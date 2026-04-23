Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Max één biertje in de hand op Koningsdag? ‘Ik hoop dat niemand zich eraan gaat houden’

Burgemeester Femke Halsema kondigde enige tijd geleden een aantal maatregelen aan om de viering van Koningsdag in Amsterdam „veiliger en feestelijker te laten verlopen”. Maximaal één alcoholisch drankje bij je hebben is zo’n regel. Hoe kijkt men daar in de hoofdstad tegenaan?

De Telegraaf ging de straat op en had geen moeite om Amsterdammers te vinden die hoofdschuddend weten: dat gaat maandag op Koningsdag toch niet werken? Het gaat niet alleen om dat biertje. Zo gaat de politie vanaf dit jaar strenger handhaven op de illegale verkoop van alcohol en op illegale straatfeesten. Luide muziek zonder vergunning afspelen mag niet. Dat is „een belangrijke eerste stap in het doorbreken van het ‘alles-kan-en-alles-mag’-imago dat sommige mensen tijdens Koningsdag voelen in de binnenstad”, aldus Femke Halsema. De burgmeester wil het feest in haar stad, waar zoveel mensen op af komen, beheersbaar houden.

Reacties op Amsterdamse regels tijdens Koningsdag

In de video van De Telegraaf hierboven hoor je reacties op de regels voor maandag. „Geen gezelligheid meer, we mogen niet meer lachen”, constateert een vrouw. Een jongere vindt het allemaal maar jammer: „Het maakt Koningsdag wel.” Een andere vrouw vindt wat minder alcohol en wat minder mensen in bootjes op de grachten prima, maar „geen muziekjes?”… Nou, nee. Weg met de pret.

De eerste dame uit de doorgaans drukste wijk de Jordaan, ziet ook wel dat het altijd „kapot druk” is. „En ja, het wordt een teringzooi. Toch boeit het me niet. Geen muziek meer zonder vergunning op straat noemen de geïnterviewden „pas echt kansloos”, „waanzin” en „het allerjammerst”. Dat ene biertje zal wel loslopen, denkt een man: „Dat controleren bij anderhalf miljoen mensen lijkt me vrij lastig.” De eerste vrouw heeft de oplossing: „Ik mag wel met één fles wijn in de hand lopen? Zó: magnum!” Een jongeman op de vraag of mensen zich echt aan de Koningsdagregels gaan houden: „Ik hoop het niet.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties