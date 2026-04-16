Onderzoek: deze groep is het meest gevoelig om verslaafd te raken aan hun telefoon

Altijd even je telefoon checken, nog één keer scrollen voor het slapengaan, en tóch weer blijven hangen. Voor veel mensen herkenbaar, maar voor sommige groepen ligt telefoonverslaving echt op de loer.

Nieuw onderzoek laat zien dat vooral één groep extra kwetsbaar is: jongvolwassenen met sociale angst.

Angst als startpunt

De studie, gepubliceerd in Addictive Behaviors, laat zien dat jongeren die bang zijn voor sociale situaties vaker problematisch telefoongebruik ontwikkelen. Het gaat dan om gedrag dat lijkt op een verslaving: constant aan je telefoon denken, moeite hebben om te stoppen en het gevoel hebben dat je je telefoon móét checken.

Vooral mensen tussen de 18 en 25 jaar blijken gevoelig. Dat is niet toevallig. In deze levensfase draait veel om identiteit, relaties en erbij horen. En laat social media daar nou precies op inspelen.

Waarom juist deze groep?

Jongeren met sociale angst vinden face-to-face contact vaak spannend. Online voelt veiliger. Je kunt kijken zonder zelf iets te hoeven zeggen, en je bepaalt zelf hoe je jezelf laat zien.

Maar daar zit ook het probleem. Wat begint als een veilige uitweg, kan omslaan in afhankelijkheid. Het internet wordt een soort ‘comfortzone’ waar je steeds vaker naar teruggrijpt.

Telefoonverslaving en de valkuil van vergelijken

De onderzoekers ontdekten ook waarom dit zo snel uit de hand kan lopen. De sleutel ligt bij één gewoonte: jezelf vergelijken met anderen.

Op social media zie je vooral perfecte plaatjes. Mensen die succesvoller, leuker of gelukkiger lijken. Dat zet aan tot vergelijken. En dat kan verslavend werken. Dat vergelijken gaat twee kanten op: je ziet iemand die ‘beter’ lijkt en wilt weten hoe dat zit, of je ziet iemand die het slechter heeft en voelt je even beter. Beide zorgen ervoor dat je blijft scrollen.

Volgens de onderzoekers werkt het als een soort kettingreactie: sociale angst zorgt voor meer vergelijken, wat meer kans geeft op verslavend telefoongebruik.

Verschil tussen mannen en vrouwen

De studie laat nog iets zien: dit patroon was vooral duidelijk bij vrouwen. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen vaker bezig zijn met sociale relaties en groepsdynamiek. Daardoor zijn ze gevoeliger voor wat anderen online doen en denken.

Bij mannen werd dit verband minder duidelijk gevonden, al kan dat ook komen doordat er minder mannen meededen aan het onderzoek.

Wanneer wordt een telefoonverslaving problematisch?

Je telefoon compleet vermijden lijkt in deze tijd bijna onmogelijk. Wel is het belangrijk om in de gaten te houden wanneer telefoongebruik problematisch wordt. Volgens de onderzoekers wordt het gebruik problematisch als mensen obsessief met hun telefoon bezig zijn, moeite hebben om te stoppen en als het hun dagelijks functioneren, zoals studie of werk, begint te beïnvloeden.

In het onderzoek gaf ongeveer 30 procent van de deelnemers aan signalen te vertonen die wijzen op een verhoogd risico op digitale verslaving.

Telefoonverslaving alleen jouw verantwoordelijkheid

De onderzoekers benadrukken dat ook techbedrijven een rol spelen. Volgens hen kunnen platforms anders worden ontworpen, bijvoorbeeld door eindeloze feeds te beperken en minder nadruk te leggen op vergelijken.

Volgens hen ligt er dus een taak bij techbedrijven om gezondere keuzes te stimuleren.

