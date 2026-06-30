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Vanaf 1 juli veranderen deze regels: dit merk je aan je salaris, huur en boodschappen

Vanaf 1 juli veranderen meerdere wetten en tarieven die veel Nederlanders direct raken. Zo stijgen het minimumloon en sommige uitkeringen, terwijl huren omhoog mogen en er nieuwe regels gelden voor onder meer e-steps, pakketjes en bankbetalingen.

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Hoewel de nieuwe wetten goed kunnen uitpakken, is niet alles even positief. De grootste financiële voor- en nadelen hebben we overzichtelijk gemaakt.

Dit verandert er op 1 juli voor je portemonnee

Minimumloon stijgt naar 14,99 euro per uur

Ben je 21 of ouder? Dan ga je minimaal 14,99 euro per uur verdienen, ietsje meer dan in de eerste helft van 2026 (toen was het 14,71 euro). Of je onderaan de streep wat gaat merken van een hoger minimumloon is overigens zeer de vraag. Eerder schreef Metro al dat een groot deel van de jongeren niet direct profiteert van de geplande stijging van het minimumjeugdloon.

Heb je een uitkering? Dan is er ook goed nieuws. Samen met het minimumloon zullen ook de uitkeringen per 1 juli stijgen. Verschillende uitkeringen, zoals de WW, IOAW, IOAZ en AOW, profiteren daarvan.

Huur mag vanaf 1 juli met maximaal 4,1 procent omhoog

Als je een woning of kamer huurt, is er minder goed nieuws. Per 1 juli mag de huur namelijk worden verhoogd. Het gaat om een verhoging van maximaal 4,1 procent voor zowel huurwoningen als kamers. Er gelden ook uitzonderingen. Is de huur van je sociale huurwoning lager dan 350 euro per maand? Dan is de huurverhoging maximaal 25 euro. Zit je daarboven, dan geldt dat plafond dus niet.

Als je een hoger middeninkomen of een hoog inkomen hebt, mag de verhuurder bovendien een extra huurverhoging instellen. Voor hogere middeninkomens is de extra verhoging maximaal 50 euro, voor hoge inkomens is dat maximaal 100 euro.

Nieuwe kentekenplicht voor e-steps en Segways

Zogenoemde bijzondere bromfietsen die vóór 1 juli zijn aangeschaft, moeten vanaf die datum een kenteken hebben. Het gaat dan om e-steps, segways en bso-bussen. Een kentekenplaat kun je laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. Op de website van de RDW is te zien waar deze erkende fabrikanten zitten. De kosten voor het maken van een kentekenplaat liggen meestal rond de 20 euro.

Telemarketing mag alleen nog met toestemming

Word je om de haverklap gebeld met verkooppraatjes van een of ander bedrijf? Dan zou daar per 1 juli verandering in moeten komen. Bedrijven mogen vanaf die datum namelijk alleen bellen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Ook als je al klant bent, of in het verleden klant was, mogen bedrijven niet zomaar bellen. Goede doelen, goede doelen-loterijen, kranten en tijdschriften mogen hun klanten, donateurs en vrijwilligers nog wel bellen. Onthoud wel: een bedrijf of goed doel mag mensen niet onder druk zetten om toestemming te geven om gebeld te worden.

Pakketjes van buiten de EU worden duurder

De Europese Unie gaat nieuwe invoerheffingen rekenen voor pakketjes buiten de EU. Je betaalt dan 3 euro per soort product bovenop de verzendkosten. Bestel je een pakketje met t-shirts en een telefoonhoesje, dan betaal je dus 6 euro extra. De heffing geldt voor pakketjes met een waarde tot en met 150 euro. Voor duurdere pakketjes bestaan al invoerheffingen.

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Banken mogen verdachte betalingen tijdelijk blokkeren

Banken hebben vanaf 1 juli de bevoegdheid om verdachte transacties te blokkeren. Consumenten en bedrijven moeten er daarom rekening mee houden dat het soms wat langer duurt voordat een betaling is verwerkt. Opsporingsinstantie FIU-Nederland kan een betaling maximaal vijf dagen tegenhouden. In die tijd kan de instantie beoordelen of het geld gebruikt wordt voor witwassen of financiering van terrorisme.

Nieuwe regels voor stroomaansluitingen door druk elektriciteitsnet

Wil je een nieuwe inductieplaat, of wil je een elektrische laadpaal of een warmtepomp installeren? Dan kan dat zomaar een stuk lastiger worden. Er geldt per 1 juli namelijk een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere energieaansluitingen. Na 1 juli kijken netbeheerders welk bedrijf, instelling of huishouden het meeste recht heeft op een nieuwe stroomaansluiting. Een ziekenhuis krijgt dan sneller een aansluiting dan iemand die een laadpaal wil plaatsen.

Het kan per regio verschillen hoe lang de wachttijd is. Op sommige plekken is het stroomnet zo vol, dat het langer duurt voordat je aanvraag wordt behandeld. In de provincie Utrecht en omgeving is het stroomnet nu al extreem vol. De wachttijden kunnen in de regio Utrecht dus afwijken van andere regio’s.

Benieuwd naar wat er wettelijk gezien nog meer gaat veranderen? Je vindt de hele lijst hier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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