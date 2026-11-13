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Caroline (44) in Opgebiecht: ‘Ik word gek van de hobby van mijn man’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Caroline, die gek wordt van de hobby van haar man.

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“Eerst vond ik het nog bijzonder, toen ik mijn man jaren geleden ontmoette. Hij had geen doorsnee hobby als zaalvoetbal, tennis of auto’s, maar interesseerde zich in geschiedenis. In de geschiedenis van zijn eigen familie, om precies te zijn. Kennelijk was zijn vader zich ooit gaan verdiepen in hun familiestamboom, en had dat het enthousiasme bij mijn man aangewakkerd.

Onschuldige hobby

In het begin was het nog vrij onschuldig. Hij tekende de familielijnen een beetje uit, maakte op papier zo’n schema – je weet wel, met allemaal van die vertakkingen die steeds verder uitbreiden naarmate je verder terug in de tijd gaat. Later begon hij zijn stamboom te digitaliseren.

Hij kon daar echt uren mee bezig zijn op zijn werkkamer, en ik vond dat prima. Ik bewonderde zijn passie, hoe het vuur in zijn ogen oplaaide als hij erover vertelde. En het was ook lekker rustig als hij op zijn kamer bezig was met die stamboom. Kon ik op die momenten mooi afspreken met vriendinnen of een of andere foute vrouwenserie op de bank kijken.

Achttiende eeuw

Welnu, we zijn jaren – en ook kinderen – verder, en mijn mans hobby is nogal uit de hand gelopen. Want er zijn tegenwoordig véél meer mogelijkheden om research naar je wortels te doen. Digitaal, zoals ik al zei. Urenlang speurt hij het web af naar informatie over zijn voorvaderen. Dat gaat allang niet meer alleen maar over zijn opa en oma, of zijn overgrootouders – nee, we zitten inmiddels geloof ik al ergens in de achttiende eeuw.

Het blijft trouwens niet bij online research alleen; hij gaat ook regelmatig naar een of ander stadsarchief toe, of zelfs naar België – er schijnen daar ook wat roots te liggen. En waar ik het eerst heerlijk vond dat hij zo in zijn hobby kon duiken en ik zeeën van me-time had, is dat met twee kinderen inmiddels anders. Knettergek word ik ervan, dat ik hem steeds om hulp moet vragen als hij wéér achter die computer zit. Of die momenten dat hij per se op onze vrije dag naar een of ander archief wil om uit te zoeken wat Pietje Puk in de prehistorie – zo noem ik het zelf – deed.

Eindeloze verhalen

En dan de verhalen die hij uitgebreid vertelt, over al die mensen die al tientallen jaren zijn heengegaan. Hij stijgt nog net niet op als er weer ergens een of andere verloren zoon of dochter van een stamboomfiguur opduikelt, als hij erachter komt wat diegene deed voor de kost of naar welke streek hij of zij trok.

Begrijp me niet verkeerd, ik gun mijn man heus wel zijn verzetje. Maar ik merk gewoon dat ik steeds minder begrip kan hebben voor Hendrik de Vierde als er ook een kind naar zwemles moet, of als ik de vaat uit sta te ruimen en wel wat hulp kan gebruiken. Natuurlijk ga ik zelf óók weleens de hort op of sport ik twee uurtjes per week, maar dat is iets anders dan al die uren die hij soms tot diep in de nacht achter de computer doorbrengt.

Eindeloos

Bovendien: het interesseert me gewoon niet zo, al die geschiedenisdingen over zijn familie. Wat moet ik ermee? En de kinderen? Hij hoopt volgens mij stiekem dat zij zijn werk later gaan voortzetten, maar ik zie nu al dat mijn tienerzoon met zijn ogen rolt als papa weer over zijn voorvaderen begint. We hebben er onderling weleens woorden over, maar tegelijkertijd wil ik geen zuurpruim zijn die hem niks gunt. Toch denk ik steeds vaker: had hij maar een andere hobby gekozen. Dit lijkt namelijk eindeloos te duren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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