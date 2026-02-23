Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je brein is volgens nieuw onderzoek toch nog niet ‘af’ op je 25ste: ontwikkeling loopt door tot begin 30

Je frontale kwab zou zich pas volledig ontwikkeld hebben op je 25ste. Voor die leeftijd zijn impulsieve keuzes of twijfelachtige beslissingen vrij normaal, want dat hoort (letterlijk) bij de leeftijd. Toch? Nou, wetenschappers trekken dat nu in twijfel. Een nieuw onderzoek laat namelijk zien dat het verhaal een stuk complexer ligt.

Volgens de onderzoekers stoppen de ontwikkelingen in het brein niet rond de 25ste, maar lopen deze door tot begin 30.

Hier komt die grens van 25 jaar vandaan

De hardnekkige overtuiging ontstond eind jaren 90 en begin jaren 2000, toen hersenscans van kinderen en tieners lieten zien dat grijze stof, ook wel het ‘denkweefsel’ van het brein, sterk verandert tijdens de adolescentie. In die periode vindt het proces plaats waarbij veelgebruikte verbindingen worden versterkt en minder gebruikte verbindingen verdwijnen.

In vervolgonderzoek, onder leiding van onder meer neurowetenschapper Nitin Gogtay, bleek dat vooral de frontale kwab, verantwoordelijk voor planning, oordeelsvorming en emotionele regulatie, zich relatief laat ontwikkelt. Omdat veel studies stopten rond het 20ste levensjaar, werd geschat dat de rijping ergens halverwege de 20 zou zijn afgerond. Die schatting groeide uit tot een ogenschijnlijk harde grens.

Brein blijft zich ontwikkelen tot 32 jaar

Recente grootschalige hersenstudies tonen echter aan dat het brein zich langer blijft ontwikkelen. Onderzoekers analyseerden scans van ruim 4200 mensen tussen de babytijd en 90 jaar. Daarbij werd gekeken naar witte stof, wat je kunt zien als de bekabeling in het brein, dat verschillende hersengebieden met elkaar verbindt.

Uit die analyse blijkt dat er een belangrijke ontwikkelingsfase loopt van ongeveer 9 tot 32 jaar. In die periode verbetert de efficiëntie van hersennetwerken. Onderzoekers spreken van een balans tussen ‘segregatie’ (gespecialiseerde netwerken vormen) en ‘integratie’ (verbindingen tussen netwerken versterken).

Pas rond het begin van de 30 stabiliseren die netwerken in een meer volwassen patroon. Daarna verschuift de nadruk van het aanleggen van nieuwe ‘snelwegen’ naar het verstevigen van bestaande routes.

Geen magische knop op je 25ste

Volgens de onderzoekers is er dus geen geen magische leeftijd waarop je brein ineens ‘af’ is. De ontwikkeling verloopt geleidelijk en verschilt per persoon. Twintigers zitten nog midden in een periode waarin verbindingen worden geoptimaliseerd, maar dat betekent niet dat ze onvolwassen zijn.

