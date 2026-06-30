IKNL: overlevingskans bij kanker stijgt fors, vooral voor patiënten in stadium III en IV
De overlevingskansen van mensen met kanker zijn de afgelopen dertig jaar sterk verbeterd. Inmiddels leeft 71 procent van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog, blijkt uit nieuw onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Vooral patiënten in stadium III en IV gaan erop vooruit.
Dertig jaar geleden leefde 48 procent van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog. In de afgelopen decennia is de overleving jaarlijks met 0,5 tot 1 procentpunt toegenomen.
Patiënten in stadium III en IV profiteren het meest
Goed nieuws dus. In alle stadia van kanker is vooruitgang zichtbaar, maar het IKNL zegt dat met name patiënten in latere stadia erop vooruit zijn gegaan. „Patiënten die de diagnose in stadium III (een vergevorderd stadium zonder uitzaaiingen naar andere organen, red.) krijgen, hebben steeds betere overlevingskansen. Met name de afgelopen tien jaar zien we ook bij een deel van de patiënten met stadium IV (het minst gunstige stadium) een duidelijke verbetering.”
In stadium III gaat het meestal om kanker die zich lokaal heeft uitgebreid naar omliggend weefsel of lymfeklieren, maar waarbij er nog geen uitzaaiingen zijn naar andere organen. De 5-jaarsoverleving in deze groep is zo goed als verdubbeld: van 30 procent rond 1990 naar 57 procent rond 2024.
Otto Visser, hoofd registratie bij IKNL, legt uit: „Juist deze patiënten profiteren het meest van verbeteringen in de behandelingen, zoals preciezere operaties waarbij het beter lukt om alle kanker te verwijderen, aanvullende bestraling of een aanvullende systemische behandeling voor of na de operatie.”
Nieuwe geneesmiddelen verbeteren de overleving bij nier-, borst- en prostaatkanker
Ook in het laatste stadium van kanker groeien de overlevingskansen. Visser: „Het laatste decennium zijn er veel nieuwe geneesmiddelen voor kanker beschikbaar gekomen. Nog lang niet iedereen met kanker in stadium IV kan daarvan profiteren, maar een toenemend deel wel.”
Zo is de overlevingskans op nierkanker sterk verbeterd door nieuwe geneesmiddelen. Visser: „Ook hormonale therapieën hebben vooruitgang opgeleverd, bij bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker.” In het laatste stadium van kanker overleeft ongeveer een kwart van de mensen de ziekte.
Deze kankersoorten hebben de hoogste overlevingskansen
Andere soorten kanker zijn gelukkig een stuk beter te genezen. Tumoren met de beste overlevingskans zijn onder meer verschillende vormen van huidkanker, zoals het melanoom. Andere vormen van kanker die goed te genezen zijn, zijn teelbalkanker en tumoren van de hersenvliezen, hersenzenuwen en de hypofyse.
Ook de overlevingskansen van darmkanker groeiden mede dankzij aanvullende behandelingen. „Daarmee vergroot je het succes van een operatie of verklein je de kans op uitzaaiingen op de langere termijn en daardoor verbetert de overleving”, zegt Visser.
Overigens daalde de kans op kanker in Nederland in 2025 licht. Dat is natuurlijk positief, al is er alleen nog geen reden tot juichen: bepaalde soorten kanker nemen juist toe in het aantal gevallen.
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