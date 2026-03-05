Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dringende oproep van MDL Fonds: mannen in grote steden, doe een darmkankertest

Mannen in grote steden worden dringend opgeroepen zich vaker te laten controleren op darmkanker. Volgens het MDL Fonds blijft de deelname aan het bevolkingsonderzoek daar zorgwekkend laag, wat reden is voor een indringende nieuwe campagne.

Mensen worden voor het eerst uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek voor darmkanker als ze 55 jaar oud zijn. Landelijk blijkt ruim 56 procent van de mensen op die eerste uitnodiging in te gaan, maar in Rotterdam komt maar 36 procent van de mannen opdagen, aldus het MDL Fonds.

Oorzaak van lange opkomst darmkankertest

Volgens Manon Spaander, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) zijn de cijfers zorgwekkend. „Het laat zien dat we een grote groep mannen in de stad simpelweg niet bereiken. Als je wacht tot je klachten krijgt, ben je vaak al te laat.” De lage opkomst heeft volgens haar vooral te maken met ‘onwetendheid, taalbarrières, culturele drempels en een grotere groep sociaal kwetsbare inwoners’. Hierdoor wordt darmkanker vaak pas in een laat stadium ontdekt en dan hebben patiënten minder kans om te genezen.

Opdagen kan veel leed voorkomen

Daarnaast is darmkanker nog steeds één van de meest voorkomende vormen van kanker en ook eentje waar verreweg de meeste mensen aan overlijden. Dat het zin heeft om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, blijkt wel uit een studie die het Erasmus MC vorig jaar liet uitvoeren. „Het aantal mensen met darmkanker is met bijna de helft afgenomen door het bevolkingsonderzoek“, aldus Spaander.

Uit navraag van het fonds bij mannen die niet meededen aan het onderzoek, bleek dat de meesten als reden gaven dat ze geen klachten hebben. „Maar dat is juist de reden om mee te doen. Als je wacht tot je klachten hebt, ben je vaak te laat”, zo benadrukt zij.

Bekende gezichten van campagne

Presentator en komiek André van Duin en oud-voetballer Ahmed Ammi zijn de twee ambassadeurs van de campagne. Bij André werd in 2020 darmkanker vastgesteld en bij Ahmed vorig jaar. De twee bekende gezichten moeten andere mannen aansporen om zich te laten testen. Het MDL Fonds trekt ook met een 12 meter lange darm door het land om aandacht te vragen.

Bestaat de ideale drol? Ja, maar weinig mensen produceren ‘m: ‘Meer darmkanker onder jonge mensen’

