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Christel (32) in Ex-treem gênant: ‘Hij verwachtte dat ik zijn financiële problemen zou oplossen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Christel (32), die ontdekte dat haar nieuwe liefde financiële problemen had. „Al na vier maanden stelde hij voor om zijn huur op te zeggen en bij mij in te trekken.”

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Christel (32): „Ik ontmoette mijn ex vorige zomer op een strandfeest. Het was een heerlijke avond waarop alles klopte. We raakten bij de bar aan de praat en het klikte meteen. Na het feest besloten we nummers uit te wisselen.

Ik besloot hem de volgende ochtend een berichtje te sturen. Nog diezelfde dag zaten we samen op het terras in Amsterdam, ook daar raakten we niet uitgepraat. Binnen een maand waren we officieel samen. Ik was enorm verliefd op hem en ik wist zeker dat hij mijn prins op het witte paard was.

Andere dynamiek door financiële problemen

Na drie maanden veranderde dat gevoel. Hij verloor zijn nieuwe baan in de proefperiode en dat was het begin van een andere dynamiek. Eerst leefde ik nog met hem mee. Dat kan gebeuren, dacht ik. Iedereen heeft weleens een mindere periode. Maar al snel bleek dat het niet om een tijdelijke dip ging. Hij had blijkbaar helemaal geen spaargeld, maar er kwamen wel rekeningen binnen en langzaam werd duidelijk dat hij ook schulden had uit het verleden.

Ik probeerde hem te steunen waar ik kon, maar na een tijdje begon het te schuiven van steun naar een oplossing. Al na vier maanden stelde hij voor om zijn huur op te zeggen en bij mij in te trekken. Allemaal om geld te besparen. Ik moest daar helemaal niet aan denken, maar helaas stopte het daar niet bij.

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Onderdeel van zijn redding

Steeds vaker viel er een opmerking over geld. Of ik hem niet even kon helpen met een rekening. Of dat ik vast wel 500 euro kon missen van mijn spaarrekening. Het werd steeds erger. Het ging niet meer om samen door een moeilijke periode gaan, maar om het overnemen van zijn problemen. Alsof mijn financiële situatie ineens onderdeel van zijn redding moest worden.

Het moment waarop het voor mij echt klaar was, was toen hij expliciet vroeg of ik wilde helpen om zijn schulden af te lossen. Op dat moment stond de teller op 12.500 euro. Toen dacht ik: dit kan echt niet. Dit wíl ik niet. Toen ik aangaf dat ik even na moest denken over deze hele situatie, was hij teleurgesteld. Dat liet hij ook duidelijk merken.

Afstand nemen

Eenmaal thuis vroeg ik mezelf af wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik werkte hard voor mijn eigen leven, mijn eigen stabiliteit en ondertussen werd er verwacht dat ik iemand anders overeind hield die daar zelf geen verantwoordelijkheid voor leek te nemen.

Ik kon niet anders dan afstand van hem nemen. Het voelde ongemakkelijk en verdrietig, want in het begin was het echt leuk geweest. Maar ergens was het ook duidelijk: als iemand je vooral ziet als oplossing voor zijn financiële problemen, dan is dat allesbehalve oké. Achteraf ben ik blij dat ik het op tijd heb gezien, want straks had ik door hem ook geldproblemen gekregen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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