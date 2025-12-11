Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sterre Koning over het succes van De Tatta’s: ‘Ik ben helemaal kapot gegaan om Najib Amhali’

Succesformule De Tatta’s is vandaag met een derde deel in de bioscoop terug. We kunnen dus weer in de rij gaan staan voor die ‘Hollanders in een wijk vol buitenlanders’, want er werd massaal gesmuld van de vorige films. Metro spreekt daarom natuurlijk weer met een van de acteurs, Sterre Koning.

Natuurlijk, omdat we daar een beetje een traditie van hebben gemaakt. We spraken de popartiest die ook graag acteert al bij De Tatta’s in 2022 (700.000 bezoekers) en De Tatta’s 2 (500.000 bioscoopgangers). Eerst sprak zij onder meer over de regenboogvlag die zij op het podium van Rotterdam Ahoy toonde tijdens EO Jongerendag. In 2023 gingen we in op Soundos die De Tatta’s jaren geleden nog voor de opnames wilde cancelen vanwege het onderwerp. Na het succes van de eerste Tatta’s was de cabaretier echter zo sportief om de Gouden Kalf Publieksprijs persoonlijk aan de cast uit te reiken.

Metro treft Sterre Koning (Utrecht, 22) nu in het Tobacco Theater, vlakbij De Dam in de hoofdstad. Zal zij weer iets te vertellen hebben? Ja hoor: ze is ondertussen weer in de schoolbanken gekropen.

De Tatta’s niet welkom in de Duitse wijk

In De Tatta’s 3 moet het gezin Van Kampen hun flat plotseling voor weken verlaten. Vader Erik (Leo Alkemade) had ‘even’ een brief over een renovatie gemist. Zij moeten verhuizen naar de beruchte Duitse wijk, waar Nederlanders met een vaak niet-westerse afkomst niet blij zijn met de komst van ‘die Hollanders’. Typisch De Tatta’s: dingen lekker omdraaien en de spot drijven met het gedrag van verschillende culturen, zoals die kaaskop-tatta’s. Maar dan op een manier die niet over het randje gaat. Ook slim: herkenbare dingen laten terugkomen. Voorbeelden zijn zwerver Paul op een bankje in een park (in welke wijk dan ook) en de bloopers tijdens het draaien die aan het einde van de film worden vertoond.

Opa Richard (John Buijsman) tipt het allergoedkoopste reisbureau in een gigantische bazaar in die Duitse wijk, zodat de Van Kampens toch nog op vakantie kunnen. Erik krijgt al snel door dat er iets niet klopt en en krijgt te maken met de valse en sluwe bazaarbaas (Bas Hoeflaak, die van ‘spelen op mijn fluit’). Er volgt een ruzie met enorme gevolgen. Erik krijgt een fikse boete (dag vakantiegeld!) en moet aan de slag in de bazaar. Hij belooft zijn familie plechtig dat ze alsnog op vakantie zullen gaan en die bazaarbaas zullen ontmaskeren. We De Tatta’s kent, weet dat dat – op z’n zachtst gezegd – niet vanzelf gaat.

Najib Amhali nu ook in De Tatta’s

Dochter Jessica (Sterre Koning) en moeder Van Kampen (Elisa Beuger) vermaken zich ondertussen met wat er allemaal in het buurthuis wordt georganiseerd. Dat regelen gebeurt allemaal door dezelfde persoon, een nieuwkomer in de reeks, Najib Amhali. De bijdrage van Sterre Koning is daarmee wat kleiner dan in de vorige twee films, wat niet geldt voor de serie die er vorig jaar óók nog eens was (op streamingdienst Prime). Volgend jaar volgt daar ook serie twee, die al is gefilmd. Sterre Koning genoot: „Je hebt meer tijd om dingen te vertellen en meer tijd om te draaien. De serie wordt in elk geval superleuk. Oók superleuk.”

Hoe gaat het met mevrouw Koning? „Het gaat goed. Ik ben lekker aan het studeren aan het conservatorium in Haarlem. Ik studeer voor het tweede jaar creative artist, de songwriting- en muziekproductie-opleiding. Die is vrij nieuw, gericht op je eigen werk maken en daar ben ik harstikke druk mee. En voor De Tatta’s heb ik dit jaar ondertussen twee projecten gedraaid.”

Hoe druk ook, als de telefoon voor een nieuwe Tatta’s gaat, klinkt er in huize Koning een harde ‘yés’. „Het is bijna een thuisbasis. Op de set ken je bijna iedereen al, het kost geen enkele energie om iedereen te leren kennen. Het is gewoon superrelaxed met fijne mensen en een fijne crew. Ik heb het daar gewoon altijd naar m’n zin.”

Het succes van de Tatta’s door Sterre Koning verklaard

Eerst kon Sterre Koning ook niet geloven dat zo ontzettend veel mensen naar de films kwamen kijken. Inmiddels heeft zij wel een beetje in de gaten wat het kan zijn. Natuurlijk wordt die telkens terugkerende cultuurbotsing tussen Nederlanders en landgenoten van niet-westerse afkomst harstikke grappig neergezet. Koning: „Toch zorgt De Tatta’s ook voor een verbindend gevoel. Ik denk dat mensen dat in de huidige tijd wel fijn vinden. De humor is voor verschillende groepen geschikt. Toch zorgen de makers steeds voor wat nieuwe acteurs en andere verhaallijnen, dat blijft tot nu toe heel leuk. Ik denk dat kijkers ook wel voelen dat wij het als cast erg naar ons zin hebben. Met muziek maken is dat net zo. Als mensen voelen dat ik ervan geniet en dat ik plezier heb, dan komt het meer binnen. Dat geldt dus ook voor De Tatta’s. We maken voor de camera net zoveel grapjes als achter de camera.”

Zo’n typetje van Najib Amhali gaat aan en dan is hij alleen nog maar dat.

Dat gieren van het lachen heeft Sterre Koning in ieder geval met haar tegenspeler Najib Amhali doorstaan. Ze acteerde niet eerder met de man die de lach aan z’n kont heeft hangen. „Ik had hem ook nog nooit ontmoet. Hij is een heel aardige man en ben helemaal kapot om hem gegaan. Hij is echt supergrappig. De typetjes die Najib nu in De Tatta’s speelt, heeft hij in de loop der jaren eigenlijk al ontwikkeld. Zo’n typetje gaat aan en dan is hij alleen nog maar dat. Soms liet de regisseur (Jamel Aattache, red.) de camera gewoon vijf minuten lopen als hij aan het improviseren sloeg. Dan kun je alleen maar kijken en je verbazen over hoe gemakkelijk het hem lijkt af te gaan.”

Let trouwens even op de beuk die Sterre Koning aan Amhali uitdeelt, een scène die eerst niet in het script zat: „Ik heb een tijdje gekickbokst, dus die was raak hè?”

‘Kunnen we niet naar Curaçao?’

Wat zou Sterre Koning willen dat haar personage Jessica als dochter van de Van Kampens nog eens doormaakt? „Ehm… eerlijk gezegd ontwikkelt Jessica zich in de serie al enorm. In De Tatta’s 1 was zij nog een influencertje, supernaïef en verwend. Een vreselijk meisje eigenlijk. In de nieuwe wijk werd zij door haar vriendinnen echter snel met beide benen op de grond gezet en kreeg ze een vriendje. Maar nu ik erover nadenk: de liefde is al weer even geleden. Het is tijd dat Jessica weer een beetje gaat daten. In de serie gaat ze op zoek naar een eigen plekje en onderneemt ze wat meer. Een keer met het gezin op vakantie gaan, lijkt me ook wel wat.” Alsof Koning een oproep aan de schrijvers doet: „Kunnen we niet naar Curaçao of zo?”

Sterre Koning geniet van meerdere culturen

De castleden moeten zich inmiddels al bijna echte Tatta’s voelen. Sterre Koning: „Ik voel me zeker een Tatta, nog steeds. Ik spreek nog steeds geen straattaal. Ik kom oorspronkelijk uit Zutphen. Daar was de bevolking niet compleet wit, maar in mijn wijk wel. In Utrecht en Haarlem zit ik tussen veel meer culturen en daar geniet ik wel van.

De über-Tatta is echter John Buijsman als opa Richard, een geliefd en onmisbaar personage in de films en serie. Buijsman vertelde eerder al dat hij in Rotterdam geen supermarkt meer binnenkomt, zonder een of meerdere selfies te maken. Vooral tieners rennen gelijk op hem af. In De Tatta’s 3 zet opa zijn typische gedrag voort: als 70-jarige doet hij zich op Tinder voor als ’40-plusser met een kinderwens’. De teller van geïnteresseerde dames staat al snel op 47. Sterre Koning: „Ja, John is inderdaad de opper-Tatta. Maar Leo Alkemade vind ik ook wel een echte hoor, zo’n Brabander. Aan Leo zit weinig multicultureels, haha.”

Dan moet Sterre Koning weer snel door (vast naar school). Ze heeft voor haar fans, die al even moeten wachten, een hele stapels songs klaar.

