Steeds meer jongvolwassenen leven met gevolgen van kanker

Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen mensen die in Nederland leven met de gevolgen van een kankerdiagnose. Bijna 70.000 van hen kregen kanker op jongvolwassen leeftijd, tussen 18 en 39 jaar. Deze groep, ook wel AYA’s genoemd (Adolescents & Young Adults), ondervindt vaak langdurige gevolgen van de ziekte en de behandeling, zoals vruchtbaarheidsproblemen, minder inkomen en impact op relaties.

Tijdens de AYA Awareness Week, die vandaag begint, vragen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het AYA Zorgnetwerk en het AYA Fonds om extra aandacht voor deze groep.

Meest voorkomende kankersoorten onder jongvolwassenen Bij mannen die jongvolwassen kanker kregen, komt zaadbalkanker het vaakst voor (36 procent). Bij vrouwen is dat borstkanker (30 procent). Ook huidmelanoom en tumoren van het centraal zenuwstelsel zijn relatief vaak gezien in deze leeftijdsgroep. Dit verschilt van de algemene verdeling van kanker bij alle leeftijden.

Groei van het aantal jongvolwassenen met kanker

Uit cijfers van IKNL blijkt dat op 1 januari 2025 69.000 mensen leefden die tussen hun 18e en 39ste kanker kregen. Dat waren er in 2009 nog 51.000, een stijging van 33 procent. De toename komt door betere overlevingskansen én een lichte stijging van het aantal jonge mensen met kanker.

De gemiddelde vijfjaarsoverleving in deze groep is inmiddels 90 procent, tegen 78 procent twintig jaar geleden. In 2025 kregen 4.600 AYA’s de diagnose, in 2009 waren dat er 4200.

Volgens Henrike Karim-Kos, onderzoeker bij IKNL, is de impact groot: „Bijna 7 procent van alle mensen die nu met of na kanker leven, kreeg de diagnose als jongvolwassene. Overleven betekent niet dat je er geen gevolgen van ondervindt.”

Over de cijfers De cijfers gaan over mensen die tussen de 18 en 39 jaar de diagnose kregen, ongeacht hun huidige leeftijd. Jongvolwassenen die als kind kanker hadden, zijn hierin niet meegenomen. Basaalcelcarcinoom (BCC) en voorstadium van borstkanker (DCIS) worden niet meegeteld. Sinds 2001 worden ook laaggradige hersentumoren geregistreerd; dat verklaart deels de stijging van het aantal mensen dat leeft met kanker. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL, verzamelt deze data en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek. Zo kan de zorg voor huidige en toekomstige patiënten steeds beter worden afgestemd.

Langdurige gevolgen voor werk, relaties en gezondheid

De gevolgen van kanker bij jongvolwassenen zijn vaak langdurig. Studies laten zien dat AYA-overlevers te maken krijgen met vruchtbaarheidsproblemen, beperkingen in werk en inkomen en invloed op relaties met vrienden of partners.

Suzanne Kaal, internist-oncoloog bij het Radboudumc en bestuurslid van het AYA Zorgnetwerk, benadrukt het belang van passende zorg: „Jongvolwassenen hebben unieke fysieke, psychische en maatschappelijke behoeften. Door kanker kan het behalen van belangrijke mijlpalen in het leven, zoals kinderen krijgen of werk en studie voortzetten, onzeker worden. De juiste zorg is essentieel.”

Zorgverleners die zijn aangesloten bij het AYA Zorgnetwerk bieden leeftijdsspecifieke begeleiding tijdens en na de behandeling.

Zorg op maat

Simone van Vegten, programmamanager bij het AYA Fonds en zelf AYA, legt uit: „Kanker beïnvloedt alle aspecten van je leven. Daarom is zorg nodig die verder gaat dan alleen medische behandeling. Iedere jongvolwassene heeft andere behoeften. Het is belangrijk dat AYA’s zich gezien en ondersteund voelen op het gebied van werk, studie, relaties en mentale gezondheid. Dat kan alleen met financiële steun; iedere bijdrage helpt.”

