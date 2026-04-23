Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver gaat in op de vraag of goedkoop ov niet alleen een cadeautje voor niet-werkenden is

Het kabinet wil zich wel inzetten voor goedkopere treintickets buiten de spits. Het plan voor onbeperkt reizen voor 49 euro per maand komt uit de koker van Jesse Klaver en zijn GroenLinks-PvdA. Maar is het eigenlijk geen cadeautje voor mensen die niet hoeven te werken?

Premier Rob Jetten wil „voor de komende zomermaanden” goedkoop reizen invoeren, zei hij gisteren in het debat over compenserende maatregelen voor de hoge energieprijzen. Het voorstel voor zo’n lager tarief werd eerder in het debat dus gedaan door GroenLinks-PvdA. Jesse Klaver schoof daarom gisteravond aan in talkshow Pauw & De Wit.

Jesse Klaver ging in hetzelfde tv-programma ook in op Geert Wilders’ PVV. Je ziet dat in de video hierboven, waarin Klaver de partij ‘onruststokers’ noemt.

Hoe kijkt Jesse Klaver zelf tegen de daluren aan?

De vraag aan Jesse Klaver: wat hebben mensen aan goedkoper ov tijdens daluren als zij op een bepaalde tijd op hun werk moeten zijn? Daluren zijn van 9.00 tot 16.00 uur en in de avond. Jeroen Pauw: „Werkenden die met de trein móeten, die kom je niet tegemoet.” Jesse Klaver: „Maar dat was ook niet de inzet hiervan. Mensen die dat zeggen, dat is gewoon waar. Mensen die naar hun werk moeten, doen dat meestal in de spits. Dat wordt ook vaak betaald door de werkgever.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

‘Veel mensen hebben helemaal geen auto’

Klaver licht toe: „Bijvoorbeeld de onbelaste reiskostenvergoeding. Dat die wordt verhoogd, dat vinden wij een goed idee. Wat je ook ziet gebeuren: er wordt vaak gedaan alsof je alleen reist als je naar werk moet. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Je hebt ook familie, je oude opa of oma, waar je naartoe wil. En veel mensen hebben helemaal geen auto, of autorijden is inmiddels veel te duur geworden. Daar biedt dit een kans voor, om dan gebruik te maken van de trein.” Jesse Klaver denkt twee vliegen in één klapt te slaan: een beetje druk van de drukke treinspits halen.

Pauw & De Wit terugkijken? Dat kan via NPO Start.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties