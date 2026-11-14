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Na Knokke-Off is Omerta opnieuw een serie over verwende rijkelui, de stiefzoon moet maar opdraaien voor een dodelijk drama

Drie veel bekeken seizoenen van de dramaserie Knokke Off liggen al even achter ons, maar de makers hebben niet stilgezeten. Zij maakten ondertussen Omerta, waarin we opnieuw verwende rijke Vlamingen zien (en ook een paar Nederlanders).

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Voor de Belgisch-Nederlandse productie hopten die makers wel van Netflix naar Canal+ (en voor de Belgen naar Streamz). Dat deed ook een hoofdrolspeelster uit beide series, Ruth Becquart. Het maakt verder niet uit, nu we door al die diensten de bomen door het seriebos amper nog kunnen zien. Zoeken moet je toch. Metro kon Omerta in elk geval vinden en bekeek de eerste twee van de acht afleveringen voor de televisierubriek Blik op de Buis.

Omerta, een geheim in een familie vol rijke stinkerds

Wie Knokke Off met Pommelien Thijs lekker bingede, kan ook voor Omerta prima acht maal drie kwartier gaan zitten. De titel betekent iets als een erecode van absolute geheimhouding en daar draait het in Omerta dan ook om.

De rijke stinkerds zijn deze keer de drie zussen Van Loo, hun mannen en een aantal kinderen. Het familiekapitaal komt door de paardenfokkerij. Het imago van de Van Lootjes, zoals zij zichzelf noemen, is (natuurlijk) perfect. Ondertussen klinkt de ene steek onder water na de andere en zie je heel wat dolkjes in ruggen verdwijnen.

Verkeerde tiener draait op voor een dodelijk speedbootongeval

Omerta start met de terugkeer van Lucas (Helder Onkelinx), die twee jaar in een klooster in Spanje verbleef. Leeftijdgenoten noemen hem nu patertje. Waarom hij koos voor juist die plek, weet deze Metro-kijker na de eerste anderhalf uur van de serie eerlijk gezegd nog steeds niet. Lucas keert terug op de dag dat hij precies twee jaar eerder met zijn broer, dove zus en de andere kinderen bij een speedbootdrama betrokken was. Een jonge zwemmer kwam daarbij om het leven, terwijl zij met hun vaartuig door een zwemzone sjeesden. De oudste, Henri, stond aan het roer, maar wie moest de schuld toch op zich nemen? Het ongeluk wordt overigens ‘mooi’ in beeld gebracht, begeleid door die geweldige song Liever snel naar de hel, dan traag naar de hemel van Bazart.

In flashbacks zien we dat de drie zussen Van Loo dat samen bepaalden, terwijl hun mannen van niks mochten weten. Tja, een van de kids is geen echte van Loo, maar een stiefzoon. Die moest het dus maar zijn, aldus deze omhooggevallen, wijn slurpende tantes. Ook handig: Lucas is nog geen 18, dus dan volstaan drie maanden huisarrest met een enkelband in plaats van een paar jaar zitten.

Het duurt even voor Omerta bij het echte verhaal aanbeland is

Omerta blijft hier niet bij uiteraard, dat zou wat saai zijn. Gedwongen worden om de schuld op je te nemen om de reputatie van de familie te beschermen is één. Dat Lucas, gedreven door wraak, de families van zijn voormalige vrienden tegen elkaar opzet, waardoor de familiebanden steeds verder onder druk komen te staan, is voor de kijker natuurlijk veel ‘leuker’. Het duurt nogal lang voordat Omerta daarbij echt aanbeland is. Metro kan je nog niet vertellen of die wraak goed uitpakt en het verhaal bingewaardig maakt.

Toch tippen we de serie, waarin we qua Nederlandse inbreng Benja Bruijning als ‘man van’ en (de altijd uitstekende) Aiko Mila Beemsterboer van Oogappels als een van de kinderen ontdekken. Dat gedoe binnen die rijke, verwende wereld is namelijk heerlijk om te zien. Zeker als dat leven ver van je af staat. We zien poolparty’s, cocaïne, dure paarden, heel wat familiegeheimen en zus Sophie die als veertiger nog bezig is met een IVF-traject. Als haar fijntjes wordt voorgehouden dat haar eventuele toekomstige kind pubert als zij 60 jaar is, reageert ze natuurlijk met: “60 is het nieuwe 40.” Kortom, Knokke Off maar dan in de paardenwereld. Deze Metro-kijker gaat hem dit nieuwe drama wel uitzitten.

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: kan met gemak ook meer worden, als het verhaal echt tot leven komt.

Omerta kun je vanaf nu op Canal+ bekijken. Dat gaat wel een beetje op de ouderwetse manier, want elke week komt er een aflevering vrij.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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