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Redactie Binnenland vandaag
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Migrantenboot vertrok vanuit Zeeuwse Hoofdplaat, wilde naar VK

CADZAND - Hulpdiensten zijn uitgerukt voor een rubberboot met ongeveer dertig opvarenden die voor de kust van Breskens lag. Mogelijk gaat het om vluchtelingen waarvoor opvang wordt geregeld. PROVICOM / ANP
ANP / ANP / provicom

De migranten op een rubberboot die bij Zeeland van het water zijn gehaald, zijn bij Hoofdplaat de Westerschelde opgegaan. Ze waren onderweg naar het Verenigd Koninkrijk, meldt het Openbaar Ministerie.

De groep was vanuit Frankrijk naar Breskens in Zeeuws-Vlaanderen gereisd. In het oosten grenst Breskens aan Hoofdplaat, waar ze op de rubberboot zijn gestapt. Twee van de 38 opvarenden zijn aangehouden voor mensensmokkel, beiden Soedanees. Volgens het OM is de ene 21 jaar en zegt de ander minderjarig te zijn. Vorige week is het voorarrest van de twee met dertig dagen verlengd.

De migrantenboot werd op de vroege ochtend van zaterdag 31 oktober ontdekt voor de Zeeuwse kust. De boot had geen motor meer en was stuurloos. Naar de motor wordt nog gezocht. Aan boord waren naast de Soedanezen 36 Afghaanse mannen, onder wie zes minderjarigen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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