Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel huizen nog niet klaar voor de winter: deze controles kun je beter nu doen

Het is buiten nog relatief zacht, maar wachten met het controleren van je woning tot de echte kou vann de winter toeslaat, is géén goed idee. Bijna twee derde van de huiseigenaren (63 procent) heeft de woning nog niet volledig voorbereid op het stookseizoen. Vereniging Eigen Huis roept daarom op om juist nu verwarming, ventilatie en rook- en koolmonoxidemelders te controleren.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Zo’n wintercheck draait niet alleen om comfort. Door problemen met de verwarming op tijd op te sporen, ventilatie op orde te houden en melders te testen, kunnen onveilige situaties en storingen worden voorkomen. Ook kan een simpele controle helpen om straks minder warmte en energie te verspillen.

Verwarming vaak nog niet gecontroleerd

Vooral bij de verwarming blijft de controle achter. Uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1008 huiseigenaren blijkt dat slechts 29 procent de verwarming heeft getest. 44 procent controleerde de waterdruk en maar 16 procent heeft de radiatoren ontlucht.

Volgens Jan Roelof Hoving, bouwtechnisch specialist bij Vereniging Eigen Huis, wachten veel mensen daarmee totdat het echt koud wordt. Dan kan pas blijken dat een radiator niet warm wordt, de waterdruk te laag is of onderhoud nodig is.

Zijn advies is daarom om nu alvast de waterdruk te controleren, radiatoren te ontluchten en alle radiatorkranen een keer helemaal open en dicht te draaien. Test ook de verwarming. Zo merk je op tijd of de warmte goed wordt verdeeld en kun je eventuele problemen oplossen voordat je de verwarming echt nodig hebt.

Ventilatieroosters dicht vanwege de winter? Niet doen

Niet alleen de verwarming verdient aandacht. Ook ventilatie is belangrijk tijdens de wintermaanden. Toch heeft 77 procent van de ondervraagde huiseigenaren de ventilatieroosters nog niet schoongemaakt. Het advies is om roosters en ventielen schoon te maken en ze ook tijdens koude dagen open te houden. Wie een WTW-systeem heeft, doet er goed aan de filters te reinigen of te vervangen.

Dat lijkt misschien tegenstrijdig als je juist probeert de warmte binnen te houden, maar ventileren blijft noodzakelijk. „Dat kost warmte, maar roosters dichtzetten is niet verstandig: vochtige lucht en schimmel kunnen juist nieuwe problemen veroorzaken”, aldus Hoving.

Ook rook- en koolmonoxidemelders worden vergeten

De wintercheck draait ook om veiligheid. Daar valt volgens de peiling nog behoorlijk wat te winnen. Slechts een derde van de ondervraagden (33 procent) heeft de rookmelders in huis recent getest. Daarnaast heeft 36 procent geen werkende koolmonoxidemelder. Zo’n melder is vooral verstandig in woningen met een gasgestookte ketel.

„Rookmelders zijn verplicht op iedere verdieping met een woonkamer, slaapkamer of keuken”, zegt Hoving. „Alleen ophangen is niet genoeg: test ze regelmatig en controleer de vervangingsdatum. Een rookmelder gaat niet onbeperkt mee.” Het advies is daarom om bij de wintercheck niet alleen naar de verwarming te kijken, maar meteen de rookmelders en koolmonoxidemelder te testen.

Zo houd je de warmte beter binnen

Je woning voorbereiden op de winter hoeft niet meteen een grote klus te betekenen. Met een aantal kleine controles kun je warmteverlies beperken. Kijk bijvoorbeeld of tochtstrips bij ramen en deuren nog goed aansluiten. Verwarmingsleidingen die door onverwarmde ruimtes lopen, kun je isoleren. Ook helpt het om ’s avonds de gordijnen te sluiten, zolang die niet voor de radiatoren hangen. Hetzelfde geldt voor meubels. Een bank of kast pal voor een radiator kan de luchtstroom en daarmee de verspreiding van warmte belemmeren.

Vereniging Eigen Huis adviseert daarnaast vooral de ruimtes te verwarmen die daadwerkelijk worden gebruikt. Laat andere kamers alleen niet zo koud worden dat er vochtproblemen kunnen ontstaan.

Slimme meter? Vergelijk met vorige winter

Wie een slimme meter heeft, kan nog een extra controle uitvoeren. Bekijk daarvoor het maandelijkse energieoverzicht van je energieleverancier en vergelijk je verbruik met dezelfde periode van vorige winter.

Zie je een opvallend verschil, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is? Dan kan dat aanleiding zijn om nog eens naar de instellingen of werking van de verwarming te kijken.

Dit kun je zelf nalopen

Test de verwarming en controleer de waterdruk.

Ontlucht de radiatoren en maak ze stofvrij.

Draai in alle ruimtes de radiatorkranen helemaal open en dicht.

Controleer de thermostaat, batterijen en het klokprogramma.

Kijk of de cv-ketel, warmtepomp of airco onderhoud nodig heeft.

Maak ventilatieroosters en ventielen schoon.

Blijf ook bij koud weer voldoende ventileren.

Test de rookmelders en koolmonoxidemelder.

Controleer tochtstrips en herstel ze waar nodig.

Isoleer verwarmingsleidingen die door onverwarmde ruimtes lopen.

Houd radiatoren vrij van meubels en gordijnen, zodat warme lucht goed kan circuleren.

Vergelijk je energieverbruik met dat van vorige winter.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Vorige Volgende

Reacties