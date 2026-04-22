Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Beleggingsrekening van Lobke (30): ‘Ik baalde als een stekker toen de boel instortte’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Lobke, die haar inleg zag verdubbelen, maar minstens zo hard weer zag instorten.

Naam: Lobke (30)

Beroep: freelance projectmanager

Netto inkomen: tussen de 3000 en 4000 euro

Maandelijkse inleg: tussen de 500 en 750 euro, afhankelijk van het maandelijkse inkomen

Belegt sinds: augustus 2024

Gemaakte winst: 0 euro

Waarom ben je gaan beleggen?

„Twee jaar geleden had ik nog een andere baan en werkte ik in de zorg. Tegelijkertijd werd alles om me heen duurder. Ik dacht: met mijn huidige loon duurt het minstens tot mijn 67ste tot ik meer geld en tijd heb voor leuke dingen – áls ik dan al met pensioen kan. Dat moest anders kunnen. Maar sparen zette ook geen zoden aan de dijk met die lage rentes. Ik had wel verhalen gelezen over investeren en beleggen, maar had het zelf nog nooit gedaan. Ik ben er ook niet mee opgegroeid, niemand in mijn familie deed het. Ondanks dat ik dat spannend vond, besloot ik me wel te verdiepen in beleggen.”

Hoe heb je dat aangepakt?

„Van een vriendin wist ik dat ze investeerde in crypto, dus ik besloot laagdrempelig met haar mee te kijken: wat had zij precies, hoe werkte het? Daarna begon ik zelf, heel klein, met een paar cryptocoins. Ook volgde ik verschillende cursussen bij crypto-experts. In augustus 2024 besloot ik ervoor te gaan.”

Hoeveel geld steek je nu in het beleggen?

„Gemiddeld zo’n 500 euro, maar dat bedrag wil ik ophogen. Het hangt echter ook af van mijn inkomen, want inmiddels ben ik gestopt met mijn baan in de zorg en voor mezelf begonnen. Mijn salaris wisselt dus nogal. Om die reden wil ik ook nog niet alles in het beleggen steken, maar een deel opzij zetten als buffer én een potje opbouwen voor echte ‘dips’ – dan kan ik groot inkopen als de koers laag staat. In dat potje zit nog niet zoveel hoor, ik denk zo’n 4000 euro. En dat bedrag schommelt een beetje, omdat ik er bijvoorbeeld ook mijn vakantie van moet betalen.”

Waar beleg je nu zoal in?

„Ik begon met crypto, daarna zijn er EFT’s en edelmetalen bijgekomen. Nu spreid ik mijn maandelijkse inleg over die assets. Staat het goud ineens heel hoog, dan wacht ik even met investeren en steek ik die maand wat meer in crypto.”

Vind je het spannend om te beleggen?

„Ik ben me vooral gaan realiseren dat het om veel méér gaat dan alleen beleggen. Zo was mijn inleg van 8000 euro na twee maanden al verdubbeld. Zo, dacht ik, volgend jaar ben ik gewoon financieel onafhankelijk! Vervolgens kelderde de koers weer net zo hard naar beneden en kwam ik van een koude kermis thuis. Die winst verdampte namelijk in no-time en nee, ik had ’m niet verzilverd.”

Ai…

„Ja, hoogmoed komt vóór de val, haha. Mijn aandelen gingen door het dak nadat Donald Trump president werd en ik werd overmoedig. Dus ja, natúúrlijk baalde ik toen de boel instortte. Al hoorde ik van experts om me heen dat het ook een les is die je zelf moet leren – dan komt het namelijk méér binnen dan wanneer je het van een ander hoort. De les die ik heb geleerd? Stel steeds stukjes winst veilig en word niet te hebberig. Tegelijkertijd heeft mijn onbevangenheid me óók laten zien wat er allemaal mogelijk is in de beleggingswereld. Zelfs al verdampt je geld, er komt altijd een moment dat de koers weer opkrabbelt.”

Ben je nu nog weleens bang dat de boel instort?

„Niet echt. Natuurlijk, kijkend naar de geschiedenis geloof ik dat er best flinke crashes kunnen zijn. En je moet ook niet volledig op één project gaan zitten, vooral als het zichzelf nog niet bewezen heeft. Maar als je je geld spreidt over assets die zich al lang en breed hebben bewezen, zoals brede ETF’s, metalen en bitcoin, kun je er vanuit gaan dat die koersen weer gaan stijgen.”

Heb je een bepaald beleggingsdoel?

„In eerste instantie is mijn doel om mijn beleggingen te laten groeien tot ze een waarde hebben van één ton. Dat lijkt me een mooie mijlpaal, ook omdat ik van experts hoor dat die eerste 100.000 euro het moeilijkst is. Dat wordt dus mijn eerste stap. Daarna kan ik altijd nog groter gaan denken.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ja, maar tegen de mensen die het overwegen, wil ik wel zeggen: verdiep je in de beleggingswereld en begin klein, zodat je weet hoe het voelt en wat je ervan vindt. En wees voorzichtig, want je kunt te maken krijgen met een dalende koers, of – net als ik – iets te overmoedig worden. En vind je het spannend om in je uppie te beleggen? Verzamel dan mensen om je heen die ermee bezig zijn, en die het niet erg vinden om jou erbij te helpen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties