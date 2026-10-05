Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meteorologen leggen uit waarom zonsondergangen in de herfst vaak zó spectaculair kleuren

Wie de afgelopen dagen rond zonsondergang naar buiten keek, kon een knalrode of roze hemel zien. Juist in de herfst vallen meerdere gunstige omstandigheden samen, leggen meteorologen van Weer.nl uit.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

En wolken spelen daarbij een verrassend grote rol.

Waarom kleurt de lucht rood tijdens zonsondergang?

Om te begrijpen waarom de herfst zulke fraaie zonsondergangen oplevert, moeten we eerst weten waar die rode kleur vandaan komt. Zonlicht lijkt wit, maar bestaat uit allerlei kleuren. Die kleuren hebben allemaal een andere golflengte. Blauw licht heeft bijvoorbeeld een kortere golflengte dan rood licht.

Overdag staat de zon relatief hoog aan de hemel. Het zonlicht hoeft dan maar een korte afstand door onze atmosfeer af te leggen. Zodra de zon richting de horizon zakt, verandert dat. Het licht legt een veel langere weg af en komt onderweg met steeds meer deeltjes in de atmosfeer in aanraking.

Vooral de kortere golflengtes, zoals blauw, worden daarbij verstrooid. De langere golflengtes – oranje en rood – weten ons oog juist beter te bereiken. Het resultaat? Die bekende rood-oranje gloed tijdens zonsondergang.

Lagere zon en schonere lucht: daarom helpt de herfst mee

Dat verklaart alleen nog niet waarom zonsondergangen in de herfst soms extra spectaculair zijn. Daarvoor komen meerdere omstandigheden samen, stellen meteorologen van Weer.nl. Zo staat de zon in het najaar lager aan de hemel dan midden in de zomer. Het zonlicht legt daardoor een langere weg door de atmosfeer af. Rond zonsondergang kunnen de warme kleuren daardoor extra goed naar voren komen.

Ook de luchtkwaliteit speelt een rol. In de zomer kunnen stof en andere kleine deeltjes zich langer in de atmosfeer ophopen. Die kunnen het licht absorberen of verspreiden, waardoor kleuren wat fletser ogen. In de herfst spoelen regenbuien een deel van die deeltjes uit de lucht. Bij relatief schone en heldere lucht kunnen de kleuren van een zonsondergang daardoor een stuk feller uitpakken.

Wolken op 2 tot 12 kilometer hoogte kunnen voor spectaculaire kleuren zorgen

Een strakblauwe hemel kan bij zonsondergang prachtig kleuren, maar voor het echte spektakel zijn wolken vaak onmisbaar. Vooral middelhoge en hoge wolken kunnen voor indrukwekkende taferelen zorgen.

Wanneer de zon al laag staat of zelfs net onder de horizon is verdwenen, kan het zonlicht de onderkant van deze wolken nog bereiken. Die wolken lichten vervolgens rood, oranje, roze en soms zelfs paars op. En laat de herfst daar nu regelmatig goede omstandigheden voor bieden.

Nederland krijgt in deze periode vaak te maken met lagedrukgebieden en fronten die vanaf de Atlantische Oceaan overtrekken. Voor zo’n front uit verschijnen geregeld eerst hoge sluierwolken, op zo’n 6 tot 12 kilometer hoogte. Daarna kan middelhoge bewolking volgen, op ongeveer 2 tot 6 kilometer hoogte. Precies die wolken kunnen tijdens zonsondergang prachtig worden verlicht. Trekt het front verder door en raakt de hemel gevuld met lage, dikke regenwolken, dan is het feest meestal voorbij. Omdat weersystemen elkaar in het najaar regelmatig snel opvolgen, zijn er relatief vaak momenten waarop de bewolking nét goed valt voor een kleurrijke zonsondergang.

In september en oktober zien we de zonsondergang simpelweg vaker

Er speelt nog iets mee: in de herfst gaat de zon steeds vroeger onder. Waar je midden in de zomer misschien binnen zit, op een terras zit of nog helemaal niet met zonsondergang bezig bent, valt die in september en oktober steeds vaker samen met de avondspits, een wandeling of het moment waarop je onderweg naar huis bent. Daardoor krijgen we de zonsondergang simpelweg vaker bewust mee.

Dus zie je de komende weken ineens een vuurrode hemel? Pak gerust je telefoon erbij. De herfst kan wat betreft zonsondergangen zomaar de mooiste tijd van het jaar zijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Vorige Volgende

Reacties