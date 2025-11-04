Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ministerie waarschuwt: denk goed na voor je een huisdier neemt

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) is vandaag een nieuwe campagne gestart om Nederlanders bewuster te maken van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het nemen van een huisdier.

De campagne heet Zo schattig dat het pijn doet en richt zich vooral op dieren die lijden onder uiterlijke kenmerken die mensen vaak juist aantrekkelijk vinden.

Veel mensen kiezen hun huisdier op uiterlijk. Zo zijn honden met een korte snuit of katten met extreem grote ogen populair, maar achter dat schattige uiterlijk kan flink wat leed schuilgaan. Dieren met zulke kenmerken hebben vaak gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsmoeilijkheden of pijnlijke gewrichten.

„Een huisdier is geen mode-item, maar een levend wezen dat jarenlang zorg en aandacht nodig heeft”, benadrukt het ministerie. „Wie een dier aanschaft, moet goed nadenken over de herkomst, gezondheid en of het dier past bij de thuissituatie.”

Meer en meer huisdieren Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo (brancheorganisatie voor huisdierspecialisten) bleek dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens in 2020 en 2021 één of meer huisdieren had. Tijdens de coronajaren groeide het aantal huishoudens met een huisdier met zo’n 150.000. Maar lang niet iedereen hield deze ‘coronahuisdieren’. Uit onderzoek bleek onder andere ook dat mensen die tijdens de pandemie een huisdier namen, zich op de lange termijn níet gelukkiger, maar vaak juist onrustiger voelden.

Risico op misstanden

Volgens het ministerie lopen consumenten nog te vaak het risico om een dier te kopen bij een fokker of handelaar die het niet zo nauw neemt met dierenwelzijn. Daarom adviseert de overheid om altijd te controleren of de papieren in orde zijn en waar het dier vandaan komt.

Daarnaast kan het misgaan als een dier niet de juiste zorg, training of socialisatie krijgt. Dat is niet alleen slecht voor het dier, maar kan ook leiden tot gevaarlijke situaties voor mens en omgeving.

Checklist om verantwoordelijk een huisdier te nemen

Bij de campagne hoort een speciale checklist. Deze checklist heet ‘Verantwoord een huisdier kiezen’. Daarmee kunnen (toekomstige) huisdiereigenaren nagaan of hun verwachtingen realistisch zijn en of een dier bij hun levensstijl past.

De boodschap van het ministerie is duidelijk: koop geen dieren die lijden onder hun uiterlijk en maak een weloverwogen keuze, met het welzijn van het dier voorop.

