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RIVM waarschuwt: deze dreigingen vormen de grootste risico’s voor de Nederlandse gezondheid

Het RIVM waarschuwt dat de Nederlandse volksgezondheid de komende tien jaar onder druk komt te staan door onder meer klimaatverandering, antimicrobiële resistentie, desinformatie en cyberaanvallen. Die risico’s zijn volgens nieuw onderzoek urgenter geworden dan in 2019.

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Die conclusie trekt het gezondheidsinstituut na onderzoek naar ontwikkelingen in de wereld. „De eerder gesignaleerde dreigingen zijn er nog steeds en daar zijn nieuwe bijgekomen.” Het onderzoek is herhaald omdat ‘de wereld is veranderd’, aldus het RIVM.

RIVM noemt internationale risico’s voor de volksgezondheid

Gezondheidsrisico’s loop je niet alleen in Nederland, maar kunnen vooral in het buitenland ontstaan. Dat is de grootste conclusie die het RIVM trekt in het onderzoek. Al in 2019 zouden de eerste internationale dreigingen zijn gesignaleerd. Wat voor dreiging dat is, is niet bekend.

Wat de gezondheidsinstelling wel schrijft, is dat er sindsdien meerdere dreigingen bij zijn gekomen. „De belangrijkste dreigingen voor de komende tien jaar zijn onder andere antimicrobiële resistentie (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten die ongevoelig zijn voor medicatie, red.), klimaatverandering en milieuvervuiling.”

Het wordt immers steeds warmer op de wereld, een direct gevolg van klimaatverandering. Dat kan serieuze gezondheidsproblemen opleveren.

Hoe desinformatie en lagere vaccinatiebereidheid nieuwe risico’s opleveren

Er zijn meer problemen, zegt het RIVM. Ook zouden zaken als cyberaanvallen, sabotage van vitale infrastructuur en spionage onze gezondheid in het geding kunnen brengen. Op welke manier dat zou kunnen gebeuren, vertelt het RIVM niet.

Een andere dreiging is die van desinformatie. „En dat minder mensen zich willen laten vaccineren.” Er is een dalende bereidheid tot deelname aan vaccinatie- en screeningsprogramma’s. „De verminderde effectiviteit van internationale infectieziektesurveillance en -respons wordt eveneens als serieuze dreiging gezien.”

Eerder berichtte Metro al dat steeds minder kinderen worden gevaccineerd. Met name bij kinderen uit Turkse en Marokkaanse gezinnen is de terugloop groot.

Vrees voor de wereld

Dat de staat van de wereld niet al te best is, is een zorg die meer Nederlanders delen. Eerder schreef Metro al over de zorgen van een afbrokkelende wereldorde. Vooral het idee dat internationale regels en afspraken onder druk staan, zorgt voor onrust. Tegelijkertijd leeft het gevoel dat Nederland onvoldoende voorbereid is op een wereld waarin macht steeds vaker boven recht lijkt te gaan.

Het gevoel leeft dat internationale afspraken minder vanzelfsprekend zijn en dat landen vaker hun eigen belangen met harde hand verdedigen. Bovendien staan hybride dreigingen hoog op de lijst van angsten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cyberaanvallen en fysieke sabotage van belangrijke infrastructuur.

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Kabinet moet volgens RIVM ministeries beter laten samenwerken

Een hoop dreigingen dus, zegt het RIVM. „De resultaten van het onderzoek laten zien dat de grootste dreigingen voor de volksgezondheid een breed spectrum beslaan. Het RIVM beveelt aan om de dreigingen zowel apart als in samenhang te bekijken, omdat ze elkaar kunnen versterken of tegelijk kunnen gebeuren.”

Daarom roept de gezondheidsinstelling het kabinet op om de samenwerking tussen verschillende ministeries beter te laten verlopen. Dat zou volgens hen nodig zijn om de dreiging goed aan te pakken. „Hoe beter de wereld is voorbereid op internationale dreigingen, hoe kleiner de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid in Nederland.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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