Relatiecoach Jorna leert koppels ethisch non-monogaam zijn: ‘Het is niet voor iedereen weggelegd’

Jorna Wierts (38) is organisator van de erotische Big Little Secrets-feesten en begeleidt als relatiecoach koppels die de monogame norm los willen laten. In haar boek Ethische non-monogamie deelt ze de adviezen die zijzelf miste toen zij ooit aan haar eigen non-monogame zoektocht begon. Maar het is niet haar doel om non-monogamie te prediken. „Nee, ik wil namelijk ook benadrukken dat het niet voor iedereen is weggelegd.”

Wierts keek op jonge leeftijd al anders tegen monogamie aan. „Ik vroeg me af: ‘Waarom gaan mensen vreemd?’ (Materie waar Metro overigens eerder ook in dook, red.) ‘En waarom is het de norm om één partner te hebben?’ Op mijn negentiende bezocht ik voor het eerst een erotisch fetisj-feest en kwam ik erachter dat seks met meerdere mensen leuk was.”

Non-monogamie als leefstijl

Daarna begon voor de relatiecoach een seksuele ontdekkingsreis met zowel mannen als vrouwen. „Ook mijn ex-partners waren daarbij al die tijd betrokken. Ik bezocht erotische feesten, begaf me op swingersplatformen en experimenteerde met koppels. Het werd een leefstijl en ik wilde niet meer anders. Daarnaast ken ik ook monogame periodes. Bijvoorbeeld met mijn huidige partner vanwege een kinderwens en de focus op elkaar. Het is niet zo dat ik iedere week of maand non-monogaam moet zijn, maar we staan voor dingen open. Soms zoek ik het op, soms helemaal niet.”

De huidige partner van Wierts groeide mee met haar leefstijl. „Voor hem ging er een wereld open die hij eigenlijk niet kende. Voor hem was het bijzonder dat dit allemaal kon en hij voelde zich daar goed bij. Wij hebben een fijne, veilige, verbindende, ethische relatie. Alles is bespreekbaar.”

Erotische feesten

Wierts dompelt zich regelmatig onder in van alles dat met non-monogamie te maken heeft. Ze coacht koppels en is één van de organisatoren van de erotische community Big Little Secrets. Hiervoor organiseert ze grote en intieme evenementen, tantra workshops, retreats en recent de allereerste erotische vakantie op een privé park op Ibiza met 65 koppels. Op de erotische evenementen komen monogame en niet-monogame feestgangers tussen de 25 en 42 jaar samen. Vrouwen lopen in lingerie, mannen zijn netjes en stijlvol gekleed. Op de feesten is muziek, entertainment en er zijn ruimtes om intiem te kunnen zijn. „Het draait om het feest, maar de sfeer is erotisch. Ook als monogaam koppel kun je hierheen en niemand is ergens toe verplicht.”

Non-monogamie is een parapluterm voor allerlei type relatievormen, legt Wierts uit. Ze noemt een aantal varianten op. „Swingers, een open relatie, don’t ask, don’t tell, friends with benefits of polyamorie. En dan is er nog de onethische variant en dat is vreemdgaan.”

Varianten van non-monogamie Open relatie: naast de primaire partner, mag je op date met een ander. Je mag seks hebben met een ander, zonder dat daar liefde bij komt kijken.

naast de primaire partner, mag je op date met een ander. Je mag seks hebben met een ander, zonder dat daar liefde bij komt kijken. Polyamorie: het ‘delen van liefde’ met meerdere personen. Bijvoorbeeld in ‘triangle-vorm’ met drie personen. Of één persoon die met verschillende partners een relatie heeft, maar deze twee partners hebben geen relatie met elkaar. Ook is er solo-poly, waarbij iemand zichzelf centraal zet en geen primaire partner heeft. Deze mensen hebben meerdere liefdes.

het ‘delen van liefde’ met meerdere personen. Bijvoorbeeld in ‘triangle-vorm’ met drie personen. Of één persoon die met verschillende partners een relatie heeft, maar deze twee partners hebben geen relatie met elkaar. Ook is er solo-poly, waarbij iemand zichzelf centraal zet en geen primaire partner heeft. Deze mensen hebben meerdere liefdes. Swingers : koppels die seksueel contact hebben met andere koppels. Daarbij kun je swingen met z’n vieren of aan partnerruil doen.

: koppels die seksueel contact hebben met andere koppels. Daarbij kun je swingen met z’n vieren of aan partnerruil doen. Vriendschap+ of Friends with benefits: een vriendschap waar ook seksueel contact bij komt kijken.

een vriendschap waar ook seksueel contact bij komt kijken. Don’t ask, Don’s tell: partners mogen alles doen, maar willen het niet van elkaar weten.

Meer aandacht voor non-monogamie

En nu is daar Wierts’ boek over ethische non-monogamie. „Toen ik ooit aan mijn ontdekkingstocht begon, bestond er niet zoiets als ethische non-monogamie. Daar was weinig over bekend en geen verdere educatie over. Vandaar dit boek. Om de juiste handvatten, tips en adviezen te delen, die ik vroeger niet kreeg. Daarnaast zit er nu eenmaal een ’taboe-doorbreker’ in mij. Het is niet mijn doel om non-monogamie te prediken. Nee, ik wil namelijk ook benadrukken dat het niet voor iedereen is weggelegd. Maar ik vind het belangrijk dat we het zichtbaar en bespreekbaar maken en mensen zelf een keuze hebben, in plaats van dat ieder mens monogaam móét zijn.”

De relatiecoach noemt nogmaals op dat non-monogame relatievormen lang niet voor iedereen geschikt zijn. „Tegenwoordig wordt er veel geschreven en gesproken over non-monogamie, maar het is niet aan iedereen besteed.” Waar die aandacht en interesse voor deze relatievormen vandaan komt, volgens Wierts? „Ik denk dat de coronacrisis veel met ons gedaan heeft. Dat maakte iets los bij mensen. Ook ervaren we indirecte vertrutting van de maatschappij. Er heerst nu een gevoel van: ontdekken, ‘alles uit het leven halen’ en ‘we leven maar een keer’. Een soort revolutie-gevoel of bevrijding. Dat zie ik ook aan de toename van organisaties voor erotische feesten. Onze Big Little Secrets is de grootste organisator van de Benelux en ook vanuit het buitenland is er veel animo. Bezoekers uit Los Angeles, Istanbul en Canada vliegen speciaal over om in de erotische warme bubbel te stappen die we creëren.”

Relatiecoach Jorna Wierts: ‘Non-monogamie is er altijd geweest’

Volgens de relatiecoach zit de monogamie-norm diep in onze maatschappij geworteld. „Dat komt onder meer door de kerk, die predikt dat je één partner hebt. Maar ook vanwege economische redenen was het de bedoeling dat we één partner hadden. En monogamie lijkt ook bedoeld om de seksualiteit van mensen onder de duim te houden. Zo van: ‘Het hoeft niet te vrij allemaal, dan wordt het een zootje’.”

Ze vervolgt: „Monogamie zit er nu eenmaal bij ons ingebakken. Dat komt door het huwelijk en het idee dat we één grote liefde moeten vinden. Maar eigenlijk kwam non-monogamie in allerlei verschillende era’s voor. Bij de Grieken waren orgies bijvoorbeeld heel normaal en in de roaring twenties was het ook nogal een wilde tijd. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de hippietijd, waar vrije liefde ook meer geaccepteerd was. En In de jaren 80 kwamen de sleutelparty’s in opmars en later de parenclubs. Het is er altijd geweest.”

Tegenwoordig wordt er volgens Wierts nu eenmaal makkelijker over non-monogamie gesproken. „Erotische feesten zijn toegankelijker en voelen minder heftig dan paraclubs. De feesten van BLS bijvoorbeeld zijn hele mooie events. Dat maakt het aantrekkelijker om naartoe te gaan.”

‘Legaal vreemdgaan’

Wat betreft non-monogamie hoort ook Wierts nog steeds misvattingen. „Dat je een slet bent, niet van je partner houdt, je relatie niet goed zit, je bindingsangst hebt of simpelweg legaal vreemd wilt gaan.”

In haar praktijk begeleidt Wierts overigens regelmatig koppels die eerder in hun relatie vreemdgingen. „Maar ze willen groeien naar een ethische open relatie. Een vorm waarin ze open en eerlijk kunnen zijn.”

Volgens de relatiecoach is vreemdgaan in de meeste gevallen niet zwart-wit. „Naar mijn idee wordt niemand beter van vreemdgaan. Het kan zijn dat een partner zich niet gezien voelt of bepaalde verlangens niet durft uit te spreken. Bijvoorbeeld door schaamte of angst om een partner kwijt te raken. Dan zie je toch dat mensen dingen stiekem doen. Ik geloof niet dat mensen het verlangen hebben om vreemd te gaan an sich.”

Relatie moet goed zitten

Wierts vervolgt: „Daarom moedig ik aan om in kleine stapjes eerlijker te zijn over verlangens en fantasieën. Het kan pijnlijk zijn om te horen dat je partner ook graag ruige BDSM zou willen. Maar je kunt ook proberen om met een andere blik te kijken en jouw partner te gunnen om dat stuk te uiten. Ook nieuwsgierigheid naar elkaar is belangrijk. Wat kun jij als partner met die fantasieën? Maar het is wel belangrijk dat je dat soort dingen pas doet als de relatie goed zit. Het kan namelijk ook misgaan. Het is niet verstandig om dat soort dingen te doen vanuit een dip of sleur. De relatie moet solid as a rock zijn.”

Ziet de relatiecoach enige overlap bij de koppels die in haar praktijk komen? „Veel stellen zijn ervan overtuigd dat ze goed kunnen communiceren. Maar daarin valt toch vaak nog winst te behalen. Het gaat namelijk ook over eigen patronen en de dynamiek tussen jou en je partner kunnen herkennen. Bij non-monogamie kun je niet je kop in het zand steken, het gaat ook om een stukje persoonlijke ontwikkeling.”

Jaloezie

Ook bij heftige jaloerse gevoelens moet je volgens Wierts oppassen met non-monogamie. „Het is raadzaam om te onderzoeken waar jaloerse gevoelens vandaan komen. Kortstondige jaloerse gevoelens hoeven geen groot probleem te zijn. Maar heb jij slapeloze nachten door jaloezie? Dan kun je kijken of je daar iets aan kun doen. Je kunt samen met een coach of therapeut kijken naar eventuele onverwerkte trauma’s uit het verleden. Open relatievormen kunnen namelijk triggeren in jeugdtrauma. Dat zie ik bij koppels in mijn praktijk ook weleens gebeuren. Dat bijvoorbeeld iemand te veel getriggerd wordt in een trauma. Dan moet je traumatherapie krijgen en niet een non-monogame relatie overwegen. En wellicht kan het in de toekomst wel.”

Jaloezie is volgens de relatiecoach sowieso een interessant thema. „Ik adviseer om jaloezie recht in de ogen aan te kijken. Waarom voel je je zo? En waarom word je jaloers? Duw dat gevoel niet weg, maar laat het toe. Ook al is het pijnlijk. Emoties wegdrukken werkt namelijk niet. Je hebt die emoties nodig om nieuwe inzichten te krijgen. Daarnaast ben je niet jaloers, maar je ervaart jaloerse gevoelens. Je hoeft je niet te identificeren met jaloezie. Ook aan je partner kun je vragen: ‘Wat kan ik doen zodat jij je minder jaloers voelt?’ Jaloerse gevoelens ebben namelijk ook vaak genoeg weer weg.”

Veilige eerste stap

Stel, je overweegt als koppel non-monogamie, waar begin je dan? „Ik raad aan je samen in dit hele thema te verdiepen. En bijvoorbeeld, met hulp van mijn boek, te kijken wat je interessant vindt. Misschien zitten jullie niet op één lijn, dat kan. Daar moet je liefdevol mee om kunnen gaan en begrip voor kunnen tonen.”

Ze vervolgt: „Als oefening zou je als koppel eens kunnen proberen om anderen te becomplimenteren, bijvoorbeeld als je samen op het terras zit. Stel je ziet een aantrekkelijk iemand voorbij lopen, dan kun je hardop tegen je partner zeggen: ‘Mooie lach heeft zij of hij’. Dan kun je kijken hoe dat valt bij je partner en wat voor reactie dat oproept. Dat is een veilige eerste stap. Wellicht wordt je partner knettergek als je dat zegt. Dan is non-monogamie waarschijnlijk niet het juiste pad voor jullie.”

Mannen en vrouwen

Maar vallen de complimenten over een ander wel in de smaak, dan kun je vervolgstappen nemen. „Je kunt bijvoorbeeld afspreken met een ander stel of los van elkaar op date gaan met een ander. Maar ook een bezoekje aan een erotisch feest als BLS of een parenclub kan deuren openen. Er zijn daarin genoeg opties.”

En herkent Wierts eigenlijk verschillen tussen mannen en vrouwen als het over non-mongame relatievormgen gaat? „Ik zie wel dat vrouwen toch vaak hun seksualiteit willen herontdekken. Bijvoorbeeld in een lange relatie of na een zwangerschap. Mannen lijken daar minder behoefte aan te hebben. Vrouwen willen toch die wild woman laten floreren. Je moet natuurlijk niet iedereen over één kam scheren, maar mannen zijn wel andere wezens. Vrouwen slapen bijvoorbeeld ook liever apart, terwijl mannen graag samen slapen. Dat is wellicht niet per se het beeld dat we van vrouwen neerzetten in deze maatschappij.”

Vrijheid

En mocht je als koppel alle eerste uitdagingen van non-monogamie doorstaan, kan zo’n relatievorm je volgens Wierts ook een hoop brengen. „Zoals persoonlijke ontwikkeling, inzichten en verbinding met je partner. Mede door de diepgaande gesprekken die je leert voeren over verlangens, triggers, emoties en gevoelens. Houd daarbij rekening dat ook het tegenovergestelde kan gebeuren: het kan namelijk ook je relatie kapotmaken. Non-monogamie is niet zaligmakend. Maar ben je als koppel stabiel, dan kun je samen een mooie en goede kant opgaan en een gedeeld gevoel van vrijheid ervaren. Soms zitten mijn partner en ik, als we bijvoorbeeld een leuke date hebben gehad, als verliefde tieners samen te praten over een stel. Je relatie kan ervan opbloeien en dat is een bijzondere ervaring. Maar alleen als het voor jou en je partner werkt.”

