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Totale studieschuld in Nederland voor het eerst gedaald

De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 0,8 miljard euro vergeleken met het jaar ervoor.

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Ook hadden minder mensen een studieschuld. Daarmee daalde het aantal Nederlanders met een studieschuld voor het derde jaar op rij. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. In totaal hadden iets minder dan 400.000 mensen die nog studeren een studieschuld, en waren er ruim 1,1 miljoen oud-studenten die hun schuld nog moeten afbetalen.

Bijna de helft van de Nederlanders met een studieschuld had een schuld van minder dan 10.000 euro. Ongeveer 145.000 mensen, iets minder dan 10 procent, hadden meer dan 50.000 euro schuld. Oud-studenten moeten gemiddeld genomen meer terugbetalen dan mensen die nog studeren. De gemiddelde schuld van huidige studenten is 15.600 euro, terwijl oud-studenten gemiddeld nog 19.200 euro moeten betalen.

Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. In 2026 werd gemiddeld drie keer zoveel als verplicht afgelost, dat becijferde DUO in haar trendrapportage over 2026. De uitvoeringsinstantie denkt dat dit mogelijk komt door stijgende rentes. Daarnaast kijken banken bij het verstrekken van hypotheken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen op de studieschuld, wat volgens DUO ook een verklaring kan zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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