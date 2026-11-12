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Sanne (35) kocht voor 2100 euro een toy poedel via Marktplaats: na een paar dagen ging het mis

Voor 2100 euro dacht Sanne (35) een gezonde toy poedel met stamboom te kopen. Maar kort nadat Teddy thuiskwam, ging het mis. De dierenarts constateerde uitdroging en zette vraagtekens bij de herkomst van het hondje. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

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Sanne (35): “Al jaren wilde ik een toy poedeltje. Toen mijn vriend en ik eindelijk de knoop hadden doorgehakt, besloot ik op zoek te gaan naar een nestje. Ik had via via de tip gekregen om ook eens op Marktplaats te kijken en daar zag ik al snel een advertentie. De verkoper gaf in de tekst aan dat de hondjes gezond waren en daarnaast ook een stamboom hadden.

Ik besloot te bellen en ik kon in dat weekend komen kijken. De vrouw had een grote tuin voor de hondjes, kwam vriendelijk over en vertelde uitgebreid over de dieren. Voor een hondje vroeg ze 2100 euro. Dat vond ik veel geld, maar blijkbaar was dat normaal voor een hond met een stamboom. Ik dacht dat ik daarmee voor een gezonde en sterke hond koos.

Toy poedel Teddy werd enkele dagen na aankoop ernstig ziek

Ik koos een puppy uit en een week later mocht ik hem ophalen. Ik hoopte dat die week voorbij zou vliegen, want ik kon niet wachten. Eenmaal daar regelden we snel de contante betaling en namen we het hondje, Teddy, mee naar huis. Hij was ontzettend lief en kroop toen we eenmaal thuis waren direct tegen mij aan. Ook mijn vriend was direct verliefd op hem.

De eerste paar dagen ging het goed. Hij was erg aanhankelijk en sliep veel, maar gek was dat niet, want alles was nieuw voor hem. Na een paar dagen ging het steeds slechter met Teddy. Hij at bijna niets meer, was sloom en kreeg diarree. Eerst dacht ik dat het door de verhuizing kwam, maar toen hij ook gal begon over te geven, besloot ik toch maar de dierenarts te bellen.

Dierenarts twijfelt aan herkomst van Teddy’s paspoort

Eenmaal daar zag de dierenarts dat Teddy er slecht aan toe was. Hij was volgens de dierenarts uitgedroogd en na verder onderzoek vermoedde hij ook problemen met zijn achterpoten en wervelkolom. Toen hij even later het paspoort van Teddy bekeek, bleken ook daar bepaalde dingen niet te kloppen. Zo bleek bijvoorbeeld de herkomst onduidelijk te zijn. Volgens hem was het zomaar mogelijk dat Teddy uit Oost-Europa kwam en alleen maar was geïmporteerd voor de verkoop.

We lieten Teddy daar achter om aan te sterken. Ik was ondertussen erg verdrietig. Niet alleen om de situatie van Teddy, maar ook om het feit dat ik zoveel had betaald voor hem. Ik dacht dat ik een gezond hondje kocht, maar nu bleek er niets van te kloppen. Ik besloot de vrouw nog een bericht te sturen, daarop reageerde ze al snel dat het niet kon kloppen en dat hij altijd gezond was geweest. Toen ik vragen stelde over de herkomst van het hondje, reageerde ze niet meer.

Sanne heeft geen bewijs dat de verkoper haar bewust misleidde

In eerste instantie wilden we aangifte doen tegen de verkoopster, maar we hadden niet genoeg bewijs om aan te tonen dat ze ons bewust had misleid. Onze dierenarts vermoedde het, maar verder? We konden niets.

Inmiddels zijn we wel al honderden euro’s aan dierenartskosten verder. Teddy krijgt dagelijks medicatie en hij moet binnenkort nog meer onderzoeken ondergaan, die ook weer veel geld kosten. Ondanks alles zou ik hem toch niet willen missen. We doen er alles aan om hem een goed leven te geven, maar mocht ik ooit een andere hond kopen, dan let ik beter op.”

Geldexpert Marianne Bendixen: een hoge prijs garandeert geen gezonde puppy

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

“Bij de aankoop van een puppy spelen emoties natuurlijk een grote rol. Je ziet zo’n klein hondje en bent vaak meteen verkocht. Maar een hoge prijs, een keurig huis en een vriendelijke verkoper zijn helaas geen garantie dat je een gezonde pup koopt. Juist omdat het om een levend dier gaat, zou ik nooit overhaast beslissen. Ga bij voorkeur meerdere keren kijken, vraag naar de moederhond en controleer of de pups in een gezonde omgeving opgroeien.

Controleer chipnummer, paspoort en stamboom vóór aankoop

Controleer vóór de aankoop alle documenten. Een puppy moet gechipt en geregistreerd zijn en een geldig Europees dierenpaspoort hebben. Controleer of het chipnummer overeenkomt met het paspoort en vraag bij een rashond om officiële stamboomgegevens en gezondheidsonderzoeken van de ouderdieren.

Op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) staat een handige puppychecklist die je kunt meenemen. Zo weet je precies waar je op moet letten.

Ook financieel zou ik voorzichtig zijn. Betaal zo’n groot bedrag liever niet contant, maar via een bankoverschrijving, zodat je een betaalbewijs hebt. Vraag daarnaast om een schriftelijke koopovereenkomst waarin ook staat wat er gebeurt als de pup kort na aankoop ziek blijkt te zijn.

Naast 2100 euro ook honderden euro’s aan dierenartskosten

En vergeet niet dat de aanschafprijs pas het begin is. Dierenartskosten kunnen flink oplopen, dus zorg voor een financiële buffer of onderzoek vooraf of een huisdierenverzekering bij je past. Twijfel je over de verkoper of kloppen de papieren niet? Koop de pup dan niet, hoe moeilijk dat op dat moment ook is.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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