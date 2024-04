Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Persoonlijkheid kan volgens onderzoek hardloopstijl beïnvloeden: zo zit het

Als je hardloopt, denk je waarschijnlijk dat hoe je beweegt allemaal te maken heeft met hoe je botten en spieren in elkaar zitten. Maar een nieuw onderzoekt suggereert dat er nog een andere factor in het spel van hardlopen kan zijn: je persoonlijkheid.

Hardlopers kunnen onder deze verschillende persoonlijkheidstypen vallen, en zo heeft dat invloed op de beweging.

Persoonlijkheidstest

Onderzoekers bestudeerden 80 hardlopers die allemaal de MBTI-persoonlijkheidstest deden. De test beoordeelt vier verschillende eigenschappen en verdeelt mensen vervolgens in een van de twee groepen. Daardoor ontstaan 16 verschillende persoonlijkheidstypes.

De kenmerken zijn extraversie/introversie, gevoel/intuïtie, denken/voelen en oordelen/waarnemen. Zodoende kan iemand bijvoorbeeld een mix van introvert, aanvoelend, denkend en waarnemend zijn.

Hardloopstijl

Naast het doen van de test liepen de hardlopers drie hardloopwedstrijden van 50 meter op verschillende snelheden om te meten hoe ze liepen. Daarbij ook werd gekeken naar hoe lang hun voet in contact was met de grond, hoe lang ze in de lucht waren en hoe stijf hun benen waren.

Bij het combineren van persoonlijkheid en loopstijl vonden de onderzoekers een interessante connectie. Degenen die werden geclassificeerd als ‘gevoelig’ hadden een meer geaarde manier van hardlopen, waarbij ze bij elke stap langer contact met de grond hadden en minder tijd in de lucht doorbrachten.

Verende of langere pas

En degenen die als ‘intuïtief’ werden beschouwd, hadden een meer dynamische en elastische loopstijl. Zij hebben dus een meer ‘verende’ stap, terwijl sensorische lopers een langere en lagere pas hebben

De onderzoekers schrijven: „Deze resultaten suggereren dat hardlopers met aanvoelende en intuïtieve persoonlijkheidskenmerken verschillen in hun vermogen om hun structuren in de onderste ledematen te gebruiken als veren.”

Wisselwerking

Dat betekent echter niet dat hoe je gebouwd bent geen invloed heeft op hoe je beweegt, of dat je je pas niet kunt veranderen om je snelheid te verhogen of blessures te verminderen.

De auteurs voegden er namelijk aan toe: „Dit onderzoek onderstreept de intrigerende wisselwerking tussen persoonlijkheidskenmerken van individuen en hun voorkeursbewegingspatronen.”

