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Hannah (36) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik zou beter slapen als ik meer verdiende’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Hannah (36), die na haar scheiding een klushuis kocht in haar droombuurt. Ze moet daar wel alles, maar dan ook echt álles aan verbouwen, en doet dat merendeels alleen.

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Naam: Hannah (36)

Beroep: werkt in de communicatiebranche

Woonsituatie: single moeder van twee jonge kinderen, koopwoning

Netto-inkomen: vanaf december 2700 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

“Best goed vind ik, mijn ouders hebben het goed gedaan. Toen zij hun eerste koophuis kochten, was dat geen goeie deal, waardoor ze altijd geldstress hadden. Het dieptepunt voor mijn moeder was een keer met Sinterklaas, toen ze van gekkigheid niet wist wat ze voor ons moest kopen. Uiteindelijk haalde ze slofjes bij Zeeman die ze inpakte. Had ik als kind niet door, ik was er hartstikke blij mee. Maar het was altijd sappelen en ze hadden wel echt geldstress. Hoewel ze allebei werkten en een goede baan hadden, duurde het een tijd voordat ze financieel wat ontspannener waren.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

“Als kind kreeg ik zo’n stalen buis voor rijksdaalders en daar zetten mijn ouders dan steeds een streepje op. Ik mocht absoluut niet zeuren als ik met mijn ouders in een winkel was, maar als ik écht iets graag wilde en daarvoor spaarde, legden zij het bedrag dat ik tekortkwam bij – zolang ik maar tot dat streepje was gekomen. Ha, vaak was dat een Barbie of iets dergelijks.

Ik had ook zo’n Pennymaat en hield daarin goed mijn geld bij, en ik moest in een schriftje opschrijven waaraan ik mijn geld uitgaf. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik kleedgeld – mijn vader maakte zelfs een heel Excelformulier om mijn uitgaven te categoriseren. Hij liet me daarmee zien dat ik per keer misschien niet veel uitgaf – dan kocht ik een keer iets van 30 euro bij de H&M – maar dat het op jaarbasis toch 800 euro was. Schrok ik best van! Het gaf wel inzicht, want ik kocht goedkope dingen, maar ik spaarde niet voor iets groters.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

“Voor mij is geld altijd een weg naar zelfstandigheid geweest, al vanaf mijn puberteit. Mijn ouders gebruikten geld namelijk ook weleens als straf – ruimde ik mijn kamer niet op, dan kreeg ik geen kleedgeld. ‘Prima’, zei ik daarop, ‘dan ga ik wel werken’. Ik nam een afwasbaantje en betaalde mijn eigen spullen. Heel typerend voor hoe eigenwijs ik was en bén, want ik heb nu dus ook een gigantisch klushuis in mijn eentje gekocht en ik moet hosselen om het woonklaar te maken. En dan heb ik het echt over basisdingen, hè, zoals een vloer, een dak en warm water – alles was verouderd of rot.

Ik heb weinig budget, nauwelijks spaargeld en doe veel zelf. Natuurlijk heb ik hier vooraf over nagedacht, ja. Ik had een flatje kunnen huren, of in een dorp kunnen gaan wonen. Maar ik koos voor een buurt die ik zelf fantastisch vind, waar mijn netwerk is en waar mijn kinderen later allebei naar school kunnen fietsen. Dus ben ik al maanden aan het verbouwen en kies ik ervoor om dat de komende jaren ook nog te doen. En ik doe veel zelf – nooit gedacht dat ik een muurtje kon metselen, of vloerverwarming aan kon leggen, om maar wat te noemen. Het voelt ook als investeren. Als de boel klapt, kan ik het altijd nog verkopen en is het sowieso in waarde gestegen. Ik deel er trouwens over op mijn Instagramaccount @villaverzetje.”



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Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

“Misschien was dat moment wel op mijn veertiende, met dat kleedgeld. Toen voelde ik dus al dat voor je eigen financiën zorgen, en het feit dat je er goed mee omgaat, voor zelfstandigheid zorgt. Daarna heb ik er wel altijd voor gezorgd dat ik stappen maakte in mijn werk. Ik had elk jaar een andere baan en maakte daardoor steeds een salarisstap – ook met de gedachte dat als ik eenmaal kinderen zou krijgen, het een tijdje stil kon staan. Maar inmiddels ben ik blij dat ik een stabiele baan heb.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

“Zeker, toen ik na mijn studie een eigen bedrijf wilde beginnen. Ik kreeg een flinke lening op basis van een businessplan, maar klapte vervolgens dicht van de zenuwen. Het idee was om een soort werkplek en café ineen te starten. Ik had een pand, zat vol ideeën en andere mensen zeiden dat het tof was en dat ze zeker een ruimte bij me zouden huren. Puntje bij paaltje kreeg ik het financieel niet bij elkaar en kon ik de vaste lasten niet meer betalen. Probleem was dat ik het ook allemaal alleen wilde doen. Maar op een gegeven moment durfde ik zelfs geen telefoontjes meer op te nemen.

Uiteindelijk heb ik de stekker eruit getrokken, maar zat ik alsnog met een zakelijke lening die ik jarenlang aflostte à 800 euro per maand. Ook kreeg ik gedoe met de Belastingdienst, omdat ik ondernemer ben geweest. Ik stak mijn kop in het zand, waardoor ik veel geld moest terugbetalen. Toen er beslag op mijn loon was gelegd, schrok ik zo dat ik mijn ouders belde. Niet eens om ze om geld te vragen, maar om mijn ei kwijt te kunnen. Uiteindelijk hielpen ze me wel – en schreven ze dat bedrag ook op, zodat ze mijn zus op een later moment hetzelfde konden geven. Zodat het gelijk bleef tussen ons, heel netjes.”

Ik kan me voorstellen dat je nu nog steeds stress hebt om geld, of niet?

“Nou, ik ben echt wel bang voor die geldstress, dat kun je echt overnemen. Gek genoeg heb ik het nu iets minder. Ik kan namelijk op elk moment met de verbouwing stoppen. Althans, binnenkort is de basis af en hebben we ook verwarming en warm water – op dit moment gebruik ik nog een waterkoker om bijvoorbeeld de afwas te doen of om een teiltje voor mijn kinderen te vullen, om ze te wassen. Maar dat is allemaal bijna geregeld.

Ik kies er bewust voor om nu beneden te wonen en de bovenverdieping later te doen, als ik weer een nieuwe oplossing heb. Soms probeer ik ook wat te barteren via Instagram – dan krijg ik een korting op de vloerverwarming, om maar wat te noemen, in ruil voor een filmpje. Ik zou overigens best als zzp’er aan de slag willen, om flexibeler te zijn voor de kinderen, maar dát durf ik dan weer niet. Te onzeker.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

“Heel belangrijk, maar op dit moment zit dat er even niet in. Overigens zet ik maandelijks een deel van mijn geld opzij, al is het maar voor de vorm, maar ik breek het geregeld alsnog aan. En ik zou ook nog wel willen beleggen. Dat heb ik heel even gedaan, toen ik dacht dat ik mijn huisje-boompje-beestje op orde had. Ik las toen dat vrouwen gemiddeld in hun leven 70.000 euro minder hebben dan mannen, omdat ze minder investeren en minder risico’s nemen. Ik dacht: dat gaat mij niet gebeuren, dus legde ik 1000 euro in. Daar ben ik nu weer mee gestopt, want ik beleg alleen met geld dat ik kan missen, en dat is nu gewoon niet het geval.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

“Over het algemeen is 1000 euro een druppel op de gloeiende plaat. Zo heb ik weleens een klusjesman gepeild, maar voor een klein klusje betaal je dan al een bedrag. Stel dat je élke maand die 1000 euro opzij kunt zetten voor een buffer, dan zou dat wel enorm schelen – het zou me slapeloze nachten besparen. Mits je je levensstijl dan niet verandert, hè? Je moet wel hetzelfde blijven leven, anders heb je die geldstress alsnog.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

“Ik ken eigenlijk geen situatie waarin je te veel geld hebt. Of ja, volgens mij krijg je wel meer conflicten met erfenissen en dat soort dingen, en vraag ik me af of dat de moeite waard is. Verder vind ik dat je meer belasting mag betalen als je meer geld hebt, zodat het wat eerlijker wordt verdeeld over lagere inkomens – ik vind dat je die verantwoordelijkheid moet dragen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

“O, honderd procent. Voor mij betekent geluk onafhankelijkheid en dat krijg je sneller als je geld hebt. Ik hoef me dan immers niet naar anderen te verantwoorden, en ben niet van een ander afhankelijk om een nieuwe broek te kunnen kopen – zoals met dat kleedgeld van mijn ouders destijds. Ik ben wars van die afhankelijkheid, dus in die zin maakt geld me wel degelijk gelukkig.”

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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