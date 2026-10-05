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400 kilometer hardlopen in extreme duurloop: gaat zo’n sportchallenge te ver?

Hoe ver mag een sportchallenge gaan? Bij Upfronts Last Man Standing liepen deelnemers dagenlang ieder uur 6,7 kilometer. Sam Bracke passeerde de 400 kilometer, terwijl influencer Jarl van den Berg met beginnend nierfalen in het ziekenhuis belandde.

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Hoe de challenge werkte? Ieder uur start dezelfde ronde van 6,7 kilometer. Ben je binnen het uur terug? Dan mag je beginnen aan je volgende ronde. Ben je te laat, dan lig je eruit.

Ronde na ronde vallen deelnemers af, totdat er nog maar twee over zijn. Pas wanneer één van hen een volledige ronde meer heeft gelopen dan de ander, is er een winnaar. De winnaar krijgt dan 5000 euro. Maar hoe ‘cool’ was deze wedstrijd eigenlijk, of ging deze sportieve challenge misschien wat te ver?

Iedereen vanaf 21 jaar mocht meedoen aan Upfronts Last Man Standing

‘Last Man Standing’ is volgens Upfront toegankelijk voor deelnemers van 21 jaar en ouder die voldoende getraind en fysiek belastbaar zijn om langdurig hard te lopen. Volgens Upfront draait het evenement om ‘zelfredzaamheid’.

Toch gold er geen minimale ervaring om mee te doen. Duidelijk was dat de deelname volledig op eigen verantwoordelijkheid was. Deelnemers mochten maximaal twee crewleden meenemen die hen tijdens de challenge ondersteunden. Die crewleden regelden zelf hun reis, vervoer en verblijf.

De Last Man Standing vond plaats op Terschelling. Een ticket kostte 180 euro en omvatte het startnummer, de bootreis, een plek op het basecamp, medische ondersteuning en EHBO, een Upfront Performance Tee en een kortingscode voor geselecteerde supplementen. De terugreis en persoonlijke benodigdheden, zoals een tent, slaapspullen, kleding en voeding, waren voor eigen rekening. Op het basecamp was wel sportvoeding en andere supplementen verkrijgbaar.

Sam Bracke wint Last Man Standing na ruim 400 kilometer hardlopen

De Belg Sam Bracke werd na ruim zestig uur hardlopen de winnaar van de extreme duurloop. In de 61ste ronde besloot zijn laatst overgebleven concurrent Niels Duteweert kort na de start terug te keren, schreef de Leeuwarder Courant. Vrijdagmiddag om 16.00 uur begonnen 160 lopers aan de backyard-ultraloop.

Bracke hield het ruim 400 kilometer lang vol en ging er met 5000 euro vandoor. „Ik zag de rondes daarvoor al dat Duteweerd flink aan het afzien was”, zei Bracke meteen na de finish over zijn laatst overgebleven tegenstander. „Ik hoop dat het mensen inspireert om de hardloopschoenen aan te trekken.”

De winnaar vertelt hoe het hem lukte deze overwinning te behalen: „Mijn wekker gaat om half zes, om te trainen, voordat ik naar mijn werk ga. Of het nu regent, koud is of hard waait, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik trek mijn hardloopschoenen aan en loop een rondje van 12 kilometer. Als ik thuiswerk, doe ik tijdens mijn lunchpauze nog een rondje. En als ik naar kantoor ga, loop ik ’s avonds nog een keer.” Hij wil gemiddeld 180 kilometer per week ‘ultralopen’.

Jarl van den Berg (23) belandt na Upfront-challenge met nierfalen in ziekenhuis

Toch was deze wedstrijd niet voor alle deelnemers een fijne herinnering. Fitnessinfluencer Jarl van den Berg (23) werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij moest opgeven. Bij de influencer bleek sprake van beginnend nierfalen, schreef RTL Nieuws dit weekend.

Jarl heeft in een video laten weten dat stoppen hem zwaar viel. Tijdens de race plaste hij bloed, maar toch wilde hij aanvankelijk doorgaan. Op de beelden is te zien dat hij vooral emotioneel werd, omdat zijn lichaam hem tegenhield. Uiteindelijk haalde de EHBO hem uit de wedstrijd en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Op zijn Instagram-account staat dat hij buiten levensgevaar is, goed wordt verzorgd en dat artsen zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. De influencer heeft een zeldzame myostatine-afwijking. De aandoening maakt hem gevoeliger voor overbelasting.

Waarom krijgt de extreme Upfront-challenge kritiek op sociale media?

Je ziet op social media zowel veel lof voor de sporters als kritiek voorbijkomen. TikTokker Jesse Miltenburg zegt bijvoorbeeld in een video: „Ik zit de laatste dagen echt met open mond naar de Last Man Standing te kijken: echt bizar. Heel veel respect. Maar het draagt voor mij wel bij aan een trend die ik al langer zie: sport moet alsmaar extremer, heftiger en zwaarder.”

„Iedereen rent tegenwoordig marathons en je hoort er pas bij in de gym als je 100 kilo aankunt. Ik heb het gevoel dat we een beetje zijn vergeten waarom we ooit zijn begonnen met sporten: omdat het leuk en gezond is. De lol in sporten gaat sowieso vrij snel verloren als je alleen maar focust op je resultaten en het elke keer net een stapje verder moet”, zegt Miltenburg.

Andere sporters verdedigen Last Man Standing: ‘Atleten maken zelf die keuze’

Ook influencer Quinten Verschure uit op Instagram kritiek op Upfront: „Ik vind het niet oké dat als je zo’n groot bedrijf bent, je dit soort extreme duursporten promoot alsof het het hoogst haalbare is wat je in de sport kunt bereiken: zeker voor een bedrijf met veel jonge volgers en beginnende sporters. 300 kilometer hardlopen in drie dagen is niet gezond.“

Toch keken ook veel mensen met bewondering naar de challenge en zagen het als de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers: „Het heeft natuurlijk twee kanten. Alleen ik vind wel dat als je kijkt naar topsport: het is allemaal extreem. Die atleten maken uiteindelijk zelf de keuze. Dus ook daarin vind ik dat je uiteindelijk zelf moet weten of je wel of niet aan zoiets meedoet”, zegt fitness-TikTokker Kadee Kong.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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