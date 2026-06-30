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OM eist celstraf in zaak over doodrijden Tamar (14) uit Marken

Het Openbaar Ministerie heeft acht weken cel geëist tegen de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Dit gebeurde in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude.

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T. heeft volgens het OM tijdens het rijden onvoldoende vooruitgekeken. Hij had de aandacht niet op de weg, omdat hij op de navigatie keek van zijn telefoon. Die werd vastgehouden door de bijrijder. Daarvoor eiste het OM twee weken cel. T. staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Daarvoor eiste het OM zes weken cel.

Het OM is er zeker van dat Tamar aangereden is door de verdachte. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het slachtoffer gevonden en vezelsporen van haar kleding. De auto had ook schade. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij dacht dat hij over een dier was gereden.

Onduidelijkheid

Het OM denkt dat Tamar is aangereden, terwijl ze op de weg lag. Ze zou niet lopend of staand zijn aangereden, omdat ze geen beenletsel had en de motorkap van de auto onbeschadigd was. Hoe en wanneer zij op de weg terecht is gekomen, is voor het OM onbekend.

Het slachtoffer werd gevonden in de berm. Onderzocht is of ze verplaatst kan zijn. T. ontkent het slachtoffer te hebben aangeraakt en zegt haar helemaal niet te hebben gezien. Mogelijk heeft ze zichzelf met haar laatste krachten naar de berm kunnen verplaatsen. Zo zijn er geen DNA-sporen van de verdachte op het slachtoffer gevonden. Ook ontbraken zogeheten sleepsporen naar de berm.

„De gevolgen zijn onvoorstelbaar en de impact is immens, voor nabestaanden en het hele dorp Marken”, zei de officier van justitie in een volle rechtszaal van de rechtbank op Schiphol.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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