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Stan Lucas (28) zweeg jarenlang over zijn trauma: ‘Ik dacht dat mijn vrienden me zouden uitlachen’

Op zijn 18e werd model en contentcreator Stan Lucas Molemaker (28) aangerand door een goede vriend. Jarenlang hield hij zijn mond over wat hem was overkomen. Hij worstelde met eenzaamheid, kreeg moeite met het onderhouden van vriendschappen en belandde uiteindelijk in een depressie. Nu, tien jaar later, zet hij zich als ambassadeur van Movember in voor de mentale gezondheid van mannen. “Ik dacht altijd dat ik sterk moest zijn. Maar hulp vragen maakt je juist sterker”, vertelt hij aan Metro’s collega’s van BEDROCK.

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November staat voor veel mensen bekend als de maand waarin mannen hun snor laten staan. Maar achter die snor schuilt een serieuze boodschap. Met Movember wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de fysieke en mentale gezondheid van mannen. En dat is hard nodig. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampte ruim één op de drie Nederlandse mannen van 12 jaar en ouder het afgelopen jaar met angst- en depressiegevoelens. Onder jonge mannen van 16 tot en met 25 jaar gaat het zelfs om bijna de helft.

Voor Stan Lucas zijn die cijfers meer dan statistieken. Hij weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om als jonge man over gevoelens te praten. “We leven in een wereld waarin veel mannen het lastig vinden om zichzelf te uiten. Ik heb zelf iets meegemaakt in mijn jeugd en weet hoe eenzaam dat kan voelen. Nu ik een platform heb waarmee ik veel jonge mannen bereik, hoop ik met mijn verhaal anderen te kunnen helpen.”

Stan Lucas werd op zijn 18e aangerand door een vriend

Stan Lucas was 18 toen zijn leven een ingrijpende wending kreeg. Wat begon als een gezellige avond met vrienden in een café in zijn dorp, eindigde in een traumatische ervaring. Na een avond stappen fietste een vriend van zijn voetbalvereniging met hem mee naar huis. Eenmaal aangekomen veranderde de sfeer. De vriend begon hem te duwen en vast te pakken. Uiteindelijk werd Stan Lucas door hem aangerand.

“Die avond was heel traumatisch. Als jonge man kun je bijna niet geloven dat zoiets je kan overkomen”, vertelt hij. “Ik dacht: ik moet toch sterk zijn? Waarom is dit mij overkomen?”

Hij worstelde met schaamte en ongeloof. De gedachte om zijn verhaal met anderen te delen, kwam nauwelijks bij hem op. “Ik zag om me heen geen mannen die hulp zochten. Ook online niet. Als 18-jarige wil je stoer zijn en niet als zwak worden gezien. Daarom vond ik het ontzettend moeilijk om me te uiten.”

Wat hij had meegemaakt, bleef hem jarenlang achtervolgen. “Ik sleepte het met me mee. Ik werd slecht in het onderhouden van vriendschappen en relaties. Het had veel meer invloed op mijn leven dan ik op dat moment besefte.”

Als succesvol model verborg Stan Lucas zijn depressie

Ondertussen ging het leven van Stan Lucas ogenschijnlijk gewoon door. Hij begon aan een studie en rolde het modellenwerk in. Dat bracht hem naar het buitenland, waar hij veel tijd alleen doorbracht. Achteraf gezien was dat voor hem een manier om zijn gevoelens uit de weg te gaan.

“Het modellenwerk was eigenlijk een ideale vlucht. Ik kon in mijn eentje naar het buitenland en hoefde me niet echt met anderen te verbinden.”

Toen hij later terugkeerde naar Amsterdam, veranderde dat. Hij ontmoette mensen die op zoek waren naar diepere connecties en die hem persoonlijke vragen stelden. “Daardoor kwam ik steeds meer met mezelf in de knoop. Ik kon niet goed verwoorden wat ik voelde.”

Op zijn 24ste bereikte hij een dieptepunt en belandde hij in een depressie. Op sociale media was daar niets van te merken. Daar zagen zijn volgers vooral een succesvol model dat de wereld over reisde. “Ik liet online het perfecte plaatje zien. Mensen hadden geen idee hoe het écht met me ging”, geeft Stan Lucas toe.

Juist dat contrast vindt hij achteraf confronterend. “Er zijn zoveel mensen die een perfect leven lijken te hebben, terwijl je helemaal niet weet wat er achter de schermen speelt. Als je zelf alleen maar perfecte plaatjes ziet, wordt het ook moeilijker om je eigen problemen te delen.”

EMDR-therapie hielp Stan Lucas na jaren zijn trauma te verwerken

Uiteindelijk was het zijn toenmalige vriendin die hem aanmoedigde om hulp te zoeken. Stan Lucas begon met EMDR, een therapievorm die onder meer wordt ingezet bij de verwerking van traumatische ervaringen. “Dat heeft me ontzettend geholpen”, vertelt hij.

Langzaam leerde hij onder woorden te brengen wat hem was overkomen en wat dat met hem had gedaan. Ook begon hij zijn ervaringen met vrienden te delen. Iets waar hij jarenlang tegenop had gezien. “Ik liep heel lang rond met het idee dat mijn vrienden me zouden uitlachen als ik vertelde wat er was gebeurd. Maar toen ik het uiteindelijk vertelde, steunde iedereen me juist enorm.”

Die ervaring veranderde zijn kijk op vriendschap. “Je vrienden zijn er ook om je te steunen in moeilijke situaties. Als je open bent over wat je meemaakt, merk je dat anderen zich ook sneller durven open te stellen. Daardoor ontstaat juist een veel sterkere band.”

Die openheid probeert hij nu ook op sociale media toe te passen. Regelmatig ontvangt hij berichten van volgers die zich in zijn verhaal herkennen. “Dan zeggen mensen dat mijn openheid voor hen het laatste zetje was om zelf met iemand in gesprek te gaan. Dat vind ik heel bijzonder.”

Na een zelfdoding in zijn omgeving durfde Stan Lucas wél te praten

Dat praten daadwerkelijk verschil kan maken, merkte Stan Lucas dit jaar opnieuw. Hij kreeg van dichtbij te maken met een zelfdoding, een gebeurtenis die diepe indruk op hem maakte. “Dat was ook heel traumatisch. Maar dit keer merkte ik dat er iets was veranderd. Ik kon er heel goed over praten met vrienden en familie.”

Waar hij na zijn aanranding jarenlang met zijn gevoelens bleef rondlopen, lukte het hem nu om steun te zoeken. “Daardoor was de nasleep minder heftig. Dan zie je hoeveel het helpt om over moeilijke dingen te praten. Het kan je echt heel ver brengen.”

In Nederland overlijden volgens de cijfers die Movember aanhaalt bijna vier mannen per dag door zelfdoding. Meer dan twee keer zoveel als vrouwen. Voor Stan Lucas onderstrepen die cijfers waarom aandacht voor mannengezondheid zo belangrijk is.

Waarom Stan Lucas het beeld van de ‘sterke man’ wil veranderen

Volgens Stan Lucas moet vooral het beeld veranderen dat mannen hun problemen zelfstandig moeten oplossen. “Hulp vragen moet normaal worden. Dat begint bij mensen die hun eigen ervaringen delen en laten zien hoe zij met moeilijke situaties zijn omgegaan.”

Daarbij kijkt hij ook naar de invloed van sociale media. Online krijgen jonge mannen allerlei ideeën voorgeschoteld over hoe een ‘echte man’ zich zou moeten gedragen. Sterk, succesvol en vooral niet te kwetsbaar.

Toch wil Stan Lucas de online creators die dat beeld verspreiden niet simpelweg veroordelen. “Het is makkelijk om dat af te vallen, maar ik snap wel waarom jonge mannen daardoor worden beïnvloed. Er wordt ingespeeld op hun behoefte om sterk te zijn.”

Volgens hem is het belangrijker om een ander geluid te laten horen. “Laat zien dat het ook anders kan. Dat je als man kwetsbaar en eerlijk mag zijn.” De invloed van het internet maakt dat volgens hem extra belangrijk. “Vroeger zette je de televisie uit en was het klaar met invloed van buitenaf. Je kreeg ook normen en waarden van je ouders mee. Nu is het internet overal. Daar zit zowel het gevaar als de kracht.”

Stan Lucas tegen jonge mannen: ‘Het begint met een fijn gesprek’

Wat zou Stan Lucas willen zeggen tegen jonge mannen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, maar er nog nooit over hebben durven praten? “Ik snap heel goed dat het moeilijk is om in een vriendengroep ineens over je gevoelens te beginnen. Ik heb daar zelf ook jarenlang mee geworsteld.”

Toch hoopt hij dat zijn verhaal anderen aanmoedigt om die eerste stap te zetten. “Toen ik het uiteindelijk wel deed, heeft het me ontzettend veel gebracht. Mijn vrienden reageerden totaal anders dan ik had verwacht. Ze waren er juist voor me.”

En hulp zoeken hoeft volgens hem niet meteen te betekenen dat je in een intensief behandeltraject terechtkomt. “Het hoeft niet direct psychische hulp te zijn. Het begint met een fijn gesprek. Probeer met je vrienden eens iets dieper te gaan dan je gewend bent. Dat kan al heel veel helpen.”

Met zijn ambassadeurschap voor Movember hoopt hij dat steeds meer mannen die stap durven zetten. “Ik vind het een heel mooie maand en zie dat steeds meer mensen ermee bezig zijn. We gaan de goede kant op.”

Zijn belangrijkste boodschap? “Hulp vragen maakt je alleen maar sterker.”

Over Movember

Movember is een wereldwijde campagne die ieder jaar in november aandacht vraagt voor de mentale en fysieke gezondheid van mannen. De organisatie wil onderwerpen als depressie, zelfdoding en prostaatkanker bespreekbaar maken en mannen stimuleren om eerder hulp te zoeken.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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