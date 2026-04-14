Olga (42) in Burenruzies: ‘Sinds mijn nieuwe buren er wonen, ruikt mijn hele huis naar hun eten’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Olga (42) hoe de etenslucht van haar nieuwe buren haar hele huis binnendringt en haar woonplezier aantast.

Olga (42): „Het klinkt misschien overdreven, maar soms voelt het alsof ik in de keuken van mijn buren woon in plaats van in mijn eigen huis. Mijn man en ik wonen hier al jaren met plezier en hadden eigenlijk nooit echte problemen met de buren. Natuurlijk ruik je af en toe dat iemand kookt, zeker als de ramen openstaan, dat hoort erbij in een appartementencomplex. Maar we hebben nu vijf maanden nieuwe buren naast ons en het is echt anders geworden.

Een constante wolk van specerijen

Ze koken bijna elke dag met heel veel specerijen. Op zich niets mis mee, iedereen moet doen en eten wat hij of zij wil. Alleen zijn die geuren van het eten zó sterk dat ze door ons hele huis trekken. Ik ruik het overal: zelfs in de slaapkamer. En het erge? Die lucht gaat bijna niet meer weg.

In het begin dacht ik dat de buren misschien één keer waren uitgeschoten met de kruiden, maar het gebeurde steeds vaker. De geur komt binnen via de ramen, onder de voordeur, via de gang en blijkbaar ook via het ventilatiesysteem van het gebouw. Op een gegeven moment rook zelfs de kleding ín mijn kledingkast naar het eten van de buren.

Niet de enige

Ik begon te twijfelen of ik overdreef. Toen een van de buren bij mij aan de deur stond met dezelfde twijfel, wist ik dat dit niet het geval was. Toen wist ik: oké, ik ben niet de enige die er last van heeft.

Na een tijdje ben ik, samen met twee andere buren, bij onze buren langsgegaan. We vroegen of ze misschien iets vaker een raam of deur open konden zetten tijdens het koken, zodat de geur van het eten naar buiten kon trekken. Natuurlijk kunnen we niet zeggen: ‘Kook niet meer of gebruik minder kruiden in het eten’. Ze vonden het vervelend dat we er zo’n last van hadden en zeiden direct dat ze er rekening mee zouden houden. Maar eerlijk? We merken er niet zoveel van. De geur is nog steeds enorm aanwezig.

Ventilatiesysteem werkt prima

Op een gegeven moment dachten we dat het misschien aan het ventilatiesysteem lag, dus iemand van de woningcorporatie is langsgekomen om het te controleren. Alles werkte precies zoals het hoorde, er was niets mis mee. Dat maakte het eigenlijk nog vervelender. Er was echt niets aan te doen.

Ik probeer er nu maar mee om te gaan. Zodra we thuiskomen zet ik overal geurkaarsen aan: in de keuken, woonkamer, badkamer en in onze slaapkamer. Iedere week gaan er wel zes doorheen. Toch blijft het knagen. Uiteindelijk wil je gewoon thuiskomen en dat je huis naar jouw huis ruikt en niet naar het eten van je buren.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ik heb als rijdende rechter verschillende zaken over kookluchtjes behandeld. Zowel Hollandse pot als Ethiopische keuken. Met echt heel veel uien en kruiden. De vraag of en wanneer kookluchtjes hinder opleveren, is vreselijk lastig te beantwoorden.

Het waarnemen van kooklucht in een dichtbevolkte buurt is in beginsel geen onrechtmatige hinder. Het horen en ruiken van buren is vaak, binnen bepaalde grenzen, onvermijdelijk. Ik ken wel een zaak van de rechtbank Almelo uit 2011 waarbij het ventilatiekanaal van een keuken was verplaatst van het dak naar de achtergevel, dicht bij de erfgrens met de buren en schuin onder hun slaapkamerraam. De kleren en het beddengoed roken vervolgens naar het eten van de buren. Dat werd onrechtmatig geoordeeld, en de afvoer moest verplaatst worden.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week vertelde Olivier (37) over hoe de nieuwe hond van zijn buren zijn nachtrust volledig verwoest. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Bernadet reageerde met: „Bijhouden wanneer de hond blaft en hoelang, meestal is het minder dan je denkt. De buren kunnen een camera plaatsen speciaal voor huisdieren, dan zien en horen ze op de telefoon of de hond echt continu blaft. Een hond lang alleen laten is nooit een goed idee, of die nu wel of niet blaft.”

Een andere lezer, Tony, zei hierop: „Olivier heeft gelijk. Een hond is een roedeldier, en heeft altijd gezelschap nodig. Een hond alleen laten is je reinste dierenmishandeling. De buren hadden beter meerdere honden kunnen nemen.”

