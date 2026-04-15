De Beleggingsrekening van Maud (36): ‘Over dertig jaar hoop ik zes ton te hebben’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Maud (36), die over dertig jaar zes ton hoopt te hebben voor haar pensioen.

Naam: Maud (36)

Beroep: communicatiespecialist (zelfstandig)

Netto inkomen: wisselt maandelijks, gemiddeld 3000 euro

Maandelijkse inleg: 500 euro, in totaal nu 16.000 euro

Gemaakte winst: 2500 euro

Waarom ben je gaan beleggen?

„Al jaren werk ik als zelfstandig ondernemer, maar een pensioen had ik nooit. Ja, dat is niet slim. Maar goed, zo’n vier jaar geleden besloot ik mijn opties te gaan verkennen. Of nou ja, er waren voor mij maar een paar smaken. Ik kon gaan sparen, alleen: dat zet geen zoden aan de dijk. Los van dat de rente om te huilen is, is datzelfde geld over dertig jaar – al dan niet langer – veel minder waard. Geen optie, als je dan nog een beetje leuk wil leven. Dus kwam ik al snel op pensioenbeleggen uit. Omdat ik er de ballen verstand van heb, besloot ik een pensioenmannetje in te schakelen. Die legde me van alles uit – dingen die ik al lang en breed ben vergeten, maar hij vertelde me vooral wat ik moest doen. En hoeveel ik maandelijks waarnaar moet overmaken. Dat is duidelijke taal, dus sindsdien doe ik dat trouw.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Elke maand 500 euro, een bedrag dat groot genoeg is, maar dat ik wel prima kan missen. Al heb ik onlangs wel een jaargesprek gehad met mijn pensioenmannetje, en hij vond het slim om mijn inleg te verhogen met 50 euro, om zo toch mijn beleggingsdoel te behalen.”

En wat is dat doel?

„Volgens mijn pensioenman zou ik rond mijn 67ste een vermogen van zes ton hebben. Nou, dat klinkt me niet verkeerd in de oren, haha. Zelf denk ik er eerlijk gezegd niet zo over na. Nu ik dat wel doe, realiseer ik me dat ik misschien wat kritischer naar mezelf moet zijn. Is dat een goed bedrag tegen die tijd, moet het meer zijn? Stof tot nadenken, dus.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Nou, ik kan die 500 euro – of 550 binnenkort – per maand prima missen, dus ik merk het eigenlijk niet. Dat maakt dat ik het niet echt spannend vind. Ik ben er gewoon niet zo mee bezig. Misschien ook omdat mijn pensioenmannetje vanaf de zijlijn meekijkt, hij weet wel hoe het zit allemaal. En ik heb ook van die aandelenpakketjes, volgens mij heet dat ETF. Mijn risico is dus behoorlijk gespreid, het zal niet ineens instorten.”

Daar heb je dus geen angst voor?

„Nee, al zag ik laatst wel een keer een flinke dip in dat grafiekje. Toen dacht ik wel: shit. Maar nogmaals: volgens mijn mannetje hoef ik niet te panikeren en moet ik het allemaal op de lange termijn zien. Daar vertrouw ik dan maar op.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

„Dat ik dat doel behaal, dat zou fijn zijn. Want het blijft natuurlijk een onzekere markt, niemand kan voorspellen hoe het over dertig jaar is. Verder ben ik van plan om ook privé te gaan beleggen, dat doe ik nu nog niet. Maar als ik nou nóg een klein bedrag maandelijks ga inleggen, iets dat ik makkelijk kan missen, what harm could that do?”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ja, zeker als je zzp’er bent zonder pensioen. Ik baal eigenlijk als een stekker dat ik er niet eerder mee ben begonnen. Het was onwetendheid, laksheid, iets voor later. Maar ik had al twintig jaar kunnen beleggen, het kost zo weinig moeite en was maar een kleine handeling om op te zetten. Dat vind ik wel zuur, maar ik probeer me te focussen op het positieve, het feit dat ik nu wel ben begonnen. Hopelijk is dat genoeg voor de toekomst.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

