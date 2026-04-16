Linda de Mol had twijfels bij ’topmodel’-schoondochter Chelsey: ‘Angst bleek ongegrond te zijn’

Hoewel Linda de Mol schoondochter Chelsey Weimar inmiddels in haar hart gesloten heeft, moet ze toegeven dat ze in het begin haar twijfels had. De presentatrice werd niet heel warm van het feit dat haar schoondochter een topmodel is. ‘Maar die angst bleek ongegrond te zijn’, zo schrijft ze in haar editorial voor het blad LINDA.

Chelsey is inmiddels al ruim zes jaar samen met Linda’s zoon Julian Vahle en Linda kan zich nog goed herinneren hoe ze destijds in hun leven kwam. Dochter Noa Vahle verbleef jaren geleden een periode in New York en kreeg daar bezoek van haar neef, Johnny de Mol. Toen de twee in een ‘heel hip restaurant’ gingen eten, kwamen ze aan tafel te zitten bij niemand minder dan Leonardo DiCaprio en ‘een heel aardig Nederlands model, ene Chelsey’.

Linda de Mol moest wennen

Bij Julian deed haar naam een belletje rinkelen. ‘Welke Chelsey? Chelsey Weimar? Kun je niet zeggen dat je een hele leuke broer hebt haha, en mijn nummer geven?’, zo vroeg hij destijds in de gezinsapp. Deze move bleek succesvol te zijn, want drie jaar later stelde Julian het topmodel voor aan zijn moeder. Voor Linda was het meteen duidelijk dat de twee ‘stapelverliefd’ waren, iets wat ze heel aandoenlijk vond om te zien.



Tegelijkertijd moest ze ook even slikken toen ze hoorde wat het beroep van haar schoondochter was. „Als ik heel eerlijk ben, dacht ik ook: help, een topmodel”, zo geeft ze toe. Deze angst had te maken met haar neef Johnny, die in het verleden met wat modellen had gedatet. Linda herinnerde zich dat de vrouwen altijd nauwelijks aten en het altijd koud hadden, zelfs bij zomerse temperaturen in hun huis in Portugal.

Voorliefde voor lekker eten

Haar angst bleek echter ongegrond te zijn, want volgens Linda kan Chelsey heel goed eten en heeft ze zelfs een enorme liefde voor lekker eten. De presentatrice kan zich naar eigen zeggen geen leukere schoondochter wensen. „Ik ben er zó dankbaar voor dat het onderling zo goed klikt… Laat het alsjeblieft zo blijven. Geen vetes, ruzies, moddergooien, gekonkel, bemoeienissen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

