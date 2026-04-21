Accijnzen verlagen op benzine? ‘Werknemers profiteren veel meer van een andere maatregel’

Al wekenlang, sinds de oorlog in Iran, is er sprake van een groeiende energiecrisis. Vooral de benzineprijzen zijn flink gestegen, wat automobilisten direct in hun portemonnee raakt. Vanuit die groep klinkt dan ook steeds vaker de vraag om een accijnsverlaging om de kosten te drukken.

Het kabinet kiest toch voor een andere aanpak. In plaats van een accijnskorting maakt een ruimere reiskostenvergoeding onderdeel uit van het steunpakket voor deze crisis. Volgens een expert van ING Bank pakt die maatregel voor werkenden zelfs aanzienlijk gunstiger uit.

Beter een reiskostenvergoeding?

Uit berekeningen blijkt dat een hogere reiskostenvergoeding werknemers gemiddeld tot 2,5 keer meer voordeel kan opleveren dan een verlaging van de accijns. Daarmee verschuift het idee van directe prijsverlaging aan de pomp naar een financiële compensatie via werkgevers.

Gisteren presenteerde het kabinet een pakket met maatregelen tegen de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Er is dus niet gekozen voor een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen, wel kunnen werknemers een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen: het belastingvrije deel wordt 25 cent in plaats van de huidige 23 cent.

Werknemers ondersteunen

Erik Slaaf van ING legt uit wat de gevolgen zijn van deze maatregel: „Met de verhoging van de reiskostenvergoeding wil het kabinet vooral werknemers ondersteunen die voor hun woon-werkverkeer afhankelijk zijn van de auto. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wonen in gebieden waar het openbaar vervoer geen alternatief is of die werken op tijden waarop het ov beperkt rijdt. Daaronder vallen onder meer zorgmedewerkers, politieagenten en buschauffeurs.”

Hij vervolgt: „Voor deze groep pakt de maatregel financieel gunstiger uit dan een accijnskorting van 10 cent. Bij een wekelijkse woon-werkafstand van 400 kilometer loopt het voordeel op naar 8 euro per week, tegen circa 3 euro bij een algemene verlaging van de brandstofaccijns.”

Slaaf plaatst een kanttekening: „Werkgevers zijn overigens niet verplicht het maximumbedrag te vergoeden, tenzij daarover afspraken zijn vastgelegd in een cao of arbeidsovereenkomst.”

Mening van werkgevers

Werkgevers staan dan weer niet te trappelen om de reiskostenvergoeding voor hun personeel per direct te verhogen, schrijft Trouw. „Goed werkgeverschap betekent dat je je werknemers niet laat toeleggen op hun zakelijke kilometers”, zegt werkgeversvereniging AWVN. Maar het overgrote deel van haar achterban vindt dit nog niet het moment om werknemers tegemoet te komen met een hogere kilometervergoeding, blijkt uit een AWVN-raadpleging.

Het kabinet stuurt daar wel op aan. Nu kunnen werkgevers 23 cent per kilometer belastingvrij vergoeden, het kabinet wil daar 25 cent van maken.

Vergoeding werknemers

Werkgevers zijn dus terughoudend: „We zijn de afgelopen jaren gegaan van een belastingvrije vergoeding van 19 naar 21 naar 23 cent”, zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velden. Voor werkgevers is dat een kostenverhoging, voor werknemers een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden, benadrukt de AWVN. En dus hoort die 25 cent thuis in cao-onderhandelingen, vindt de vereniging. Want wat erbij komt in reiskosten, kan er dan wellicht niet bij in loon, verlofregelingen of studiebudget, schrijft Trouw.

Beter zou het zijn om er nadrukkelijk een tijdelijke verhoging van te maken, vindt de AWVN. Van der Velden: „Want eenmaal gegeven, leert de ervaring, wordt het nooit meer minder.”

Loonsverhoging

De vakbond FNV reageert ook kritisch op het plan van het kabinet, maar dan weer vanuit een andere invalshoek. „Het is goed dat de reiskostenvergoeding omhooggaat, zegt interim-FNV-voorzitter Dick Koerselman in een reactie op de kabinetsplannen. Maar het is ook nogal een noodgreep. Als mensen kunnen rondkomen van hun loon dat ze verdienen, hoeft zo’n noodgreep niet. Het is dus hard nodig dat het minimumloon en het sociaal minimum omhooggaan.”

De vakbond zal ook blijven onderhandelen voor loonsverhogingen in cao’s, zegt Koerselman. „Laat helder zijn: de FNV is zich aan het beraden op de looneis van 2027.”

