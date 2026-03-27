Franka (43) in Opgebiecht: ‘Ik ben verslaafd aan social media’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Franka (43) is verslaafd aan social media.

Franka: „Ik wéét het van mezelf, maar doe het toch: ik pak mijn telefoon véél te vaak. Bijna elke vrije minuut open ik social media en zit ik weer te scrollen, voornamelijk op Instagram. Reels kijken, foto’s bekijken van mensen die ik nauwelijks of helemaal niet ken, en vóór ik het weet ben ik alweer drie algoritmes verder – van honden- en kattenfilmpjes tot aan de laatste nageltrends.

Verslaving

Ik vertel mezelf geregeld dat het gewoon een gewoonte is, dat het erbij hoort in deze tijd. Maar eerlijk: het voelt steeds meer als een verslaving. Ik kan geen serie kijken zonder tegelijkertijd op mijn telefoon te scrollen – dan moet ik vervolgens steeds terugspoelen omdat ik een plottwist heb gemist. En ik merk dat het me ook afleidt van dingen die echt belangrijk zijn, want zelfs tijdens etentjes kijk ik stiekem onder tafel naar mijn telefoon. Wat heet: zélfs in het verkeer doe ik het. Dat laatste is echt súperdom, ik weet het, maar het gebeurt toch.

Al is het voor het slapengaan misschien nog wel het ergst. Vroeger pakte ik een boek of keek ik een serie. Nu lig ik in bed, telefoon in de hand, scrollend tot ik half in slaap val. Word ik ‘s nachts wakker om te plassen? Ja hoor, telefoon mee. Tien minuten later lig ik weer en baal ik van mezelf. Want waarom doe ik dit toch steeds?

Onrust

Ik probeer het weleens te beperken, hoor. Dan leg ik mijn telefoon bewust weg en neem ik me voor om offline te blijven. Maar dan voel ik al snel een soort onrust over me heenkomen. En dan ben ik notabene opgegroeid in een tijd dat social media helemaal niet bestond. Ik heb prima zonder gekund, en toch blijf ik naar dat ding grijpen. De gevolgen merk ik ook: ik ben sneller moe, vaker afgeleid en vergeet dingen.

Toch wil ik er nu echt iets aan gaan doen. Niet rigoureus, maar in kleine stapjes. Bewuste momenten zonder schermtijd, aandacht voor de mensen om me heen, een boek lezen of wandeling maken in plaats van dat eindeloze scrollen. Het zal zeker niet altijd lukken, maar het idee dat ik over een paar maanden weer een beetje de regie over mijn tijd heb, lijkt me zalig – en véél fijner dan nog een uur doelloos scrollen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

