Ongelijkheid in Nederland begint al in de buik: grote verschillen in babysterfte en gezondheid

In Nederland begint ongelijkheid al in de buik van de zwangere moeder. In wijken met grote sociaaleconomische problemen worden tot 40 procent meer baby’s met een te laag geboortegewicht geboren. Ook ligt de babysterfte er 70 procent hoger dan gemiddeld.

Volgens onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam heeft inmiddels 1 op de 6 kinderen in Nederland al een gezondheidsachterstand nog vóór de geboorte.

Armoede speelt ook al in de buik een grote rol

De verschillen hangen sterk samen met armoede. Gezinnen in kwetsbare situaties hebben vaker te maken met stress, ongezonde leefomstandigheden en minder toegang tot hulp. Tijdens de zwangerschap vergroot dat de kans op vroeggeboorte, sterfte en een laag geboortegewicht.

De gevolgen zijn groot en vaak blijvend. Kinderen die zo’n achterstand oplopen, hebben later meer kans op chronische ziektes, leerproblemen en een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Volgens Eric Steegers, hoogleraar verloskunde en gynaecologie, ligt de oplossing niet alleen in betere zorg. „De zorg wordt steeds beter, maar daarna sturen we gezinnen vaak terug naar dezelfde ziekmakende leefomgeving”, zegt hij. „Dit is geen puur medisch probleem, maar een maatschappelijk vraagstuk.”

Internationaal aandacht voor aanpak

De problematiek stond deze week centraal tijdens een bijeenkomst op Tilburg University, waar Nobelprijswinnaar James Heckman aanwezig was. Hij is bekend van de zogeheten Heckman Curve, die laat zien dat investeren in de eerste levensfase – zelfs als de baby nog in de buik zit – het meeste oplevert.

Nederland zet al jaren in op een betere start voor kinderen, onder meer via het programma Kansrijke Start. Toch is volgens betrokken partijen een bredere aanpak nodig. Daarom wordt nu gewerkt aan een grotere samenwerking via de Maatschappelijke Alliantie Kansrijke Start, waarin overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen optrekken.

Focus op eerste duizend dagen (én daarvoor)

Experts benadrukken dat de eerste duizend dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar ook de periode vóór de zwangerschap krijgt steeds meer aandacht.

Volgens Heckman levert investeren in die vroege fases niet alleen gezondere kinderen op, maar ook maatschappelijke winst. Minder zorgkosten en minder ongelijkheid op latere leeftijd zijn daar voorbeelden van.

