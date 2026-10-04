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Annelie (32) in Ex-treem gênant: ‘Mijn vriend vroeg mijn beste vriendin of ze met hem zou daten’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Annelie (32), die dacht dat haar vriend en haar beste vriendin het goed met elkaar konden vinden, totdat haar vriendin haar een bericht liet zien waarin hij vroeg of zij met hem zou daten als het ooit uitging tussen Annelie en hem. „Toen ik de rest van het gesprek zag, voelde ik me echt misselijk.”

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Annelie (32): „Mijn beste vriendin en ik zijn al jaren bevriend en natuurlijk wist mijn vriend dat zij heel belangrijk voor mij was. Als we samen waren, konden ze goed met elkaar praten en ik vond het juist fijn dat de twee elkaar mochten. Dat veranderde allemaal toen mijn vriendin me op een avond vroeg of we even konden praten, want ze had iets op haar telefoon staan waar ik volgens haar echt vanaf moest weten. Ze zei: ‘Ik wil je hier eigenlijk helemaal niet mee lastigvallen, maar ik vind dat je dit moet zien.’ Toen ze haar telefoon aan mij gaf, zag ik een bericht van mijn vriend.

Kans bij beste vriendin

Daarin stond de vraag: ‘Als het ooit misgaat tussen mij en Annelie, zou jij dan met mij daten?’ Ik las het meerdere keren, omdat ik in eerste instantie hoopte dat ik het verkeerd begreep. Ik kon bijna niet geloven dat hij dit echt aan haar had gevraagd. We waren op dat moment zes maanden samen en we waren echt gelukkig. Tenminste, dat dacht ik echt.

Mijn vriendin had geen reactie gegeven op zijn vraag, maar vroeg wel aan hem waarom hij dit stuurde. Toen ik de rest van het gesprek zag, voelde ik me echt misselijk. Niet alleen omdat hij zoiets aan haar vroeg, maar ook omdat hij blijkbaar al had nagedacht over wat er zou gebeuren als onze relatie voorbij was. Ze had hem daarna nog gevraagd waar hij mee bezig was en hij had gezegd dat hij haar altijd aantrekkelijk had gevonden en dat hij gewoon wilde weten of er ooit een kans zou zijn.

Diezelfde avond zouden we uit eten gaan en daar in het restaurant heb ik hem geconfronteerd, maar wel pas nadat ik op zíjn kosten het duurste gerecht had besteld. Toen ik hem vertelde wat ik had gehoord, ging hij direct in de aanval. Hij zei dat het gewoon een geintje was, maar ik had natuurlijk precies gezien hoe het gesprek was verlopen. Hij had meerdere berichten gestuurd en bleef maar vragen of ze het echt nooit met hem zou proberen. Niet lang daarna liet ik hem alleen achter in het restaurant.

Eerder ook al afgewezen

De volgende dag zag ik mijn beste vriendin en toen werd het nog veel erger. Ze besloot uiteindelijk om helemaal open kaart te spelen en vertelde me dat ze hem al twee maanden eerder had afgewezen toen hij haar complimenten begon te geven. Ze had het mij niet meteen verteld, omdat ze bang was dat ik haar niet zou geloven en omdat ze niet wist hoe ik zou reageren. Maar toen hij haar ook berichtjes begon te sturen, had ze bewijs en vond ze dat het genoeg was.

Ik vond het ergens heel pijnlijk dat zij dit al die tijd voor zich had gehouden, maar ik begreep ook waarom ze dat had gedaan. Ze wilde onze vriendschap niet kapotmaken en had waarschijnlijk gehoopt dat hij vanzelf zou ophouden. Achteraf was ik vooral blij dat ze uiteindelijk eerlijk tegen me was geweest.

Hij zei dat hij van me hield en dat hij nooit echt iets met haar had willen beginnen, maar dat vond ik juist zo vreemd. Als je gelukkig bent met mij, waarom vraag je dan aan mijn beste vriendin of ze met je zou willen daten zodra ik uit beeld ben? Mijn hart was echt gebroken. Ik wilde niets meer met hem te maken hebben.

Vriendschap bleef

Mijn relatie ging dan wel kapot, maar mijn vriendschap gelukkig niet. Mijn beste vriendin had het bericht kunnen verwijderen en kunnen doen alsof er niets was gebeurd, maar ze koos ervoor om eerlijk tegen mij te zijn en daar ben ik haar uiteindelijk vooral dankbaar voor.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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