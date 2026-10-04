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Albert (54) stak zijn spaargeld in een Frans vakantiehuis voor de verhuur: ‘Nu leg ik iedere maand geld bij’

Jarenlang spaarde Albert (54) voor een vakantiehuis in Frankrijk. Hij verwachtte de kosten terug te verdienen met verhuur, maar kreeg nauwelijks boekingen. Vakantieverhuurexpert Jennie Helena legt uit waarom een huis online zetten tegenwoordig niet genoeg is.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Albert (54): „Jarenlang heb ik gespaard. Niet om eerder met pensioen te gaan of om een nieuwe auto te kopen, maar voor een plek waar ik zelf ook van kon genieten. Een vakantiewoning in Frankrijk leek me de perfecte investering. Ik zag het helemaal voor me: een paar keer per jaar zelf genieten van de rust en de rest van het jaar de woning verhuren. Zo zou de woning zichzelf uiteindelijk grotendeels terugverdienen.

Albert investeert zijn spaargeld in een vakantiehuis in Frankrijk

Na lang zoeken vond ik een mooi huisje op een rustige plek in Frankrijk. Niet midden in een toeristisch gebied, maar alsnog een omgeving waar veel toeristen graag naartoe zouden gaan, dacht ik.

Ik betaalde de woning grotendeels met mijn spaargeld, dat vond ik een prettig idee. Geen hoge hypotheek, weinig risico en dankzij de verhuur zouden de vaste lasten en het onderhoud vanzelf worden betaald. Tenminste, dat was mijn verwachting. Ik zette de woning op een paar bekende verhuurplatforms, maakte wat foto’s en wachtte op de eerste boekingen.

Na 2 maanden zijn er nauwelijks boekingen

In mijn hoofd zou de agenda al snel volstromen, zeker in de zomer, maar dat gebeurde helemaal niet. Na de eerste maand was er nog geen enkele boeking, de tweede maand kwam er één weekend binnen en daarna bleef het opnieuw stil.

Ik begon aan mezelf te twijfelen. Was de prijs te hoog? Waren de foto’s niet goed genoeg? Lag het aan de locatie? Ik had werkelijk geen idee. Ondertussen liepen de kosten gewoon door. De gemeentelijke belastingen, verzekeringen, onderhoud, de tuinman en de energiekosten. Iedere maand ging er geld uit, terwijl er nauwelijks iets binnenkwam.

Albert legt iedere maand geld bij voor zijn Franse vakantiehuis

Het vervelendste vind ik misschien nog wel dat een groot deel van mijn spaargeld nu in die woning zit, dat geld kan ik nergens anders meer voor gebruiken. Achteraf vraag ik me af of ik het niet beter had kunnen beleggen of gewoon op mijn spaarrekening had kunnen laten staan totdat ik een beter plan had. Ik had verwacht dat de verhuur een groot deel van de kosten zou opvangen, maar voorlopig is het vooral andersom: ik leg er iedere maand geld op toe.

Als ik nu terugkijk, ben ik veel te makkelijk geweest. Ik dacht dat een vakantiewoning zichzelf bijna vanzelf zou verhuren zodra hij eenmaal online stond. Pas nu kom ik erachter hoeveel erbij komt kijken. Ik geniet nog steeds van mijn huisje als ik er zelf ben, maar financieel gezien had ik me er veel beter in moeten verdiepen.”

Vakantieverhuurexpert Jennie Helena: alleen online zetten is niet genoeg

Jennie Helena weet alles over het verhuren van recreatieve objecten en legt uit:



„Een vakantiehuis kan absoluut een hele lucratieve investering zijn waardoor je eerder met pensioen zou kunnen gaan. Maar je moet wel weten wat je doet. De tijd waarin je simpelweg een vakantiehuis koopt, een paar leuke foto’s maakt, het huis online zet en vervolgens kunt wachten tot de boekingen binnenkomen, is wat mij betreft echt voorbij.

Tegenwoordig moet er een goede strategie achter je verhuur zitten. Je verkoopt namelijk niet alleen een huisje of een bed voor een nacht. Je verkoopt een vakantie. Mensen moeten op het moment dat ze jouw advertentie zien al denken: hier wil ik naartoe. Daar spelen de foto’s, de tekst, de prijs, de voorzieningen, maar ook de hele uitstraling van je advertentie een belangrijke rol in.

5 punten die Albert aan zijn vakantiehuisadvertentie moet controleren

Ik zou Albert daarom vooral aanraden om eens kritisch naar zijn online advertentie te kijken. Hoe ziet die eruit? Welke foto’s gebruikt hij? Is direct duidelijk voor wie dit huis bedoeld is en waarom iemand juist hier zijn vakantie zou willen doorbrengen? En verkoopt hij vooral het huis, of verkoopt hij echt de vakantiebeleving? Ik heb Albert’s advertentie niet gezien, maar ik vermoed op basis van zijn verhaal dat daar nog behoorlijk wat winst te behalen valt.

En eerlijk is eerlijk: ik vind het ook best een bold move om meteen je spaargeld in een vakantiehuis in Frankrijk te steken als je nog geen ervaring hebt met vakantieverhuur. Verhuren in het buitenland brengt natuurlijk extra uitdagingen met zich mee. Je hebt te maken met een andere taal, andere regelgeving en andere gewoontes rondom vakantie en verhuur. Dat maakt het allemaal net wat ingewikkelder.

Daarom ben ik zelf groot voorstander van eerst kijken naar de mogelijkheden in Nederland. Je kunt hier prima een mooi vakantiehuis verhuren en ondertussen ervaring opdoen met alles wat erbij komt kijken. En met de opbrengsten kun je vervolgens een paar keer per jaar lekker naar Frankrijk op vakantie. Maar goed, daar heeft Albert op dit moment natuurlijk niet zoveel meer aan. Hij heeft dat huis inmiddels en wil dat tot een succes maken.

Waarom tegenvallende verhuur niet meteen het einde hoeft te betekenen

Mijn advies zou daarom zijn: geef het niet meteen op en concludeer ook niet dat vakantieverhuur niet werkt. Kijk eerst eens kritisch naar je verhuurstrategie. Een goede woning op de verkeerde manier aanbieden kan alsnog weinig boekingen opleveren. Terwijl je met dezelfde woning, maar met een veel betere positionering en presentatie, een heel ander resultaat kunt behalen.

En als je zelf geen idee hebt waar je moet beginnen, zou ik iemand vragen om eens kritisch met je mee te kijken. Een familielid of kennis die goed is in marketing kan al waardevolle inzichten geven. Of, en nu maak ik natuurlijk even schaamteloos reclame met een knipoog, je kunt natuurlijk ook aansluiten bij mijn cursus. Daar leer ik je precies hoe je van een vakantiehuis een goedlopende verhuur maakt.

Albert heeft in ieder geval één voordeel: hij heeft een mooie plek waar hij zelf van kan genieten. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat anderen dat ook gaan zien én daar graag voor willen betalen.”

Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus.nl verhuurt zelf vijf vakantiehuizen en helpt anderen om dit ook op te zetten als ‘side hustle‘ naast hun huidige baan. Door middel van vakantieverhuur kun je op een leuke manier werken aan vermogensgroei. Jennie deelt er allerlei tips over op haar Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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