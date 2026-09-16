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41 miljoen sportschoolreserveringen onderzocht: vooral deze groep komt opvallend vaak niet opdagen

Je sporttas staat klaar, je hebt een lesje of tijdslot gereserveerd en toch eindig je op de bank. Dat gebeurt opvallend vaak: van 41 miljoen onderzochte sportschoolreserveringen leidde 30,5 procent uiteindelijk niet tot een bezoek.

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Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en het RIVM, gepubliceerd in economenvakblad ESB.

„Dat mensen hun sportplannen vaak niet waarmaken, weten we al uit ander onderzoek”, zegt Elisa de Weerd, gezondheidseconoom bij de Radboud Universiteit en eerste auteur van het stuk. „Maar we konden nu voor het eerst op grote schaal meten hoe vaak een concreet voornemen om te sporten ook echt tot een bezoek leidt. Ook konden we precies zien wat er gebeurt met mensen die wél beginnen: houden ze het ook vol?”

41 miljoen sportschoolreserveringen: 30,5 procent eindigt zonder bezoek

Voor het onderzoek werden administratieve gegevens van een grote sportschoolketen gebruikt. Het gaat om de periode tussen juli 2020 en februari 2022. Vanwege de coronamaatregelen moesten bezoekers in die periode vooraf een plek reserveren als ze wilden komen sporten.

Dat leverde de onderzoekers een bijzondere hoeveelheid informatie op. „Daardoor moesten mensen heel expliciet vooraf aangeven of ze wilden sporten“, legt mede-onderzoeker Koen van der Swaluw uit. „Dit biedt een unieke kans om te kijken in hoeverre concrete plannen leiden tot actie.”

In totaal werden zo’n 41 miljoen reserveringen gemaakt. Daarvan resulteerden er 29 miljoen daadwerkelijk in een bezoek aan de sportschool. Bij 30,5 procent bleef het dus bij goede bedoelingen.

Jongeren haken vaker af: bij 65-plussers gebeurt dat veel minder

Niet iedere groep blijkt even trouw aan een gemaakte sportafspraak. Vooral bij jongeren is het verschil tussen plannen en doen groot. Van de reserveringen van mensen jonger dan twintig jaar eindigde ongeveer 33 procent zonder sportschoolbezoek.

Bij 65- tot 80-jarigen lag dat percentage een stuk lager: 19 procent. Ook zagen de onderzoekers een verschil tussen mannen en vrouwen. Bij mannen ging 29 procent van de reserveringen uiteindelijk niet door, tegenover gemiddeld 34 procent bij vrouwen.

Eenmaal begonnen blijkt bovendien niet iedereen het sporten vol te houden. De onderzoekers volgden onder meer mensen die in juli 2020 naar de sportschool gingen, kort nadat sportscholen na een coronasluiting weer waren geopend. In december van dat jaar was ongeveer 62 procent van deze groep nog actief.

Een jaar later was dat aandeel verder teruggelopen. In december 2021, vlak voor een nieuwe lockdown, bezocht nog 37,7 procent van de oorspronkelijke groep de sportschool.

Na ruim een jaar sport nog maar 37,7 procent van de oorspronkelijke groep

Volgens de onderzoekers laat dat zien dat beleid niet alleen zou moeten draaien om mensen aan het sporten te krijgen. Ook voorkomen dat mensen na een enthousiaste start weer afhaken, verdient aandacht.

Dat is relevant, omdat meer dan de helft van de Nederlanders volgens de onderzoekers nog altijd te weinig beweegt, ondanks dat Nederlanders internationaal gezien relatief veel bewegen.

„Beleid zou ook gericht moeten worden op mensen actief houden. Ondersteuning voor sporters, zoals financiële beloningen, zou je bijvoorbeeld door kunnen laten lopen in de eerste weken en maanden dat ze actief bezig zijn, zodat ze zich ook na de start nog gesteund voelen”, zegt Van der Swaluw.

Ook andere duwtjes kunnen volgens hem mogelijk helpen. „Andere prikkels die misschien helpen, zijn reminders sturen, of mensen wijzen op de kosten van hun ongebruikte sportschoolabonnement. Nederlanders zijn koploper als het gaat om sportief zijn, maar aan onze gezondheid valt nog genoeg te sleutelen. Als we ons beleid richten op hoe je gezonde intenties omzet in gezond gedrag op de lange termijn, dan valt daar nog véél te winnen.”

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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