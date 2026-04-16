Kans op kanker daalt licht in Nederland, maar deze twee kankersoorten stijgen juist hard

Vorig jaar kregen 135.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hadden en dat is een stuk minder dan verwacht op basis van de groei van de bevolking. Hoewel er sprake is van een lichte daling, is er nog geen reden tot juichen: bepaalde soorten kanker nemen juist toe in het aantal gevallen.

Volgens het AD is vooral het aantal gevallen van darm- en longkanker afgenomen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van 2025. Dat ‘compenseert’ de toename van twee andere kankersoorten, namelijk huid- en prostaatkanker.

‘Nog steeds op hoog niveau’

„Het lijkt erop dat we de grootste stijging in de kans om kanker te krijgen hebben gehad”, zo vertelt Otto Visser, hoofd van de Nederlandse Kankerregistratie, van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). „We hebben de hausse gehad, maar we zitten nog steeds op een hoog niveau.”

Volgens de voorlopige cijfers kregen vorig jaar 134.756 mensen de diagnose kanker. Het jaar ervoor waren dit er op 21 na evenveel, terwijl de bevolking wel met zo’n 100.000 mensen is gegroeid. Omgerekend naar inwoneraantal is er al zeker sinds 2022 sprake van een lichte daling. Volgens Visser is de verwachting dat het relatieve aantal de komende jaren stabiel blijft, maar zal het aantal diagnoses in absolute zin nog wel toenemen. Dit laatste heeft te maken met de groei van het aantal ouderen.

Geen verdere daling van aantal gevallen van darmkanker

Visser verwacht niet dat de introductie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zal leiden tot een verdere daling. Sinds 2014 worden mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd voor een ontlastingstest waarbij voorstadia van kanker kunnen worden ontdekt. De cijfers laten duidelijk zien dat het aantal mensen dat daadwerkelijk darmkanker krijgt sinds een jaar of tien afneemt. Dit geldt ook voor het relatieve aantal mensen dat eraan overlijdt. „Maar dat effect op de cijfers hebben we nu wel gehad”, denkt Visser.

Vrouwen krijgen vaker longkanker

Opvallend is dat het aantal longkankerdiagnoses bij mannen licht aan het dalen is, terwijl het bij vrouwen snel stijgt. In 2025 waren er voor het eerst net zoveel nieuwe vrouwelijke patiënten met longkanker als mannelijke patiënten. In totaal is het risico op longkanker echter aan het dalen. Dat bij vrouwen vaker longkanker wordt ontdekt heeft volgens epidemioloog Bart Kiemeney van het Radboudumc te maken met het feit dat vroeger bijna elke man rookte, maar dat die generatie mannen steeds meer is uitgestorven. „Vrouwen zijn pas veel later gaan roken, zeg maar in de flowerpowertijd. Dat zorgt voor de verschillende effecten die nu zichtbaar zijn bij mannen en vrouwen.”

Twee kankersoorten die toenemen

Dat het aantal gevallen van huidkanker en prostaatkanker toeneemt, heeft te maken met het feit dat de bevolking gemiddeld ouder wordt en dit kankersoorten zijn die vaak optreden op hogere leeftijd. Daarnaast is het ook zo dat mensen zich vroeger minder goed beschermden tegen uv-straling van de zon en dat er veelvuldig gebruik werd gemaakt van zonnebanken. Omdat het tientallen jaren duurt voordat de gevolgen hiervan zichtbaar zijn, neemt het aantal huidkankerdiagnoses bij 75-plussers nu juist toe.

