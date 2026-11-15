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Jessie (43) nam haar beste vriendin in dienst, maar kreeg spijt: ‘Ik doe haar werk nu achter haar rug’

Jessie (43) nam haar beste vriendin in dienst om haar bedrijf te ontlasten. Maar na drie maanden begonnen de fouten zich op te stapelen. Inmiddels doet ze het werk stiekem zelf, omdat ze haar vriendin niet durft aan te spreken. Akky van der Goot is geldcoach voor ondernemers en deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Jessie (43): “Zes jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en de afgelopen jaren is het groter en groter geworden. Ik merkte de laatste tijd dat ik er steeds meer administratief werk bij kreeg, en dat is iets wat ik echt niet leuk vind. Van facturen versturen en betalingen controleren tot contact houden met leveranciers. Ik was er steeds meer tijd aan kwijt en dus besloot ik om hulp in te schakelen. Toevallig was mijn beste vriendin net op zoek naar een nieuwe baan. We kennen elkaar al bijna twintig jaar, dus ik twijfelde geen moment. Zíj moest mij gaan helpen.

Na 3 maanden ging het mis met Jessies vriendin

Ik vertrouwde haar voor de volle 100 procent en daarnaast had ze ook nog ervaring met administratie. Ook leek het mij gezellig om samen te werken. Ik besloot haar een baan voor 24 uur per week aan te bieden. We waren allebei erg blij. De eerste weken was het dan ook één groot feest. En bovendien had ik eindelijk het gevoel dat ik wat werk uit handen kon geven. Dat zorgde voor erg veel rust.

Na drie maanden begonnen de eerste problemen zich voor te doen. Ik merkte dat de facturen vaak te laat werden verstuurd, dat betalingen niet goed werden verwerkt en dat er ook steeds vaker belangrijke mails bleven liggen. De fouten werden steeds vervelender en groter. Zo kreeg een klant een keer twee keer dezelfde factuur binnen. Ook belde een leverancier boos op, omdat een rekening nog niet was betaald. Ik moest steeds vaker zelf achter mijn laptop kruipen om haar fouten recht te zetten.

Jessie durft haar beste vriendin niet op haar fouten aan te spreken

Ik weet zeker dat ik bij een andere werknemer allang had aangegeven dat het zo niet langer ging, maar bij mijn vriendin vind ik het toch een partij moeilijk. Als ik voorzichtig iets probeer aan te kaarten, verzint ze vaak smoesjes. Of zegt ze dat ze moe is doordat er thuis wat dingen spelen. Ik voel me dan vaak direct weer bezwaard en zeg dat het niet zo erg is. Terwijl het eigenlijk wél erg is.

Als ik eerlijk ben, ben ik nu soms meer tijd kwijt dan voor ik haar aannam. En ook de administratieve taken doe ik nu vaak achter haar rug om. Ik ben te bang dat het weer opnieuw misgaat. Dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn?”

Geldcoach Akky van der Goot: Jessie moet het moeilijke gesprek aangaan

Akky van der Goot van Akky.nl is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Als ik dit hoor, dan krijg ik wel even een misselijk gevoel in mijn maag. Dit is wat je absoluut niet gelukkiger maakt. Dit is ook exact waarom iedereen je adviseert om met vrienden en familie te wandelen en niet te handelen. Het kan relaties zodanig beschadigen dat het zachte, liefdevolle vertrouwen wat zo verbindend was, permanent vernietigd wordt.

Mijn hoofd gaat hard op zoek naar oplossingen om de vriendschapsrelatie nog in stand te houden, want dat is wat mij betreft leidend in het leven. Ziet Jessie een manier om haar vriendin zelf in te laten zien dat samenwerken hinderlijk is voor het bedrijf en de vriendschap? Begrijpt de vriendin dat het een van de basisvoorwaarden van een bedrijf is om de mensen die in het bedrijf werken van inkomen te voorzien? Kan zij de cijfers van het bedrijf inzien en daaruit concluderen dat het bedrijf in gevaar komt?

Waarom ander werk de vriendschap mogelijk kan redden

Vanuit deze gedeelde visie kunnen ze samen besluiten om ander werk te zoeken voor de vriendin. Werk dat beter bij haar past, werk waar ze intrinsiek gelukkiger van wordt en werk waar ze bijdraagt aan het genereren van meer geld voor het bedrijf waar ze bij werkt, zodat ze voelt dat ze van meer toegevoegde waarde is.

Het lijkt me cruciaal voor de vriendschapsrelatie om de eigenwaarde van de vriendin niet verder af te brokkelen. Om haar niet aan te vallen, maar om haar eigenaarschap te laten nemen. Dit vergt wel wat van Jessie als werkgever. Jessie moet het pijnlijke gesprek aangaan in plaats van het werk stiekem achter de rug van de vriendin op te pakken.

En het kan dus zo zijn dat de vriendschap sneuvelt. Als de vriendin haar verantwoordelijkheid niet neemt of als Jessie het probleem niet aan durft te kaarten. Een goede vriendschap zou dit gesprek aan moeten kunnen.”

Geldcoach Akky van der Goot van akky.nl helpt ondernemers om financieel vaardiger te worden. Vanuit haar achtergrond in psychologisch marktonderzoek kijkt ze niet alleen naar cijfers, maar vooral naar het gedrag en de emoties achter geld. Op Instagram inspireert ze andere vrouwelijke ondernemers om hun eerste 100k vermogen te behalen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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