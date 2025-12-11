Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Enschede komt met verbod op fatbikes: zo hoog worden de boetes

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Enschede wordt de eerste Nederlandse stad waar fatbikes tijdens winkeltijden uit de binnenstad verdwijnen.

De elektrische fietsen met brede banden zijn volgens de gemeente te gevaarlijk geworden, vooral omdat veel exemplaren zijn opgevoerd en dwars door drukke winkelstraten scheuren. Vanaf februari riskeren bestuurders een stevige boete.

Andere steden kijken aandachtig mee, want een landelijk verbod kwam eerder niet van de grond. Enschede is de eerste stad die het lokaal probeert.

Waarom juist fatbikes onder vuur liggen

Volgens de gemeente zorgen fatbikes al langere tijd voor overlast en onveilige situaties. De brede, robuuste fietsen worden in Enschede gezien als een categorie apart. Een totaalverbod op e-bikes mag juridisch niet, maar doordat fatbikes herkenbaar zijn, ziet de stad ruimte om deze specifieke groep wel aan te pakken.

In de nieuwe regels worden fatbikes omschreven als fietsen met banden van minimaal 7 centimeter breed. De kern van de redenering: dat type fiets levert tijdens drukke winkeltijden aantoonbaar gevaar op. Mensen schrikken, moeten aan de kant springen voor de snelle fietsen en lopen het risico om aangereden te worden. Dat is volgens de gemeente onacceptabel. Metro schreef hier al eerder over.

Wel geldt het verbod alleen tijdens winkeltijden, omdat dat logischerwijs de drukste uren van de dag zijn. Na sluitingstijd van de winkels in de binnenstad kunnen de fatbikes de binnenstad weer betreden.

Zo hoog wordt de boete voor overtreders

De handhaving wordt een uitdaging, erkent de gemeente. Boa’s en politieagenten moeten in het centrum actief controleren op fatbikes. Vooral in drukke winkelstraten kan er worden opgetreden, want op grote open plekken is iemand aanhouden lastiger. Handhavers mogen bovendien niet achter fatbikes aanrijden, maar ze mogen bestuurders wel staande houden, zegt wethouder Marc Teutelink vandaag tegen het AD.

Hoe hoog de boete precies wordt, moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat het om een boete van ruim boven de 100 euro gaat. De gemeente hoopt dat de hoogte van de bekeuring genoeg afschrikt om fatbikes uit de binnenstad te weren.

Vorig jaar belandden er binnen een week bijna 100 mensen op de spoedeisende hulp door ongelukken met fatbikes, schreef Metro. De zorgen van de gemeente zijn dus niet onterecht.

Vanaf februari bordjes en boetes

De gemeenteraad bespreekt het verbod in januari. Als het plan wordt goedgekeurd, gelden de nieuwe regels dus vanaf februari al. Dan verschijnen ook waarschuwingsborden in het centrum en begint de handhaving direct.

Of het verbod standhoudt bij eventuele bezwaren, moet nog blijken. Ondertussen volgen andere gemeenten de proef met grote interesse. Het zou zomaar kunnen dat Enschede de eerste is, maar zeker niet de laatste.

