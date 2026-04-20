De Spaarrekening van Rudy (23): ‘Ik studeer nog, maar heb meer dan 25K spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Rudy, die nog studeert, maar een flink bedrag op zijn spaarrekening heeft staan.

Naam: Rudy (23)

Beroep: volgt de Bachelor Docentenopleiding

Woonsituatie: woont samen met zijn jongere broertje thuis bij zijn moeder, in een huurwoning, en heeft een geregistreerd partnerschap met zijn vriendin

Netto inkomen: 1000 euro (stufi en bijbaan)

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 25.200 euro. En dat niet alleen, want ik heb ook meer dan 50.000 euro aan beleggingen.”

Ben je blij met dat saldo?

„Absoluut, ik ben er zelfs hartstikke trots op! Als kind kreeg ik goede voorbeelden van hoe je met geld moet omgaan, maar ook hoe je er niet mee moet omgaan. Mijn moeder, maar ook andere mensen in mijn omgeving, gaven vaak sporadisch en impulsief geld uit. Hierdoor kregen zij nooit overzicht in hun eigen financiën. Door de fouten die zij maakten, leerde ik op jonge leeftijd dat het zo niet moest. Vond ik heel erg leerzaam.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Het geeft me enorm veel rust, zeker omdat ik een studie volg die me veel tijd kost. Nu heb ik een forse buffer voor onverwachte situaties. Een behoorlijk hoge buffer, zeker als ik het vergelijk met studie- en leeftijdsgenoten. Maar ik kan me daardoor ook veel beter op mijn studie focussen. Er zijn geen geldzorgen, ik hoef niet rond te komen van een klein loon.

Precies zoals ik het had bedacht toen ik een tussenjaar nam: ik heb toen enorm hard gewerkt om mijn spaarvermogen op te bouwen. Toen dat een beetje liep, ben ik ook een deel gaan beleggen, en ook dat heeft me geen windeieren gelegd – inmiddels staat de teller al op meer dan 50.000 euro.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat varieert, maar zoveel mogelijk – 80 procent van mijn inkomsten gaat naar mijn spaarrekening. Ik probeer verder zo min mogelijk uit te geven, ben best kritisch op mijn uitgaven en zeker niet impulsief. Het scheelt dat ik geen behoefte heb aan materiele spullen, dat maakt het sparen een stuk makkelijker.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Hoewel ik streng ben voor mezelf, ontkom ik er niet aan om soms geld van mijn spaarrekening te halen. Ik gun mezelf ook de ruimte om soms wat leuks te doen, zoals op vakantie gaan met mijn vriendin, of leuke dingen doen met vrienden. Geldzaken vind ik hartstikke belangrijk, maar investeren in herinneringen ook, dus dat moet met elkaar in evenwicht zijn.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je zou willen?

„Eerlijk? Nergens aan. Ik denk goed na over álles wat ik koop, of het nou een shirt of iets groots als een computer is. ‘Heb ik het nodig?’, stel ik mezelf standaard als vraag. Zo zorg ik ervoor dat ik nergens impulsief te veel geld aan uitgeef.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Momenteel niks, ik ben tevreden met waar ik financieel sta en wil dat op deze manier blijven voortzetten.”

Wat is je beste financiële tip?

„Wees kritisch op jezelf. Heb ik dit nú nodig? En heb ik dit écht nodig? Door dat soort simpele vragen aan jezelf te stellen, zorg je ervoor dat je jezelf beheerst. Een duur broodje kopen op het station of een uurtje wachten tot ik thuis ben? Onderweg in de auto drinken halen bij een tankstation, of een flesje kraanwater meenemen? ‘Veel weinig is ook veel’, is een soort mantra dat ik altijd bij me draag. Door veel kleine aankopen niet te doen, bespaar je ontzettend veel geld op jaarbasis. Tel je kleine impulsieve aankopen maar eens op van dit jaar; daar had je je zorgverzekering of twee weken boodschappen van kunnen doen. Kortom: wees je bewust van wat je koopt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

