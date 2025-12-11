Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Te gehecht aan je huisdier? Volgens onderzoek is dat niet goed voor je

Een huisdier kan je leven leuker maken, dat weet elke dierenliefhebber. Toch blijkt de band met een huisdier ingewikkelder dan vaak wordt gedacht.

Uit een grote overzichtsstudie van 130 onderzoeken komt naar voren dat een sterke hechting aan je huisdier lang niet altijd samenhangt met een betere mentale gezondheid. In veel gevallen is zelfs het tegenovergestelde gevonden.

Wat zegt de wetenschap tot nu toe?

Al meer dan 40 jaar wordt onderzocht hoe de band tussen mens en dier invloed heeft op het welzijn. Daarbij wordt meestal aangenomen dat een sterke verbinding met een huisdier goed is voor je mentale gezondheid. Maar van de 114 studies die specifiek keken naar de mate van hechting en het mentaal welbevinden, bleek het grootste deel geen positief verband te vinden.

In 48 studies werd juist een slechtere mentale gezondheid gevonden bij baasjes die heel sterk gehecht waren aan hun dier. Vooral bij oudere huisdiereigenaren kwam dit terug.

Bij kinderen was het beeld positiever: daar werd sterkere hechting vaker gekoppeld aan een beter psychisch welzijn.

Hechtingsstijl en huisdier

Niet alleen de intensiteit van de band telt, ook het type band. Via de Pet Attachment Questionnaire worden twee hechtingsstijlen onderscheiden: angstige en vermijdende hechting. Mensen die hoog scoorden op angstige hechting, bijvoorbeeld doordat ze erg afhankelijk zijn van hun huisdier, hadden in 11 van de 14 onderzoeken vaker last van depressie, stress en andere psychische klachten.

Een recente studie onder 600 jonge huisdiereigenaren bevestigt dat patroon. Vooral hondeneigenaren met een angstige hechtingsstijl bleken kwetsbaarder voor mentale problemen. Vermijdende baasjes hadden juist minder vaak psychische klachten.

Hoe kan die negatieve link ontstaan?

De onderzoekers noemen verschillende mogelijke verklaringen voor negatieve verbanden. Mensen die moeite hebben met sociale relaties kunnen hun hechtingsstijl meenemen in de relatie met hun huisdier. Ook kan het zijn dat sterk gehechte baasjes minder sociale activiteiten ondernemen, waardoor ze sneller in sociaal isolement raken.

Daarnaast blijkt een deel van de huisdiereigenaren hun dier te gebruiken als vervanging voor menselijke relaties. Uit de studie blijkt dat die groep vaker een lager welzijn en meer eenzaamheid ervaart. En dat is dan weer niet goed voor je algemene gezondheid, schreef Metro onlangs.

Wat nemen we hiervan mee?

De uitkomsten betekenen niet dat huisdieren slecht zijn voor je mentale gezondheid. Wel laten ze zien dat de relatie tussen mens en dier minder eenduidig is dan vaak wordt gedacht. Een gezonde band met een huisdier kan steun geven, maar overmatige afhankelijkheid of angstige hechting kan juist samenhangen met psychische problemen.

Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe deze patronen precies ontstaan. De onderzoekers benadrukken: het is belangrijk dat de band met je huisdier een aanvulling is op je sociale leven, niet de vervanging ervan.

