Hardlopen in vrieskou? Deskundigen willen daar iets over kwijt

Een rondje hardlopen is goed voor ons lichaam en onze geest. Maar wat als het buiten vriest? Is hardlopen in de vrieskou een goed idee? Deskundigen leggen daar het een en ander over uit.

Hardlopen heeft allerlei gezondheidsvoordelen. En fanatieke renners laten zich meestal niet tegenhouden door weersomstandigheden. Maar lopen we eigenlijk lekker met vrieskou buiten?

Hardlopen in de vrieskou

Deskundigen leggen aan het Belgisch HLN uit dat rennen in de vrieskou lang niet voor iedereen geschikt is. Het verschil in leeftijd speelt daarbij een grote rol. Jongeren kunnen beter tegen dat soort loopomstandigheden, maar voor de oudere loopdoelgroep is dat wellicht een ander verhaal.

Door de kou vernauwen namelijk de bloedvaten, vertelt onderzoeker George Havenit. Vooral bij de handen en het gezicht gebeurt dat. Daardoor stijgt ook de bloeddruk. Bij de jongere generatie heeft dat niet echt effect, omdat de hartslag snel aanpast. Daardoor wordt het bloed anders verdeeld in het lichaam. Maar een muts of handschoenen tijdens het lopen, is zeker geen overbodige luxe.

Verschil jongeren en ouderen

Maar voor de wat oudere generatie is het effect van de kou op de bloeddruk een ander verhaal. De bloedvaten van ouderen zijn minder flexibel, aldus expert bloedcirculatie Matthew Muller. En ook het inademen van koude lucht is voor ouderen belastender voor de longen en het hart.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij zowel ouderen als jongeren minder zuurstof naar het hart gaat bij inspanning in de kou. Het lichaam van een jong persoon kan dit compenseren. Maar voor ouderen is dat een groter risico, zelfs bij lichte inspanning.

Sportschool of muts en handschoenen

Daarom adviseert Muller de oudere doelgroep om niet in de vrieskou te gaan hardlopen. Hij stelt voor om bij koude temperaturen voor een sportschool te kiezen. Jongeren kunnen in dat opzicht meer aan, maar moeten zorgen dat hun handen en gezicht goed warm blijven. Handschoenen aan en een muts op als je de vrieskou gaat trotseren voor een loopsessie.

