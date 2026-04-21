Zo wordt het weer op Koningsdag

Ben je ook zo benieuwd naar het weer op Koningsdag? Weerdienst Weeronline heeft de voorspelling voor maandag vanmorgen gedaan. Het valt niet tegen (en ook niet heel erg mee). Het ligt er een beetje aan waar je bent.

Het weer op Koningsdag: 11 of 12 graden in Dokkum, de plaats in Friesland die de koninklijke familie dit jaar bezoekt. In het zuidoosten van het land wordt het tot 16 graden. Grote kans dat het droog blijft, verwacht Weeronline. De nacht ervoor, Koningsnacht, verloopt koud, met landinwaarts 3 of 4 graden.

Weer op Koningsdag: koele kant, weinig wind

Overdag zijn er wolkenvelden met zonnige perioden. Er blijft een hele kleine kans op een bui. Gemiddeld is het eind april 14 tot 18 graden, dus met de verwachte 11 tot 16 graden is het wat aan de koele kant, stelt Weeronline. De zon maakt het lekker om buiten te zijn, ook al omdat er niet veel wind wordt verwacht.

Niet iedereen heeft zin in Koningsdag

Lekker weer op Koningsdag of niet, heel wat Nederlanders hebben er helemaal geen zin in. Onderzoek van Hart van Nederland liet vorig jaar zien dat 22 procent van de bevolking het prima vindt als Koningsdag wordt afgeschaft. Dat betekent tegelijkertijd dat een ruime meerderheid graag spulletjes koopt op de vrijmarkt of proost op de koning.

🟠 Toeristen naar Koningsdag De aantrekkingskracht van Koningsdag onder internationale toeristen neemt toe. Zoekopdrachten naar vluchten naar Nederland rond Koningsdag 2026 laten een stijging van 15 procent zien vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van reisapp Skyscanner. Op basis van het zoekgedrag komen de meeste toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje naar ons land.

Weer op Koningsdag was top in eerste coronajaar

De afgelopen jaren is het weer op Koningsdag vaker fris en droog geweest. In de jaren 2021 tot en met 2024 werd het niet warmer dan 17 graden in De Bilt. In de zon was het toch nog heerlijk weer om een feestje te vieren. De warmste Koningsdag hadden we in 2020, tijdens de coronapandemie. Toen werd het 20,7 graden.

Als we verder terugkijken in de tijd, was het vaker warm tijdens de nationale feestdag. Zo werd het in 2004 ruim 24 graden. De feestdag was toen wel op een andere datum, 30 april. Hoewel het maar drie dagen is vervroegd sinds Willem-Alexander is gekroond, maakt dat voor het weer wel een verschil. Het is op 27 april gemiddeld genomen ruim een graad kouder dan op 30 april.

