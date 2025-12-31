Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongvolwassenen voelen zich opvallend vaak eenzaam, ook al hebben ze veel vrienden

Jongvolwassenen hebben vaak een groot sociaal netwerk, maar voelen zich toch relatief eenzaam. Amerikaanse onderzoekers zien dat vooral sociale problemen vaak voorkomen bij jongvolwassenen, terwijl ouderen juist weer minder last hebben van sociale eenzaamheid.

De studie, onder ruim 5000 volwassenen, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One.

Wat is sociaal welzijn, en wat eigenlijk niet?

Sociaal welzijn gaat over de kwaliteit van iemands sociale leven: goede relaties, steun van anderen, het gevoel erbij te horen en actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen met een hoog sociaal welzijn voelen zich geaccepteerd en verbonden, en hebben vertrouwen in hun sociale omgeving.

Het tegenovergestelde is sociaal ‘onwelzijn’. Daarbij gaat het om gevoelens van eenzaamheid, sociale isolatie, buitensluiting of langdurige conflicten. Zulke ervaringen kunnen ontstaan door persoonlijke omstandigheden, maar ook door bredere factoren zoals ongelijkheid, armoede of een gebrek aan sociale samenhang. Onderzoek laat zien dat sociaal onwelzijn schadelijk kan zijn voor zowel mentale als lichamelijke gezondheid.

Grootschalig onderzoek naar sociaal (on)welzijn

Voor de studie analyseerden onderzoekers gegevens uit twee grote peilingen van het Siena College Research Institute uit 2022 en 2023. In totaal werden de antwoorden van 4812 volwassenen gebruikt, aangevuld met studenten van 18 tot 21 jaar en ouder dan 22 jaar. De gemiddelde leeftijd lag rond de 44 jaar.

De onderzoekers combineerden vragen over eenzaamheid en sociale afstand om sociaal onwelzijn te meten. Sociaal welzijn werd gemeten aan de hand van sociale steun, verbondenheid, gezelschap en het aantal vrienden dat iemand kon benoemen.

Wat blijkt? Mensen met een hoog sociaal welzijn ervaren minder stress en hebben gemiddeld meer vrienden. Mensen met veel sociaal onwelzijn voelen zich vaker eenzaam, ervaren minder welzijn en hebben doorgaans iets minder vrienden. Zij geven ook vaker aan dat ze het contact met vrienden zijn kwijtgeraakt.

Jongvolwassenen hebben vaak de meeste vrienden

Oudere volwassenen rapporteren de minste eenzaamheid en sociale ontkoppeling. Jongvolwassenen en ouderen scoren juist relatief hoog op sociaal welzijn, terwijl mensen van middelbare leeftijd (ongeveer 45 tot 60 jaar) lager scoren.

Het aantal vrienden is het hoogst bij jongvolwassenen, neemt af richting de late twintigerjaren en bereikt een dieptepunt op middelbare leeftijd. Daarna neemt het aantal sociale contacten op latere leeftijd weer toe.

Volgens de onderzoekers betekent eenzaamheid bij jongvolwassenen niet per se dat zij geen sociale contacten hebben. Die gevoelens hangen eerder samen met snelle levensveranderingen, zoals studie, werk, verhuizen en wisselende relaties, waardoor vaste routines en duurzame vriendschappen ontbreken.

