soms voelt het alsof we constant op eieren lopen, alsof elke lach of elk spelletje in de tuin een probleem kan worden.

Mijn kinderen hoeven echt niet de hele straat bij elkaar te schreeuwen. Maar dat ze helemaal stil moeten zijn in hun eigen tuin, dat vind ik gewoon te veel gevraagd.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Dit heb ik als Rijdende Rechter toch al vaak zien langskomen, buren die vinden dat de kinderen te veel lawaai maken. Soms heeft het met gehorige huizen te maken. Maar dit klinkt nou eens echt als een stel dat misschien beter zou kunnen verhuizen naar een meer leeftijdsconforme woning.

Als rechter ligt hier meestal geen taak. Wel kun je een goed gesprek voeren of buurtbemiddeling inschakelen. Want je wilt toch dat je kinderen gewoon onbezorgd in de tuin kunnen spelen!”

Vorige week

Vorige week vertelde Olga (42) hoe de etenslucht van haar nieuwe buren haar huis binnendringt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Oskar reageerde met: „Nou, ik zou gewoon aanschuiven. Heerlijk zo’n buurman of -vrouw die met veel kruiden kookt.” Een andere lezer, Stella, zei hierop: „Ja, ik snap Olga wel. Ik zou het ook niet fijn vinden als mijn huis constant naar eten zou ruiken.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

