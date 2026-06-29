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De Spaarrekening van Liz (32): ‘Mijn vriend vond 3000 euro voor een airco weggegooid geld, nu wil hij niet meer zonder’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Liz spaarde voor een airco en die kwam deze zomer niks te vroeg.

Naam: Liz (32)

Beroep: HR-medewerker

Netto inkomen: 3150 euro

Woonsituatie: met vriend en kind in een koopwoning

De Spaarrekening van Liz

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment ongeveer 8200 euro. Dat is minder dan een jaar geleden, maar dat komt ook door een grote aankoop waar we bewust voor hebben gespaard.”

Je bent dus blij met je huidige saldo?

„Op zich wel. We zijn een vrij doorsnee gezin: we hebben een koophuis met drie slaapkamers, een zoontje en een hond. We hoeven echt geen gigantisch spaarbedrag te hebben, maar ik vind het wel belangrijk dat we een goede buffer hebben voor onverwachte uitgaven én dat we af en toe iets kunnen kopen waar we echt iets aan hebben.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld zetten we 350 euro per maand opzij. Vorig jaar zijn we daarnaast begonnen met een apart potje voor een airco. Mijn idee, trouwens. Na weer een bloedhete zomer was ik er echt helemaal klaar mee. Ik had wat offertes opgevraagd voor een airco en eentje kwam als beste uit de bus, maar dat kostte wel 3000 euro. ‘Voor die paar warme dagen per jaar? Dat is toch zonde’, aldus mijn vriend. Maar naarmate de zomer vorderde, draaide hij bij.

Vooral nadat we een paar keer bij vrienden waren geweest die wél een airco hadden. Daar was het heerlijk koel, maar eenmaal thuis zaten we weer in een soort oven. Hij was zó chagrijnig en gooide al zijn principes overboord: die airco moest er komen, liever gisteren dan vandaag. Maar ja, vind maar eens een monteur in het hoogseizoen – lukt je bijna niet. Daarbij wilde ik er een extra spaarpotje voor openen, zodat er niet ineens een hele grote hap uit onze spaarrekening was. Met 200 euro extra per maand spaarden we indirect voor onze beoogde airco.”

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En?

„Nou, sinds april hangt-ie er. We waren er expres op tijd bij, ruim voordat de zomer begon en niet alle installateurs al vol zaten. Het was geen moment te vroeg, haha. Toen vorige week de mussen van het dak vielen, waren we zó blij dat we airco hadden. Waar we vroeger ’s avonds lagen te draaien en woelen in een warme slaapkamer, konden we nu gewoon heerlijk slapen. Nu zegt mijn vriend uit zichzelf dat hij nooit meer zonder wil haha.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen onze hypotheek. Verder hebben we geen leningen of andere schulden, dus daar maak ik me geen zorgen over.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Uit eten gaan en het bestellen van afhaalmaaltijden. Als we een drukke week hebben, bestellen we toch sneller iets dan ik eigenlijk van plan was. Daarbij is het ook helemaal niet gezond, terwijl ik wel probeer om een gezondere leefstijl na te streven. Het zou dus een win-win zijn als we met die etentjes en maaltijden buiten de deur zouden stoppen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou onze spaarrekening weer graag richting de 10.000 euro zien groeien. Dat voelt voor mij als een fijne buffer.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak een apart spaarpotje voor een concreet doel. Dan werk je écht ergens naartoe en is zo’n ‘luxe’ uitgave als een airco ineens mogelijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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