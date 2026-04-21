Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de reden dat je de ene dag veel productiever bent dan de andere (en wat je brein daarmee te maken heeft)

Sommige dagen lijkt alles vanzelf te gaan: je werkt snel, denkt helder en vinkt moeiteloos taken af. Maar op een andere dag voelt zelfs een simpele e-mail als een opgave…

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Toronto laat zien dat dat verschil niet alleen een gevoel is, maar meetbaar samenhangt met hoe scherp je brein op dat moment werkt. „Sommige dagen klopt alles gewoon, en op andere dagen voelt het alsof je door een soort mist heen werkt”, zegt Cendri Hutcherson, hoogleraar psychologie en hoofdonderzoeker van de studie.

Mentale scherpte kan productiviteit verhogen

Volgens de studie, gepubliceerd in Science Advances, kan een dag waarop je mentaal scherper bent je productiviteit met ongeveer 30 tot 40 minuten verhogen. Op zulke dagen stellen mensen niet alleen vaker doelen, ze halen die ook sneller en consistenter.

De onderzoekers volgden studenten twaalf weken lang om te zien waarom het soms lukt om plannen uit te voeren en soms niet. De conclusie? Kleine dagelijkse schommelingen in mentale scherpte spelen een grotere rol dan vaak wordt gedacht.

Met mentale scherpte bedoelen onderzoekers hoe helder, gefocust en efficiënt iemand op een bepaald moment denkt. Op goede dagen kun je sneller beslissingen nemen en blijf je makkelijker bij je taak. Op minder goede dagen kost zelfs basiswerk meer moeite.

Een goede dag en een slechte dag verschillen echt van elkaar

Uit de resultaten blijkt een duidelijk patroon. Op dagen dat deelnemers scherper waren dan hun eigen gemiddelde, werkten ze productiever en durfden ze ook grotere doelen te stellen. Op dagen met minder mentale scherpte bleef er juist meer liggen.

Opvallend is dat persoonlijkheidskenmerken zoals discipline of doorzettingsvermogen dit niet volledig compenseren. Iedereen heeft dus productieve én minder productieve dagen. „Wat wij laten zien, is wat precies het verschil maakt tussen die ene en die andere dag.”

Het verschil kan oplopen tot 80 minuten De impact blijkt niet klein. Op basis van de metingen schatten onderzoekers dat het verschil tussen een goede en een minder goede dag kan oplopen tot ongeveer 80 minuten productiviteit.

Wat beïnvloedt je mentale scherpte?

De studie laat ook zien waardoor die schommelingen ontstaan. Een paar factoren springen eruit:

Slaap: meer slaap dan je normaal hangt samen met scherpere prestaties

Tijdstip van de dag: mensen presteren eerder op de dag vaak beter

Stemming: somberheid hangt samen met minder mentale scherpte

Werkdruk: korte periodes van hard werken kunnen helpen, maar langdurige overbelasting werkt juist averechts

„Dat is de afweging”, zegt Hutcherson. „Je kunt best een dag of twee flink doorpakken. Maar als je te lang zonder pauze doorgaat, betaal je daar later de prijs voor.”

Vorige Volgende

Reacties